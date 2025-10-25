Emil Munteanu, agresorul sexual care, ani la rând, a terorizat femeile ce frecventau evenimentele mondene organizate la București, ar fi primit „o lecție” de la un temut bătăuș de stradă care ar fi sărit în ajutorul uneia dintre victime. Munteanu nu a vorbit niciodată despre ce i s-a întâmplat la momentul respectiv, însă detaliile legate de incident ar fi fost povestite de restul părților implicate.

Originar din Piatra Neamț, Emil Munteanu este o figură cunoscută mai ales în cluburile de lux din Capitală. Surse din rândul celor care l-au cunoscut au declarat, pentru Gândul, că, pentru a fi cât mai atractiv pentru femei, Munteanu juca rolul unui milionar burlac. Sursele citate au precizat că, de multe ori, femeile care cădeau în plasa falsului milionar erau bătute și agresate sexual.

Povestea „Tăurașului Emi”

Acesta a fost poreclit „Tăurașul Emi” acum mai bine de 8 ani, după ce presa a relatat despre un episod violent care avusese loc în fața clubului Loft, unde Emil Munteanu luase la bătaie o tânără după ce femeia i-ar fi refuzat avansurile sexuale.

Ani la rând, Emil Munteanu a continuat să se comporte în același mod cu femeile, motiv pentru care pe numele său au început să se înmulțească sesizările la Poliție. Majoritatea victimelor renunțau, însă, la plângeri, iar dosarele erau închise cu rezoluție de clasare.

Această atitudine i-a adus însă, mai multe necazuri cu alți bărbați care au venit în ajutorul femeilor agresate de el. Potrivit surselor Gândul, la un moment dat Emil Munteanu a cunoscut o femeie pe care reușit s-o convingă să vină la el acasă, într-un apartament situat în Sectorul 5.

Voia s-o angajeze, cu forța, într-un bordel din Germania

Nu a trecut mult și tânăra respectivă s-a trezit în mijlocul unui coșmar, în condițiile în care, după ce ar fi abuzat-o fizic și emoțional, cel supranumit „Tăurașul Emi” ar fi anunțat-o că intenționează s-o ducă în Germania, unde urmează s-o oblige să se prostitueze pentru el.

Femeia respectivă și-ar fi sunat un prieten, care, în același timp, ar fi și un bătăuș de stradă temut în lumea interlopă. Aceasta l-a anunțat că se afla în locuința unui bărbat care i-a umplut o valiză cu haine și o amenință că urmează să o ducă în străinătate, cu forța. Bătăușul a venit de urgență la adresa indicată de victimă și a intrat în locuință. Acolo, spun sursele Gândul, prietenul victimei l-ar fi lovit pe Munteanu și l-ar fi obligat să-și ceară iertare în genunchi.

Totodată, cu altă ocazie, „Tăurașul Emi” ar fi pățit-o și mai rău, după ce mai mulți bărbați l-ar fi bătut, la Constanța, până când i-ar fi provocat răni care au necesitat o lungă perioadă de spitalizare. Incidentul ar fi avut și o parte care l-a avantajat pe prădătorul sexual, în condițiile în care bătăușii l-ar fi despăgubit cu o sumă importantă de bani.

I-a furat victimei banii din geantă

Până la urmă, Emil Munteanu a ajuns în arestul Poliției Capitalei, după ce, la data de 23 octombrie, polițiștii Secției 17 Poliție au descins în locuința lui într-un dosar deschis pentru lovire sau alte violențe, amenințare, agresiune sexuală și lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere și furt.

Conform anchetatorilor, cu două zile înainte, o femeie în vârstă de 26 de ani a sunat la numărul de urgență 112 și a povestit că ar fi fost amenințată de un bărbat cunoscut recent, pe o rețea de socializare.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că victima s-ar fi întâlnit cu Munteanu la data de 16 octombrie, după care ar fi fost de acord să meargă acasă la el.

La un moment dat, când ar fi dorit să plece, Munteanu ar fi amenințat-o, ar fi bătut-o și ar fi atins-o în zona intimă, fără consimțământul ei.

De asemenea, la aceeași dată, în jurul orei 21.00, bărbatul s-ar fi întâlnit cu o altă femeie, cunoscută, de asemenea, prin intermediul unei rețele de socializare, după care s-ar fi deplasat împreună la domiciliul său.

Ulterior, când aceasta ar fi dorit să părăsească apartamentul, „Tăurașul Emi” ar fi bruscat-o și i-ar fi aruncat telefonul din mână, după care i-a luat din geantă suma de 200 de lei.

„Tăurașul Emi” a mușcat un polițist

La momentul descinderii, Munteanu nu era acasă, dar a fost găsit și prins la o altă adresă. Când a fost imobilizat, agresorul sexual l-a mușcat de picior pe unul dintre polițiști, așa încât acesta din urmă a fost transportat la spital cu o ambulanță SMURD. Ca urmare, pe lângă restul acuzațiilor, „Tăurașul Emi” s-a ales și cu o una de ultraj.

După încătușare, acesta s-a prefăcut că se simte rău și a simulat mai multe leșinuri. Mai mult, pentru a fi și mai convingător, Emil Munteanu a urinat pe el în mod intenționat. Acesta a stat până dimineață internat la Spitalul Universitar, când a fost încătușat și dus la Secția 17 pentru audieri.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că pe numele bărbatului mai erau alte cinci plângeri, care au fost conexate într-un sigur dosar.

