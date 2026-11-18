România trebuie să își pregătească din timp strategia pentru accesarea fondurilor europene din viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028–2034, în condițiile în care noul Fond european pentru competitivitate va intensifica concurența între statele membre și companii. Mesajul a fost transmis de Cristian Bușoi, fost președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul European și fost secretar de stat în Ministerul Energiei, cu ocazia celei de-a treia ediții a Euro Industry Summit, desfășurată la Parlamentul European din Bruxelles.

Viitorul competitivității economiei europene și oportunitățile de finanțare pentru companiile românești s-au aflat în centrul dezbaterilor de la cea de-a treia ediție a Euro Industry Summit, organizată la Parlamentul European din Bruxelles.

Evenimentul, găzduit în acest an de europarlamentarul Dan Nica, a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene, ai asociațiilor industriale și ai mediului de afaceri, pentru a discuta despre provocările economice ale Uniunii Europene și despre viitoarele instrumente de finanțare destinate creșterii competitivității.

Prezent la reuniune, Cristian Bușoi, fost președinte al Comisiei ITRE și fost secretar de stat în Ministerul Energiei, a evidențiat importanța dialogului dintre instituțiile europene și reprezentanții industriei.

„Sunt bucuros să fiu din nou în Parlamentul European, la cea de-a treia ediție a Euro Industry Summit, un eveniment pe care l-am găzduit la prima ediție”, a declarat Cristian Bușoi.

Acesta a subliniat participarea reprezentanților instituțiilor europene și ai sectorului privat la discuțiile privind viitorul industriei.

„A reunit reprezentanți importanți ai Parlamentului, ai Comisiei Europene, ai asociațiilor de industrie din Bruxelles, dar și reprezentanți ai unor companii care au participat la acest proiect”, a precizat fostul președinte al Comisiei ITRE.

Fondul european pentru competitivitate, una dintre mizele bugetului UE pentru 2028–2034

Unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul reuniunii a fost viitorul Fond european pentru competitivitate, instrument propus în perspectiva următorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Potrivit lui Cristian Bușoi, noul program va aduce o schimbare importantă în modul în care companiile și alte entități din statele membre vor concura pentru obținerea finanțărilor europene.

„Uniunea Europeană se pregătește de bugetul 2028–2034. Subiectul principal a fost Fondul pentru competitivitate. Este un program nou, care va însemna competiție între statele membre, competiție între entități, companii sau alte entități din statele membre”, a explicat Cristian Bușoi.

Această perspectivă pune în prim-plan capacitatea statelor membre de a pregăti proiecte solide și de a mobiliza companiile pentru participarea la viitoarele programe europene.

Energie, sănătate, digitalizare și inteligență artificială – domeniile strategice ale viitoarelor finanțări

Cristian Bușoi a indicat patru domenii strategice care vor avea un rol important în viitorul program european de competitivitate: energia, sănătatea, digitalizarea și inteligența artificială.

„Este un program nou, care va însemna competiție între statele membre […] pe câteva direcții strategice: energie, sănătate, digitalizare, inteligență artificială”, a arătat fostul președinte al Comisiei ITRE.

Aceste domenii sunt considerate esențiale în dezbaterea europeană privind consolidarea capacității industriale, dezvoltarea tehnologică și reducerea decalajelor de competitivitate față de alte economii globale.

„Europa trebuie să-și regăsească competitivitatea”, a subliniat Cristian Bușoi, referindu-se la necesitatea unor politici și investiții care să susțină dezvoltarea economică a Uniunii Europene.

Lecțiile PNRR și pregătirea României pentru următorul buget european

În ceea ce privește România, Cristian Bușoi a atras atenția asupra necesității unei pregătiri timpurii pentru viitoarele oportunități de finanțare, astfel încât autoritățile și companiile să poată participa eficient la competiția europeană pentru fonduri.

Fostul președinte al Comisiei ITRE a făcut referire și la experiența Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe care o consideră relevantă pentru modul în care România trebuie să abordeze următoarea perioadă de programare financiară.

„România trebuie să fie pregătită pentru viitoarele programe europene. PNRR a fost un moment important, o lecție importantă și trebuie să pregătim participarea noastră pentru următorul buget multianual”, a declarat Cristian Bușoi.

Mesajul său evidențiază importanța anticipării noilor mecanisme de finanțare și a pregătirii unor proiecte competitive, în special în sectoarele economice considerate strategice la nivel european.

Euro Industry Summit, platformă de dialog pentru viitorul industriei românești

Cea de-a treia ediție a Euro Industry Summit a oferit reprezentanților industriei și ai instituțiilor europene ocazia de a discuta despre direcțiile viitoarelor politici economice și despre oportunitățile pe care noul cadru financiar multianual le-ar putea crea pentru România.

Din perspectiva prezentată de Cristian Bușoi, perioada care precedă adoptarea bugetului european 2028–2034 este importantă pentru definirea priorităților naționale și pentru pregătirea companiilor care vor dori să acceseze viitoarele finanțări.

În condițiile în care Fondul european pentru competitivitate ar urma să pună accent pe proiecte și investiții în domenii strategice, capacitatea României de a valorifica experiența PNRR și de a pregăti inițiative viabile poate deveni un factor important pentru participarea sa la viitoarele programe ale Uniunii Europene.