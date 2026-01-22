Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”

Bucureștiul continuă să fie foarte afectat de avariile din sistemul de termoficare, mai ales din cauza unei defecțiuni majore de la CET Sud. În total, 1.000 de imobile nu aveau agent termic miercuri, iar Sectorul 2 este cel mai afectat. Reporterii Gândul au mers cu termometrul în casele bucureștenilor din zona de est a Capitalei, acolo unde temperaturile ajungeau și la 14 grade Celsius. Oamenii nu mai au speranțe, mai ales că li se transmite de zile întregi că problema se rezolvă. Cei mai „confortabili” pe acest ger cumplit sunt cei care au prins vremurile friguroase de pe vremea lui Ceaușescu…

„În fiecare zi ne spun că se rezolvă mâine, dar ne țin așa de zile întregi. Ne mai punem o haină pe noi, iar seara, mai deschidem aragazul, altfel nu putem dormi. Norocul nostru este că am mai prins și vremurile de dinainte de 1989, și suntem căliți”, ne spune unul dintre locuitorii din cartierul Tei, acolo unde, de aproape două săptămâni nu există căldură în apartamente.

În blocul vecin, familia Nedelea se „încălzește” noaptea cu două pilote. Pe stăpânul casei l-am găsit, la orele prânzului, cu un cojoc îmblănit. În bucătărie erau 14 grade Celsius, așa cum ne-a arătat termometrul.

„Plătim căldura degeaba”

„Și ne mai iau și pielea de pe noi. Căldura o plătim degeaba”, ne spune, nervos, pensionarul din Sectorul 2.

Pe lângă faptul că nu este căldură, mii de bucureșteni nu au în aceste zile geroase nici apă caldă.

Printre ei, și doamna Roșu, din Colentina. Zi de zi, bătrâna cară oalele de apă la baie, unde se spală la lighean.

„Au mai fost avarii, dar ca acum, nu am trăit niciodată”, spune femeia, oftând.

La 88 de ani, nea Ion caută brazi de Crăciun să-i bage în sobă

Pe străzile din cartierul Tei l-am găsit miercuri și pe nea Ion, în vârstă de 88 de ani, care pe frigul cumplit de afară caută lemne pentru a le băga în sobă. Noi l-a surprins în timp ce curăța cu toporișca un brad de Crăciun:

„Cu doi brazi d-ăștia încălzesc soba 3-4 ore”, spune, bătrânul, în timp ce curăță lemnul cu mișcări rapide și precise.

Mii de blocuri fără apă caldă și căldură

Mii de blocuri sunt afectate în aceste zile de o avarie puternică la CET Sud. Cele mai mari probleme sunt în sectoarele 2 și 3, dar avarii se regăsesc aproape în toate sectoarele.

Termoenergetica a înaintat un nou termen pentru remedierea problemelor care au apărut în urma avariei de la CET Sud, astfel că bucureștenii afectați ar urma să aibă din nou apă caldă și căldură din data de 23 ianuarie, ora 23:30. Din păcate, aceste termene sunt de multe ori depășite.

