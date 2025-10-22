Audiată la sediul Poliției Sectorului 2 în dosarul de înșelăciune în care a fost arestată la domiciliu sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, ar fi explicat în fața anchetatorilor că deși pare vinovată, ar fi comis faptele împotriva voinței sale.

Sora lui Carmen Dan a fost reținută, joi seară, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu total evaluat la peste jumătate de milion de euro. După ce au reținut-o pentru 24 de ore, procurorii au cerut instanței Tribunalului București să o aresteze preventiv, dar magistrații au decis că arestul la domiciliu este suficient. Totodată, complicea Simonei Stan a fost plasată în control judiciar.

A fost pentru prima dată când împotriva Simonei Stan a fost luată o măsură în justiție, în condițiile în care aceasta comitea, de ani buni, același gen de înșelăciuni, după ce se recomanda drept factor de decizie în organigrama OMV Petrom sau Transpeco Logistic&Distribution.

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că undeva în cursul anului 2006, sora lui Carmen Dan ar fi lucrat la una dintre cele două companii și ar fi văzut care este procedura prin care sunt scoase la vânzare unele autoturisme și locuințe aflate în proprietatea acestora.

Cine ar fi fost primele victime ale femeii

Ca urmare, spun anchetatorii, femeia ar fi început să vândă încă de atunci mașini și case fictive și ar fi făcut acest lucru inclusiv în perioada în care sora ei era ministru de Interne. Primele victime, spun sursele Gândul, ar fi fost persoane din județul Teleorman care ar fi încercat să-și recupereze paguba în instanță.

Adevăratele probleme cu legea au început să apară, pentru Simona Stan, din primăvara anului trecut, când o femeie de afaceri a reclamat la Secția 16 Poliție că a fost înșelată de sora lui Carmen Dan care ar fi fost ajutată de Irina Teodorescu, o fostă avocată. Victima a povestit anchetatorilor că a fost păcălită cu 8.000 de euro, suma care reprezenta avansul pentru un presupus apartament.

La scurt timp după mediatizarea cazului, la Secția 16 Poliție s-ar fi prezentat alte persoane, majoritatea medici și reprezentanți ai mediului de afaceri. Surse judiciare au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că aceștia pierduseră împreună aproximativ 1,5 milioane de euro.

Simona Stan a ajuns din nou la Poliție la jumătatea săptămânii trecute, când a fost ridicată de acasă și dusă pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2. Odată cu ea a fost adusă și Mariana Popa, o presupusă complice, care patronează un salon de înfrumusețare din Sectorul 2.

Simona Stan spune că a fost forțată să comită infracțiuni

Conform anchetatorilor, sora fostei ministre de Interne ar fi acționat după aceeași schemă. Mariana Popa racola oameni la salonul de înfrumusețare, din rândul clienților cu situație financiară bună, majoritatea medici stomatologi, cărora le spunea că știe o persoană care ocupă o funcție importantă la OMV Petrom sau Transpeco Logistic&Distribution care le poate facilita achiziționarea unor mașini și apartamente care aparțin acestor societăți. Pentru a nu pierde ocazia, care apare „o dată în viață”, aceste persoane trebuiau să achite repede contravaloarea bunurilor. În acest fel au înșelat șase persoane, dintre care cinci sunt stomatologi, cu o sumă totală de aproximativ 550.000 de euro.

Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, la audieri, Simona Stan și-ar fi recunoscut faptele, însă ar fi menționat faptul că le-ar fi comis împotriva voinței sale. Femeia ar fi afirmat că patroana salonului de înfrumusețare ar fi obligat-o să comită infracțiuni, însă nu ar fi explicat și în ce mod ar fi fost constrânsă.

În același timp, complicea ei, Mariana Popa a spus că s-a împrietenit cu Simona Stan în contextul în care a fost la un pas să devină una dintre victimele acesteia. Tentativa de înșelăciune ar fi apropiat-o de sora lui Carmen Dan și așa ar fi început să „lucreze” împreună.