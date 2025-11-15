Prima pagină » EXCLUSIV » Cum supraviețuiește în sălbăticie criminalul fugar Emil Gânj, la temperaturi sub zero grade. Polițiștii din Mureș, „reprelucrați” de superiori

Cum supraviețuiește în sălbăticie criminalul fugar Emil Gânj, la temperaturi sub zero grade. Polițiștii din Mureș, „reprelucrați” de superiori

Andrei Dumitrescu
15 nov. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Galerie Foto 9

Emil Gânj ar fi găsit o metodă prin care reușește să supraviețuiască la temperaturile de sub zero grade, care s-au înregistrat, în ultima perioadă, în zonele sălbatice din județul Mureș, unde se presupune că s-ar ascunde criminalul. Totodată, polițiștii din zonă au fost din nou instruiți de către superiorii lor în legătură cu cel mai căutat criminal din țară.

Vezi galeria foto
9 poze

Emil Gânj, ucigașul odios din Mureș, care, cu patru luni în urmă, și-a ucis cu toporul fosta iubită după ce și-a premeditat crima în cele mai mici amănunte, este încă liber. În tot acest timp a fost căutat de sute de polițiști, jandarmi și lucrători ai ocoalelor silvice, în județele Mureș, Cluj și Bistrița Năsăud.

Vizuinile lui Gânj

Surse din rândul anchetatorilor au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, inițial, s-a luat în calcul faptul că Gânj s-ar ascunde într-o rețea de tuneluri construite în județul Mureș, la începutul anilor ’70, din ordinul direct al lui Nicolae Ceaușescu, care se temea de o posibilă invazie rusească.

Sursele Gândul au afirmat că echipele de căutare ar fi descoperit adevărate viziuni, asemănătoare celor folosite de vulpi, pe care Emil Gânj le-ar fi săpat adânc în pământ, cu mult înainte de comiterea crimei, pentru a-și asigura un adăpost inclusiv pe vreme rece.

Astfel, spun anchetatorii, bărbatul reușește să supraviețuiască, deși, în unele zile, temperaturile au scăzut sub zero grade pe timpul nopții, în zona respectivă.

Polițiștii au revăzut pozele lui Emul Gânj

Cu toate că bărbatul nu mai este căutat cu aceeași intensitate, surse din Poliție au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că polițiștii mureșeni ar fi fost „reprelucrați”, adică superiorii le-ar fi arătat din nou fotografii ale fugarului, pentru a-și reaminti fizionomia bărbatului în cazul în care s-ar întâmpla să-l întâlnească.

Criminalul Emil Gânj este căutat de 4 luni

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor.

Criminalul a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, în încercarea de a pătrunde în casă. În locuință se aflau o rudă și doi minori, care au încercat să se adăpostească înăuntru. Atacatorul a început să caute victima și a găsit-o ascunsă într-un dulap. A ucis-o cu toporul, apoi a incendiat-o.

Emil Gânj era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte de violență.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXCLUSIV De la Pitești la Londra. Povestea cercetătoarei românce care revoluționează știința longevității. „Mâncarea sănătoasă, sportul și somnul sunt esențiale”
07:00
De la Pitești la Londra. Povestea cercetătoarei românce care revoluționează știința longevității. „Mâncarea sănătoasă, sportul și somnul sunt esențiale”
EXCLUSIV Horia Moculescu va fi înmormântat în „Panteonul compozitorilor” români, într-un CAVOU imens unde sunt înhumați alți 25 de mari muzicieni, precum Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Gherase Dendrino
06:45
Horia Moculescu va fi înmormântat în „Panteonul compozitorilor” români, într-un CAVOU imens unde sunt înhumați alți 25 de mari muzicieni, precum Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Gherase Dendrino
ACTUALITATE Frank Hajdinjak (Centrul Român al Energiei), la Europa Connect – Energy Now: „Europa pierde teren în competiția globală. România trebuie să-și apere competitivitatea energetică”
12:46
Frank Hajdinjak (Centrul Român al Energiei), la Europa Connect – Energy Now: „Europa pierde teren în competiția globală. România trebuie să-și apere competitivitatea energetică”
EXCLUSIV Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. „Dăruiește viață” le-a dăruit angajaților organizației salarii de corporație. Jumătate de milion de euro a fost partea vicepremierului și a apropiaților, din donații, numai în 2024
08:00
Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. „Dăruiește viață” le-a dăruit angajaților organizației salarii de corporație. Jumătate de milion de euro a fost partea vicepremierului și a apropiaților, din donații, numai în 2024
EXCLUSIV Anchetă după fuga din țară a manelistului Dani Mocanu. Autoritățile vor să știe cine l-a ajutat
05:00, 14 Nov 2025
Anchetă după fuga din țară a manelistului Dani Mocanu. Autoritățile vor să știe cine l-a ajutat
ACTUALITATE Conferința Europa Connect – Energy Now: România pe drumul spre un hub energetic regional- între ambiții europene și realități locale
16:38, 13 Nov 2025
Conferința Europa Connect – Energy Now: România pe drumul spre un hub energetic regional- între ambiții europene și realități locale
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
Cancan.ro
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Unde se află cel mai lung drum drept din lume și câți kilometri acoperă?
ECONOMIE Economistul Cristian Socol propune un plan de supraviețuire prin criză pentru 9 milioane de români vulnerabili, cu impact zero pe bugetul statului
08:00
Economistul Cristian Socol propune un plan de supraviețuire prin criză pentru 9 milioane de români vulnerabili, cu impact zero pe bugetul statului
EXTERNE Explozie puternică, urmată de incendiu, în Argentina, într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite
07:47
Explozie puternică, urmată de incendiu, în Argentina, într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite
REACȚIE Reacția Ambasadei Rusiei la dovezile Ministerului român de Externe în cazul dronei prăbușite în Tulcea
07:32
Reacția Ambasadei Rusiei la dovezile Ministerului român de Externe în cazul dronei prăbușite în Tulcea
HOROSCOP Zodiile care își schimbă viața până la finalul lui 2025. Au parte de transformări majore și o nouă direcție în 2026
07:18
Zodiile care își schimbă viața până la finalul lui 2025. Au parte de transformări majore și o nouă direcție în 2026
ACTUALITATE 15 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Un an de la decesul lui Bela Karolyi. 13 mineri au murit şi 15 au fost răniţi în urma a două explozii la mina Petrila
07:15
15 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Un an de la decesul lui Bela Karolyi. 13 mineri au murit şi 15 au fost răniţi în urma a două explozii la mina Petrila
ISTORIE „Trenul de AUR” al celui de-al Treilea Reich ar fi fost descoperit în Polonia. Trei vagoane au fost găsite într-un tunel camuflat
07:00
„Trenul de AUR” al celui de-al Treilea Reich ar fi fost descoperit în Polonia. Trei vagoane au fost găsite într-un tunel camuflat