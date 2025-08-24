Istoria locativă a lui Traian Băsescu este una presărată cu sincope de natură juridică și avantaje de la stat. De la casa din Mihăileanu, până la ultima reședință, Traian Băsescu a beneficiat sau „și-a însușit” locuințe pe care un român de rând le-ar considera extravagante.

Încă de la începutul anilor ’90, odată cu venirea sa la București, Traian Băsescu beneficiază de locuință de serviciu.

Băsescu Traian, numit subsecretar de stat la Departamentul Transporturilor şi Amenajării Teritoriului, cu funcția de șef al Departamentului Transporturilor Navale din Ministerul Transporturilor şi Lucrărilor Publice, primește pe 10 ianuarie 1991 un apartament pe Strada Argentina, pus la dispoziția ministerului de către Primăria Capitalei, potrivit Mediafax.

Ajuns ministru la Transporturi, Băsescu solicită și primește o vilă situată în Bulevardul Aviatorilor, numărul 57, pentru familia sa, pe care plătește o chirie lunară de 1.749 lei.

Sursa citată precizează că Vila din Aviatorilor era cu adevărat frumoasă și mare (cu şapte camere plus dependinţe, însumând 130 metri pătraţi, garaj și grădină, față de cele patru camere, cât avea apartamentul din Strada Argentina, la care renunțase).

Ani mai târziu, Băsescu-primarul își repartizează o casă, pe care, mai apoi, Băsescu-cetățeanul o cumpără.

Primul bum: casa din Mihăileanu

În anul 2002, la doi ani după ce câștigă alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, Traian Băsescu primește dreptul de a sta cu chirie într-o vilă de pe strada Ştefan Mihăileanu. Un an mai târziu, acesta depune o cerere pentru a cumpăra un apartament din imobil, pentru suma de 19.000 de dolari. Cerere aprobată de Primăria Capitalei, condusă de Traian Băsescu.

Încep să curgă acuzațiile. Traian Băsescu nu avea dreptul să cumpere o locuinţă de la stat, întrucât avusese în proprietate o casă în Bucureşti, cumpărată în 2002, pe care o donase uneia dintre fiice.

În 2005, Parchetul Instanţei Supreme hotărăște reînceperea urmăririi penale pe numele lui Traian Băsescu pentru abuz în serviciu, uz de fals și fals în declarații cu privire la achiziționarea imobilului din strada Mihăileanu din Capitală.

În 2007, Grupul de Investigaţii Politice face un denunț la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în care solicită efectuarea de verificări cu privire la „săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu de către funcţionarii Administraţiei Fondului Imobiliar şi ai Primăriei Municipiului Bucureşti, în legătură cu modul în care a fost închiriat, apoi înstrăinat la un preţ subevaluat către Traian Băsescu imobilul situat în Bucureşti, str. Ştefan Mihăileanu nr. 2, et. 1, ap. 2”.

Dosarul este declinat către Parchetul General, iar ancheta este suspendată în 2008, întrucât fostul președinte beneficiază de imunitate. Însă faptele nu s-au prescris.

În mai 2105, Parchetul General reîncepe urmărirea penală în cazul „Casa din Mihăileanu”, care-l viza pe fostul preşedinte Traian Băsescu.

În declarațiile sale de avere din mandatele prezidențiale, Traian Băsescu apărea proprietar, alături de soția sa, al unui singur imobil aflat în București, de aproximativ 370 mp.

Pe 20 mai 2015, într-o emisiune la B1 TV, Traian Băsescu spune că este vorba despre un apartament „decent” de circa 200 de metri pătrați.

„Cu privire la afacerea Mihăileanu, (…) nu avea 300 de metri pătrați, este un apartament decent de circa 200 de metri pătrați, e cumpărat pe legea 10”, declara el.

În 2016, procurorii clasează dosarul „Casa din Mihăileanu”.

Cum i-a „suflat” Victor Ponta Vila Dante lui Băsescu

Spre sfârșitul celui de-al doilea mandat, Traian Băsescu se apucă să-și renoveze Vila Dante, una dintre cele mai elegante reședințe ale Capitalei, folosită de obicei pentru acțiuni de protocol. Peste un milion de euro au plătit românii, prin bugetul de stat, pentru amenajarea vilei în care președintele de atunci își dorea să-și petreacă restul vieții. Informația este furnizată de Victor Ponta, premier pe atunci.

Victor Ponta se opune și izbucnește un scandal între Guvern și Președinție.

Premierul în acuză pe președinte, în timpul referendumului de demitere, că a renovat vila cu un milion de euro, din bani publici, pentru a se muta acolo după terminarea mandatului.

Băsescu neagă, povestind că înoată în piscina din Vila Dante, aflată în apropierea locuinței oficiale, Vila Lac 3, întrucât nu poate merge la o piscină publică pentru că ar deveni astfel „victima tabloidelor”.

În 2022, Victor Ponta povestește la Marius Tucă Show cum i-a „suflat” vila lui Băsescu și a dat-o spre închiriere, cu 20.000 de euro pe lună, după restaurare.

„Acolo a fost o răutate din partea mea. Mi-au zis cei de la RA-APPS că-și pregătise Vila Dante ca să fie reședință de fost președinte. Și nu mai știu, mi-a făcut el o răutate, mi-a făcut multe… M-am gândit cum să-i iau vila, se băgaseră mulți bani… Și mi-a venit ideea: domnule, am un singur loc unde nu îndrăznește nimeni să zică nimic. Și l-am sunat, era atunci însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite, trebuia să se mute de pe Kiseleff că se retrocedase acolo. Și i-am zis vino încoace, am găsit o locuință de protocol, totuși ambasadorul SUA. Cert este că am semnat pe loc: alocăm reședință pentru ambasador american. Când a aflat Băsescu, îți dai seama cred că a făcut o criză de nervi. O folosea, se ducea la piscină acolo. I-am strâns noi de acolo șlapi, papuci…”, a explicat fostul premier Victor Ponta la Marius Tucă Show la Gândul.

