Dan Drăghici, lăutarul condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a încercat să-și omoare soția cu 11 lovituri de cuțit, într-un apartament din Londra, a revenit la București după ce magistrații britanici i-au dat drumul cu 11 ani mai devreme. Fostul deținut ar fi fost luat în grijă de un compozitor care deține un studio de înregistrări.

Apreciat în lumea muzicii de petrecere pentru vocea sa, Dan Drăghici începuse să aibă probleme atât profesionale, cât și personale, din cauza consumului de droguri. Necazurile au persistat și după ce și-a luat copiii și soția și s-au mutat cu toții într-un apartament din Londra.

O ceartă conjugală ar fi degenerat în tentativă de omor

Drăghici era slăbit și pierduse mai mulți dinți din cauza consumului de stupefiante, când soția l-ar fi anunțat că vrea să pună punct căsniciei. Era data de 1 martie 2016 când o ceartă conjugală a degenerat, iar cântărețul a luat un cuțit și a înjunghiat-o pe femeie de 11 ori.

Victima a fost salvată de medici, în timp ce bărbatul a fost arestat și condamnat la 20 de ani de detenție. În închisoare, i-a fost reparată dantura și, timp de 9 ani, a dus un mod de viață sănătos.

„Asta este ultima poză în care voi arăta așa! Poza este făcută aici de două luni. Când o să vin, o să vedeți multe schimbări și în primul rând mi-am refăcut toată dantura, pentru dușmanii mei valabil. Te iubește tăticul tău, fata mea”, scria Dan Drăghici, din pușcărie, pe o rețea de socializare.

Ar fi primit bani de la alți lăutari

Surse din anturajul fostului deținut au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, după liberare, Dan Drăghici avea mari probleme de natură financiară. Ca urmare, acesta ar fi fost ajutat de mai mulți lăutari renumiți care i-ar fi dat, fiecare, câte o sumă de bani, astfel încât să aibă cu ce să se întrețină până la primele evenimente muzicale remunerate.

În plus, Drăghici ar fi fost găzduit de un compozitor de muzică de petrecere, care deține inclusiv un studio de înregistrări, cunoscut pe piața muzicală sub numele de Bugi, care l-ar ajuta inclusiv cu viitoarele sale angajamente.

