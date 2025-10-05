Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat sâmbătă că România va fi traversată, începând de duminică noapte, de un nou episod ciclonic, care va aduce ploi abundente, scăderi de temperatură și risc de inundații în mai multe regiuni.

Astfel, după o ușoară încălzire în weekend, în care maximele vor urca în sudul țării până la 20-21 de grade C, vremea se va răci brusc, de marți, când valorile termice vor coborî iar cu până la 10 grade C.

„Observăm deja sisteme noroase care vin dinspre Mediterană, semn că, cel puțin în zilele de 7 și 8 octombrie, vom avea precipitații importante pe arii extinse. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, pragul considerat limita de inundație pentru luna octombrie”, a explicat Elena Mateescu, pentru Antena 3.

Media multianuală a precipitațiilor din octombrie este de 45-50 l/mp, dar, în următoarele zile, valorile pot depăși acest nivel, în special în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

De marți și până miercuri, temperaturile maxime se vor situa între 10 și 17 grade C, iar ploile consistente vor cuprinde mare parte din sudul și sud-estul țării.

În cea de-a doua parte a săptămânii viitoare, vremea se va ameliora treptat, urmând ca de joi, termometrele să urce din nou spre 21-22 de grade C.

„Observăm deja că, de această dată, jumătatea vestică a țării va fi mai rece, în timp ce sudul și sud-estul vor avea parte de temperaturi mai ridicate. Alternanțele de vreme rece și caldă vor continua pe tot parcursul lunii octombrie”, a mai precizat directorul ANM.

Astfel, luna octombrie își confirmă statutul de lună capricioasă, marcată de contraste termice și de episode de ploi abundente, tipice toamnei românești.

