Scandalul sângeros soldat cu un mort și nouă răniți, dintre care trei în stare gravă care a zguduit, sâmbătă, Craiova, ar fi fost plănuit încă de aproape două luni. Ar fi vorba despre o răzbunare după ce un tânăr, membru al uneia dintre familiile de romi care locuiesc în apropierea Parcului Romanescu, ar fi fost bătut și înjunghiat după un conflict în trafic.

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova, are loc un conflict între mai multe persoane.

La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului.

La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște.

În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor.

Având în vedere circumstanțele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale”, a anunțat, sâmbătă, IPJ Dolj.

Ura dintre familii mocnea de două luni

Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că măcelul de sâmbătă dimineață are legătură cu un alt incident violent produs cu două luni înainte, tot pe bulevardul Nicolae Romanescu. Sursele citate au afirmat că un interlop din zonă cunoscut sub numele de Auraș al lui Banu s-ar fi șicanat în trafic cu un alt șofer, care era însoțit de un bărbat. Inițial, incidentul a rămas fără urmări, iar cele două autoturisme au luat-o pe drumuri diferite. La un moment dat, în mașina în care se aflau cei doi bărbați s-ar fi urcat și un adolescent, membru al clanului Remus.

La scurt timp, însă, Auraș al lui Banu ar fi recunoscut în trafic autoturismul respectiv și a decis să dea o lecție atât șoferului cât și celor care îl însoțeau.

Bărbatul ucis ar fi fost filat acasă de atacatori

Ca urmare, ar fi intrat în mod intenționat cu mașina în autoturismul respectiv și ar fi coborât însoțit de mai multe persoane. În acel moment, cei doi bărbați care ocupau scaunele din față ar fi fugit și l-ar fi lăsat singur pe adolescent, care ar fi fost bătut și tăiat.

După acest eveniment, Auraș al lui Banu și cei care participaseră la incidentul respectiv ar fi plecat din țară aproximativ o lună, pentru a lăsa lucrurile să se liniștească. Sursele Gândul susțin, însă, că familia puștiului agresat nu ar fi abandonat niciodată ideea de răzbunare. Ca urmare, ar fi început să-l urmărească pe agresorul fiului lor inclusiv acasă și au pândit momentul potrivit.

Atacul a fost declanșat sâmbătă dimineață, când pe bulevardul Nicolea Romanescu s-a declanșat o bătălie ca în evul mediu, în timpul căreia membrii ambelor tabere, care fac parte din comunitatea romilor costorari din Craiova, s-au lovit cu bâte, cuțite și săbii.

În timpul conflictului, Auraș al lui Banu, care se lupta înarmat cu o bâtă, a fost înjunghiat în piept și s-a prăbușit fără viață la pământ.

Totodată, ar fi fost grav rănit și unul dintre atacatori, tot prin înjunghiere, însă acesta a putut fi resuscitat și se află internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență Craiova.