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Armata rusă ar fi pierdut moaștele Sfântului Dmitri al Donului, trimise de Putin pe front, în timpul retragerii din regiunea Donețk. Reacția Bisericii Ortodoxe a Rusiei

Melania Agiu
Armata rusă ar fi pierdut moaștele Sfântului Dmitri al Donului, trimise de Putin pe front, în timpul retragerii din regiunea Donețk. Reacția Bisericii Ortodoxe a Rusiei
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Armata rusă ar fi pierdut, în timpul retragerii din zona orașului Liman, din regiunea Donețk, o parte din moaștele Sfântului Dmitri al Donului (Sf. Dmitri Donskoi, 1350–1389) pe care președintele Vladimir Putin, le-a trimis, recent, pe frontul din Ucraina pentru a întări moralul militarilor.

Informația ar fi fost transmisă de bloggerul militar rus de pe Telegram „Alex Parker Returns” și preluată de publicații precum The Moscow Times.

Potrivit postului de televiziune Kremlin Snuffbox, locul unde se desfășura slujba religioasă la care se adunaseră ofițerii a fost ținta unor atacuri. Drept urmare, trupele au fost forțate să abandoneze moaștele și să se retragă rapid.

Biserica Ortodoxă Rusă (BOR) a dezmințit informațiile difuzate de canalele de Telegram.

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„Este o invenție care, după cum se poate presupune, este răspândită cu intenții anticlericale”, a declarat Vakhtang Kipshidze, vicepreședintele Departamentului Sinodal al BOR pentru relațiile Bisericii cu societatea și mass-media.

Vladimir Putin inspectase personal rămășițele în august, după ce acestea au fost descoperite în timpul unor lucrări de restaurare la Kremlin.

Mai exact, în luna iulie a acestui an, o echipă de restauratori au descoperit, în Catedrala Arhanghelului din Kremlinul Moscovei sarcofagul lui Dmitri Donskoi — un prinț rus din vechime, care, în anul 1380, a obținut victoria asupra oștirii Hoardei de Aur pe câmpul Kulikovo.

Biserica Ortodoxă Rusă a declarat că au fost „descoperite” moaștele prințului, care a fost canonizat în 1988, și a propus ca o parte din acestea să fie trimise pe frontul din Ucraina. Înainte de aceasta, Vladimir Putin a venit să se roage la moaște.

Din rămășițele prințului au fost separate câteva fragmente mici, care au fost așezate în relicvarii special pregătite și transportate pe linia frontului, a explicat jurnalista Ksenia Luchenko, autoarea canalului „Ortodoxia și zombii”.

Concret, un fragment atribuit mâinii sale drepte a fost introdus într-o raclă ornamentată și transportat către zona ocupată de Rusia din regiunea Donețk. Biserica spunea că relicva va fi prezentată unităților militare ruse de-a lungul frontului, într-o călătorie de peste 1.000 de kilometri.

Anterior, pe front fuseseră aduse fragmente din moaștele Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Petru și Fevronia din Murom, ale Sfântului Luca din Crimeea și ale Sfintei Matrona din Moscova, precum și câteva icoane.

Între timp, Forțele Armate ale Ucrainei au lansat, în regiunea Donetsk, cea mai amplă ofensivă din 2022. În cadrul operațiunii „Vivaldi”, armata ucraineană a eliminat avansul forțelor ruse din apropierea orașului Liman și a adus la un pas de încercuire unitățile ruse care avansau spre Slavyansk.

Conform estimărilor Rochan Consulting, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) au reușit să elibereze 240 km². La rândul său, comandantul Corpului 3 al FAU, Andrei Beletsky, a declarat că au fost capturați 250 de soldați ruși. „Rușii s-au predat cu unitățile întregi, împreună cu ofițeri, piloți și artileriști”, a subliniat Beletsky.

Sursă foto: Kremlin.ru

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