În data de 25 iulie 2025, Gândul Media Network a achiziționat apă de izvor plată „Perla Moldovei” – la 2 litri și 0,33 litri – de la firma Perla Moldovei Distribution SRL., cantitatea solicitată fiind livrată pe adresa redacției din depozitul aflat în Str. Heliade între Vii din Sectorul 2 al Capitalei. La o primă vedere, totul părea a fi în regulă, numai că, ulterior, în interiorul unora dintre sticlele de 0.33 l au fost observate impurități care au ridicat semne de întrebare firești.

Riscul ca angajații să bea o apă plată infestată era, în astfel de condiții, extrem de mare.

În consecință, Gândul a transmis o sesizare către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – Sector 2, menționând lotul din care făceau parte sticlele respective – (Lot 12/425) – și a solicitat o concluzie de specialitate în acest sens.

„Prelevarea de eșantioane s-a realizat dintr-un număr de 360 butelii existente la momentul controlului în stoc”

La solicitarea Gândul, reprezentanții ANPC – Sector 2 au transmis că în urma acestei reclamații au fost prelevate probe din 360 butelii apă existente pe stoc – producătorul fiind SC Moldovin SRL din localitatea Sascut, județul Bacău -, iar acestea, după sigilare, au fost trimise la Societatea Națională a Apelor Minerale SA București.

„Urmare a acestei reclamații s-a procedat la prelevarea de probe din lotul existent în stoc la momentul controlului (lot 18, cu data durabilității minimale 25.03.2027, Sursa Fântânele F1-F2, Sascut, județul Bacău), care au fost sigilate, iar probele au fost transmise la Societatea Națională a Apelor Minerale SA București, pe răspunderea operatorului economic.

S-a solicitat efectuarea unor determinări fizico-chimice (sulfați, conținut în calciu, conținut în sodiu, reziduu sec, conținut în nitrați, conținut în nitriți) și microbiologice (determinarea prezenței eventuale a unor microorganisme din genul Escherichia coli, bacterii coliforme, Pseudomonas aeruginosa).

Facem precizarea că prelevarea de eșantioane s-a realizat dintr-un număr de 360 butelii existente la momentul controlului în stoc, lotul nr. 18, apa fiind îmbuteliată în recipienți din sticlă cu un conținut net declarat pe eticheta de 0,33 litri.

Producătorul – conform aceleiași etichete este SC Moldovin SRL din localitatea Sascut, județul Bacău”, a transmis ANPC – Sector 2, în exclusivitate pentru Gândul.

Contaminare fecală în sticlele cu apă Perla Moldovei!

Raportul de încercări nr. 2555/07.09.2025 a scos la iveală o realitate uluitoare și, practic, un atentat la sănătatea populației, .

Existența contaminării microbiologice poate avea un impact negativ asupra sănătății populației. În urma analizelor efectuate în urma sesizării pe care Gândul a transmis-o la ANPC s-a constatat existența bacteriilor coliforme, ceea ce indică o contaminare fecală.

Dacă, din punct de vedere fizico-chimic, proba analizată s-a încadrat în limitele maxim admise la parametrii analizați, în ceea ce privește „indicatorii microbiologici” au rezultat:

Escherichia coli (ufc/250 ml): determinat: 0 (valori admise conform OG 7/18.01.2023:0);

(ufc/250 ml): determinat: 0 (valori admise conform OG 7/18.01.2023:0); Bacterii coliforme (ufc/250 ml): determinat: 5 / valori admise conform OG 7/18.01.2023:0)

Pseudomonas aeruginosa (ufc/250 ml): determinat: 0 (valori admise conform OG7/18.01.2023)

Menționăm că bacteriile coliforme servesc drept indicatori ai calității sanitare a unei surse de apă”, a transmis ANPC – Sector 2, în exclusivitate pentru Gândul.

ANPC: „Reclamația se consideră întemeiată”

ANPC a mai transmis că reclamația formulată de Gândul este „întemeiată”, având în vedere rezultatele analizelor efectuate.

În urma acestor analize și a rezultatului șoc – apă plată contaminată cu fecale – s-a dispus „oprirea definitivă de la comercializare și consum a lotului de produs nr. 18 (ddm 25.03.2027)”, iar operatorul economic a fost sancționat cu amendă.

În același timp, ANPC a solicitat prezentarea de documente care să ateste că lotul de apă contaminat a fost retras de pe piață.

„Față de cele înscrise în Raportul de încercări eliberat de SNAM SA București, operatorul economic a fost sancționat cu amendă, în conformitate cu prevederile OG 21/92 republicată, iar că măsură s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare și consum a lotului de produs nr. 18 (ddm 25.03.2027), ca și prezentarea de documente din care să rezulte retragerea de la beneficiari a respectivului lot de apă.

În paralel, au fost transmise adrese oficiale către:

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău, în vederea extinderii controlului la producătorul SC Moldovin SRL;

Direcția de Sănătate Publică și Medicină Preventivă a județului Bacău.

În raport cu cele constatate, reclamația se consideră întemeiată”, a mai precizat, în exclusivitate pentru Gândul, Catalin Virgil Leca, comisar șef adjunct – CPC Sector 2.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), caracteristica principală a materialului care vine în contact cu produsul alimentar, pentru păstrarea calității și a securității alimentului, este lipsa contaminării microbiologice.

Existența contaminării microbiologice poate avea un impact negativ asupra sănătății populației, iar existența bacteriilor coliforme indică o contaminare fecală.

RECOMANDAREA AUTORULUI: