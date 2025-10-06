Al doilea CICLON lovește România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Județele, aflate sub cod roșu de ploi și vijelii

România va fi traversată de un al doilea ciclon, în mai puțin de o săptămână, care se va manifesta prin cod portocaliu și roșu, cu risc de inundații, în majoritatea zonelor, a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, Autoritatea Națională de Meteorologie.

Un ciclon, format în nordul Italiei, se va abate marți, 7 octombrie, asupra României, când va ajunge în zona Mării Negre. Fenomenul se va manifesta prin temperaturi cu până la 7-8 grade mai scăzute decât normalul perioadei, iar precipitațiile vor fi abundente.

Trei județe, sub cod roșu de precipitații

Experții ANM anunță cod portocaliu în majoritatea zonelor din țară, în timp ce partea de sud-est se va afla sub avertizare de cod roșu, care intră în vigoare marți după-amiază. Județele cele mai afectate vor fi Constanța, Ialomița și Călărași, unde există pericol crescut de inundații.

„Ciclonul s-a format chiar ieri în zona Genova, nordul Italiei. Urmează să abordeze peninsula Balcanică, astăzi, și va ajunge în Marea Neagră, mâine. Acum o săptămână a fost un alt ciclon care s-a format în zona Greciei, Marea Ionică. Astăzi, luni, ciclonul este prezent în zona Peninsulei Balcanice, iar marți ajunge în Marea Neagră și sud-estul României. În aceste zile, vor fi temperaturi între 10 și 19 grade, deci e destul de frig pentru această perioadă a anului. Valorile termice vor fi cu 7-8° sub normal, din cauza nebulozității și a ploilor. Ne așteptăm la cantități mari de apă, dată fiind configurația pe care o așteptăm cu ciclonul care ajunge în Marea Neagră. Cel mai probabil, în sud-estul țării, vor fi cantități de peste 100 litri pe metru pătrat. De aceea Administrația Națională de Meteorologie deja a emis un cod roșu pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, cele mai afectate județe. Aceste coduri intră în vigoare de marți după-amiază, când ajunge ciclonul în partea de sud-est a României, și vor fi valabil până miercuri seara”, a precizat expertul ANM, Mihai Huștiu.

Cod portocaliu de ploi și risc de inundații în jumătate din țară

Expertul a avertizat că există pericol de inundații în toate zonele, vizate de cod portocaliu și roșu, mai ales după efectele ciclonului de acum câteva zile.

„Toată Muntenia este în cod portocaliu, sudul Moldovei în cod portocaliu și partea de sud-est a Transilvaniei în cod portocaliu. Deci jumătate de țară va fi afectată de ploi, jumătatea din sud-est, ca să spunem așa.

În toată zona avertizată de cod portocaliu și roșu există risc de inundații, dată fiind că deja am avut un ciclon săptămâna trecută cu cantități de apă acumulată deja în râuri. Ne așteptăm la cantități mari de apă, într-un interval de mai puțin de două zile, și risc ridica de inundații. În urma precipitațiilor se vor acumula peste 120 litri pe metru pătrat și putem avea chiar și peste 150 litri pe metru pătrat, în anumite zone, de astăzi și până joi dimineață.”, a mai adăugat specialistul.

Când se ameliorează vremea

Meteorologul a mai transmis că joi, vremea se va îmbunătăți, iar precipitațiile se vor manifesta doar sporadic.

„Precipitațiile vor continua până joi dimineața, dar se vor diminua intensitate până joi dimineața, 9 octombrie”.

