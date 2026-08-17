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Bolojan, întrebat despre creșterea prețului la carburanți: “Nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate”

Olga Borșcevschi
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
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Premierul demis Ilie Bolojan a declarat, luni, despre majorarea preţurilor la motorină, că oricât ne-am dori, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi, el precizând că creşterea preţurilor la combustibil are un efect asupra inflaţiei.

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Bolojan, despre majorarea preţurilor la motorină

Ilie Bolojan a fost întrebat la Timişoara, la inaugurarea Căminului „Renașterii” al Universității de Vest, despre scumpirea preţului la motorină.

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„Sunt două aspecte. Unele care ţin de guvern sau de Parlament, care înseamnă un mecanism de reducere al accizei, lucru care deja s-a adoptat. Am mai făcut acest lucru şi în primăvară, când am avut prima criză legată de preţ şi de aprovizionare. Al doilea aspect, pe care nu-l putem influenţa, ţine de ceea ce se întâmplă în aprovizionarea cu ţiţei şi cu motorină, în principal şi ţine de realităţile din zona noastră pe care nu le putem influenţa. Şi sunt cele două aspect, ca urmare a războaielor pe care le avem, avem criza din Golf, avem cea din Ucraina, preţurile de pieţele internaţionale s-au ridicat şi au o anumită volativitate, în aşa fel încât accentuarea tensiunilor, menţinerea blocajelor, strâmtoarea Ormuz sau problemele din Marea Neagră, fac ca preţurile să fie ridicate. Imediat ce se ridică, companiile care activează în această zonă îşi iau măsurile de protecţie”, a declarat premierul demis.

Bolojan a mai spus că al doilea aspect ţine de logistica, de transportul ţiţeiului spre România.

„Războiul din Ucraina s-a extins în Marea Neagră. Aşa cum ştiţi, dacă până acum câteva luni de zile navigaţia în Marea Neagră era un element care nu se discuta din punct de vedere a unor riscuri, astăzi, ca efect al războiului, există nave care au fost atacate cu drone. Deci asta înseamnă riscuri pentru transportatori, asta înseamnă costuri de asigurare în plus, asta înseamnă costuri de transport în plus. Şi toate, într-o formă sau alta, se regăsesc în ritmul de aprovizionare”, a adăugat el.

Premierul demis a amintit că în urmă cu două săptămâni au avut o sincopă de aprovizionare la rafinăria Petromidia, pentru că petrolierele care aprovizionează regulat această rafinărie n-au mai putut să încarce ţiţeiul şi producţia rafinăriei s-a redus la 50% şi a menţionat că acum a reintrat în normal de săptămâna trecută.

Premierul Ilie Bolojan sustine o declaratie de presa la sediul Guvernului. Seful Executivului a oferit prima reactie oficiala dupa ce ministrii PSD si-au depus demisiile in masa, joi, 23 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

El a mai spus că „această fluctuaţie de preţuri, de elemente de aprovizionare, face ca în piaţă să existe o anumită volatilitate”.

„În ultimul rând, noi, aşa cum ştiţi, ne transportăm ţiţeiul în rafinării, de acolo motorina ajunge în zona terminalului de la Constanţa, şi de la Oil Terminal, cu vagoane cisternă, către zona de vest a ţării. Şi, din nou, am avut perioada asta estivală, în care frecvenţa trenurilor de călători este mult mai mare decât în condiţii normale, şi am avut un deficit de aprovizionare în zona noastră de vest, dar acest lucru a fost rezolvat în ultimele zile şi nu ar mai trebui să avem, să spunem, aspecte care ţin de volatilităţi”, a subliniat premierul demis.

„Oricât ne-am dori, şi trebuie să discutăm deschis cu oamenii, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi. Nu este doar la noi această situaţie, însă creşterea preţurilor la combustibil are un efect asupra inflaţiei. Deşi estimările de inflaţie erau că va scădea mai mult, totuşi, aşa cum vedem, inflaţia este în scădere, există un anumit procent care este dat de creşterea preţurilor la combustibil, care au efecte în toată piaţa, pentru care inflaţia nu a scăzut la nivelul pe care l-am estimat”, a mai spus Bolojan.

Premierul demis a adăugat că, deşi noi nu avem niciun fel de război, avem efectele acestor războaie care există în lume, pe care nu le putem controla.

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