Reședința post-prezidențială

În 2015, lui Traian Băsescu i se atribuie spre folosința gratuită vila situată în Str. Gogol nr. 2, Sector 1 din Capitală.

Scandalul izbucnit şi plecarea de la Palatul Cotroceni îl împiedică pe fostul președinte să intre în posesia Vilei Dante și acceptă vila situată în Str. Nikolai Gogol nr. 2, Sector 1, după ce trece în revistă mai multe opțiuni prezentate de Guvern.

Și pe aceasta o refuză, inițial, întrucât nu ar fi respectat normele pentru un fost șef de stat, potrivit unei scrisori adresate SGG la acea vreme.

Pentru a-l caza pe Traian Băsescu în vila din Gogol, RA-APPS o evacuează pe Mioara Roman, fosta soție a lui Petre Roman, rămasă în casă după plecarea acestuia.

Dosarul PETROV îi anulează drepturile de fost președinte

În 23 martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) decide definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. În urma acestei decizii, Băsescu își pierde drepturile de fost președinte: locuința, indemnizația și paza.

Tot în martie, Băsescu primește o somație de a părăsi locuința, până pe 1 iunie, însă alege să plece mai devreme, în aprilie. Declara că-și caută un apartament, cu chirie.

„Am discutat cu soția mea până spre dimineață, am decis să căutăm un apartament pe care să îl închiriem și să ne conformăm legii. Eu mă simt un cetățean care a trecut prin fața justiției. Că îi place sau nu, trebuie să se conformeze. Am văzut speculații, că i-au luat SPP, o să spună secrete. Nu, niciodată nu o să uit că am fost președinte (…) decizia a fost să căutăm un apartament pe care să-l închiriem sau să-l cumpărăm și să ne conformăm legii. Ne gândim la un apartament cu două sau trei camere. Cred că vom cumpăra unul (…) Ar trebui să fie un apartament aproape de piață și metrou. Un apartament cu trei camere aș vrea, având în vedere și cheltuielile”, spunea el, la finalul lunii martie.

Merge să vizioneze un apartament de 200.000 de euro, într-un complex rezidențial. Însă, în iunie 2022, anunță că și-a cumpărat un apartament „foarte frumos”.

”Credeţi-mă că nu am niciun regret personal după locuinţa statului, mi-am cumpărat un apartament foarte frumos, aşa că nu stau în mila statului român. Maria e mulţumită oricum, atât timp cât suntem împreună”, a mai spus el, la Realitatea TV.

În același interviu, fostul președinte nu ezită să atace statul român.

”Ştiţi ceva, un stat care-şi batjocoreşte foştii preşedinţi n-are decât să fie tratat de foştii preşedinţi cum îi tratează el. Aşa că ce-mi dă statul am să-i dau şi eu, n-am obligaţia să-i dau altceva”, a afirmat Traian Băsescu.

Apartamentul „confidențial”

Pe 1 iulie 2025, CCR a decide că legea care anulează privilegiile foștilor șefi de stat este neconstituțională. Astfel, Băsescu își recapătă drepturile, printre ele, și o locuință de la stat. Guvernul trebuie să găsească o soluție.

Pe 8 august, Executivul are pe ordinea de zi o hotărâre de atribuire a unei reședințe oficiale fostului președinte. RA-APPS propune vila din Emile Zola, nr. 2A.

Întrebat de Gândul, cu o zi înainte, despre această variantă, Băsescu spune:

„Nu știu ce decide Guvernul. Eu am cerut acum o lună punerea în aplicare a deciziei CCR”.

Guvernul nu adoptă hotărârea în acea zi și nici nu oferă explicații.

Două săptămâni mai târziu, aflăm că Traian Băsescu nu ar fi fost mulțumit de oferta Guvernului. Casa e prea mare.

„Vila din Zola este mult prea mare pentru nevoile actuale ale familiei mele. Am solicitat un apartament într-un bloc”, spunea Traian Băsescu, pentru Gândul, pe 19 august.

Însă, potrivit informațiilor Gândul, reprezentanții Guvernului au purtat negocieri cu fostul președinte, pentru că acesta nu dorea vila din strada Emile Zola 2A, ci un apartament în același imobil unde-și avea cabinetul de lucru. Traian Băsescu nu a dorit să confirme această informație.

A doua zi apare surpriza. Guvernul ia decizia de a-i atribui un apartament fostului președinte. Însă, adresa este „la secret”, pentru că așa a cerut fostul președinte.

„Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o Hotărâre de Guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”, explică purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„A fost solicitarea beneficiarului, care nu dorește ca adresa să fie publică, ceea ce implica și niște rațiuni de securitate”, completează Dogioiu.

Decizia vine în contextul în care premierul Bolojan nu vede o problemă în a publica adresele celor care locuiesc în imobile ale RA-APPS.

”Și RA-PPS ca și toate companiile publice trebuie să-și facă publice toate datele și nu există niciun motiv să nu facă acest lucru. (…) Nu există, cu excepția unor magistrați care stau acolo, în rest nu există nicio problemă ca un demnitar să-și facă publică adresa la care locuiește”, declara premierul, la începutul lunii iulie, pentru B1 TV.

Însă, regulile nu sunt pentru toată lumea. În cazul de față, beneficiarul cere, Guvernul acceptă, fără obiecții.

De la primar, la fost președinte – CRONOLOGIA locativă

