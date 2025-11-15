Emil Gânj ar fi găsit o metodă prin care reușește să supraviețuiască la temperaturile de sub zero grade, care s-au înregistrat, în ultima perioadă, în zonele sălbatice din județul Mureș, unde se presupune că s-ar ascunde criminalul. Totodată, polițiștii din zonă au fost din nou instruiți de către superiorii lor în legătură cu cel mai căutat criminal din țară.

Emil Gânj, ucigașul odios din Mureș, care, cu patru luni în urmă, și-a ucis cu toporul fosta iubită după ce și-a premeditat crima în cele mai mici amănunte, este încă liber. În tot acest timp a fost căutat de sute de polițiști, jandarmi și lucrători ai ocoalelor silvice, în județele Mureș, Cluj și Bistrița Năsăud.

Vizuinile lui Gânj

Surse din rândul anchetatorilor au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, inițial, s-a luat în calcul faptul că Gânj s-ar ascunde într-o rețea de tuneluri construite în județul Mureș, la începutul anilor ’70, din ordinul direct al lui Nicolae Ceaușescu, care se temea de o posibilă invazie rusească.

Sursele Gândul au afirmat că echipele de căutare ar fi descoperit adevărate viziuni, asemănătoare celor folosite de vulpi, pe care Emil Gânj le-ar fi săpat adânc în pământ, cu mult înainte de comiterea crimei, pentru a-și asigura un adăpost inclusiv pe vreme rece.

Astfel, spun anchetatorii, bărbatul reușește să supraviețuiască, deși, în unele zile, temperaturile au scăzut sub zero grade pe timpul nopții, în zona respectivă.

Polițiștii au revăzut pozele lui Emul Gânj

Cu toate că bărbatul nu mai este căutat cu aceeași intensitate, surse din Poliție au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că polițiștii mureșeni ar fi fost „reprelucrați”, adică superiorii le-ar fi arătat din nou fotografii ale fugarului, pentru a-și reaminti fizionomia bărbatului în cazul în care s-ar întâmpla să-l întâlnească.

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor.

Criminalul a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, în încercarea de a pătrunde în casă. În locuință se aflau o rudă și doi minori, care au încercat să se adăpostească înăuntru. Atacatorul a început să caute victima și a găsit-o ascunsă într-un dulap. A ucis-o cu toporul, apoi a incendiat-o.

Emil Gânj era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte de violență.

