Ion Cristoiu: Posibilele răspunsuri la întrebarea – De ce atacă liderii PNL Justiția în cazul Ilie Bolojan?

În Pastila sa editorială de duminică, 4 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre posibilele răspunsuri la întrebarea – De ce atacă liderii PNL Justiția în cazul Bolojan?

„Vineri, 08/09/2026, premierul Ilie Bolojan a fost la sediul DNA din Iași, în calitate de martor, în dosarul mitei de 1.000.000 și ceva de euro, dosar în care sunt implicate persoane precum mituitorul Fănel Bogoș, proprietar de ferme de oi, de vaci, de bivolițe și de capre din Vaslui, și fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, precum și fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu.

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Potrivit anchetatorilor, pentru a-l scoate din funcție, șeful Direcției Sanitar-Veterinare de la Vaslui pornea pocol. S-a pus la bătaie 1.000.000 și ceva de euro pentru ca Fănel Bogoș să ajungă în audiență la primul-ministru. Sunt acuzați că ar fi primit bani pentru această manevră Mihai Barbu și Cristina Trăilă.

Am prezentat pe scurt acest caz, deoarece însuși premierul a recunoscut că, pe 23/09/2025, l-a primit în audiență pe domnul Fănel Bogoș, făcându-și timp, sacrificându-și un timp prețios din lupta împotriva consumului, deci din lupta pentru austerizarea României.

Împreună cu Mihai Barbu, domnia sa a spus că l-a primit, deoarece el primește multă lume. Mă rog, din acest punct de vedere, personajul-cheie în toată afacerea este premierul. Pentru că toate mituirile și manevrele au fost făcute pentru ca Fănel Bogoș să ajungă la premier.

Șeful de la Vaslui, ca și șeful de la nivel național, depind în dublu sens de domnul Ilie Bolojan. Pe de o parte, Ilie Bolojan este președintele PNL, iar această agenție sanitar-veterinară, foarte importantă în materie de controale, era în parohia PNL-ului. Deci președintele putea să-i retragă sprijinul politic celui de la centru dacă nu-l dădea afară pe cel de la Vaslui. În același timp, această agenție națională, aflată direct în subordinea Guvernului, făcea mai mult decât obligatorie chemarea domnului premier la DNA și cred că era obligatoriu să fie chemat încă de anul trecut.

Faptul că a durat un an ridică semne de întrebare în ceea ce privește corectitudinea celor de la DNA și lasă impresia unui dosar manevrat. Până la urmă, oricum, sigur este că trebuia să meargă.

În aceste condiții, am rămas uluit, iar mulți au rămas uimiți de reacția celor din PNL. În primul rând, în mod uluitor, purtătorul de cuvânt al PNL a citit un comunicat în numele conducerii PNL, în care spune că chemarea domnului Ilie Bolojan ca martor este un abuz și că a fost făcută pentru a se exercita presiuni asupra lui, astfel încât să accepte premierul pe care îl va desemna luni Nicușor Dan. Atacuri împotriva justiției, împotriva procurorilor.

În legătură cu această convocare, au făcut declarații și Gheorghe U. și Alexandru Muraru, precum și Robert Sighiartău, secretarul general al partidului. Deci nu e vorba de niște activiști, nu e vorba de jurnaliști, nu e vorba de influenceri, ci de lideri politici, de liderii unui partid care și-a făcut un stindard din lupta împotriva corupției.

Există două explicații pentru aceste reacții. Una ar fi că cei de la PNL au căutat să exploateze acest moment, nimic deosebit, pentru a face campanie electorală, victimizându-se. A doua posibilitate este ca ei să știe că, în zilele următoare, DNA Iași își va cere Parlamentului ridicarea imunității lui Ilie Bolojan. A treia posibilitate este că ei știu că a fost o formă de presiune și se opun.

Răspunsul îl vom primi mâine, când vom vedea dacă PNL vine sau nu schimbat la consultările de la Cotroceni.”, spune Ion Cristoiu.