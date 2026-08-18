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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 18 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate Sebastian Burduja, dezvăluiri despre criza energetică. Cine a lăsat țara fără curent electric

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 18 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate Sebastian Burduja, dezvăluiri despre criza energetică. Cine a lăsat țara fără curent electric
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Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja face dezvăluiri despre modul în care politicienii și-au bătut joc de România. Cifrele care arată cum ne mint cu nerușinare! Doar 62 de milioane de euro pentru stocarea energiei electrice, dar 481 de milioane de euro pentru piste locale și metropolitane de biciclete și trotinete. Doar 62 de milioane de euro pentru stocarea energiei, dar 240 de milioane de euro pentru asistență tehnică și consultanță! Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Ne întoarcem la cărbune după oprirea centralei de la Cernavodă. Câte instalații pe cărbune sunt în conservare? Cât cărbune avem? USR susține că pierdem bani din PNRR pentru că am pornit Grupul 4 de la Rovinari. Este real sau nu?

Tot astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezbatem proiectul BALA II – un miliard de lei pe hârtie. Ce se întâmplă cu Cernavodă când Dunărea rămâne fără apă?

Ne-au promis prețuri mai mici la combustibil, dar orice minune a politicienilor ține doar o zi. A doua zi, prețurile au crescut din nou.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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