Prima pagină » Actualitate » S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu

S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu

24 nov. 2025, 18:57, Actualitate
S-a stabilit ordinea oficială pe buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ce locuri ocupă Băluță, Ciucu, Drulă și Anca Alexandrescu

Biroul Electoral al Municipiului București a stabilit ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie care vor avea loc în București. Cum arată ordinea pe buletinele de vot a celor 17 candidați. Cine va fi urmașul lui Nicușor Dan? Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu – susținută de AUR. Unul dintre ei va fi următorul primar general.

17 candidați înscriși în cursa pentru București

  • Cătălin Drulă
  • Daniel Băluță
  • George Burcea
  • Ciprian Ciucu
  • Ana-Maria Ciceală
  • Liviu Gheorghe Florea
  • Gheorghe Macovei
  • Oana Crețu
  • Mihai Lasca
  • Rareș Lazăr
  • Anca Alexandrescu
  • Dan Trifu
  • Eugen Orlando Teodorovici
  • Gheorghe Nețoiu
  • Vlad Gheorghe
  • Angela Negrotă
  • Filip Titian (SURSA – stiripesurse.ro)

Mizele alegerilor la Capitală

  • Primarul Capitalei este al doilea cel mai votat om din România, după președintele țării;
  • Primăria Generală este o rampă pentru Cotroceni. Doi primari au ajuns președinți în ultimii 20 de ani;
  • Noul primar va putea decide repartizarea impozitelor locale colectate de la bucureșteni la sectoare, în baza referendumului organizat anul trecut de Nicușor Dan;
  • Primarul General poate deveni următorul lider al partidului care l-a susținut în alegeri.

63% din bucureșteni nu sunt mulțumiți de Guvernul Ilie Bolojan

  • 63% din bucureșteni nu sunt mulțumiți de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, iar 68% dintre ei nu sunt mulțumiți de cum arată Bucureștiul. Datele rezultă dintr-un sondaj de opinie dat astăzi publicității de Avangarde.
  • 62% din bucureștenii chestionați spun că vor să se facă alegeri cât mai rapid și dezvăluie că au deja un preferat, iar 43% anunță că sigur își vor exercita dreptul de vot în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei din 7 decembrie.

Băluţă şi Ciucu în fruntea cursei pentru Primăria Capitalei

Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, candidatul USR la alegerile parţiale de la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, pierde tot mai mul teren în faţa candidaţilor PNL-Ciprian Ciucu, PSD-Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu(independentă susţinută de AUR şi PNŢCD).

În timp ce Anca Alexandrescu, susţinută de AUR şi PNŢCD, câştigă teren pe zi ce trece, Cătălin Drulă se distanţează pe zi ce trece de grupul celor care luptă pentru primele trei poziţii în clasamentul preferinţelor românilor. (Materialul integral AICI)

  • Dintr-un total de 83,6% al potenţialilor alegători care şi-au exprimat o opţiune de vot, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD).
  • 11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București, 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS), 3,5% pentru Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 3,5% pentru Eugen Teodorovici (independent), 1,7% pentru Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,7% pentru Dan Cristian Popescu (independent). 0,9% dintre respondenții cu o opțiune de vot îl aleg pe Gigi Nețoiu (independent), 0,3% îl aleg pe Dan Trifu (independent), 0,2% pe George Burcea (POT), iar 0,2% indică un alt candidat.

Sursă foto: Gândul

