Andrei Dumitrescu
26 oct. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Viorica Dăncilă, jefuită chiar de omul ei de încredere. Incidentul a rămas unul dintre secretele bine păzite ale fostului premier

Viorica Dăncilă a fost jefuită chiar de către unul dintre oamenii săi de mare încredere. Pentru a evita un scandal public, fostul prim-ministru a preferat să nu depună plângere și să țină secret incidentul. Polițiștii au reușit să recupereze toate bunurile furate, în condițiile în care hoțul apucase deja să le vândă.

Viorica Dăncilă s-a înscris în PSD încă din 1996, iar în patru ani a ajuns în fruntea Organizației de Femei din Videle, pe care a condus-o până în anul 2003. Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Viorica Dăncilă ocupa pe atunci un birou spațios, situat în centrul orașului și nu circula cu mașina decât cu șofer.

Acest șofer era totodată și omul ei de încredere, pe care îl trimitea, în mod obișnuit, să rezolve diverse treburi zilnice.

Prada a fost dusă la fier vechi

Sursele citate au precizat că, într-o zi, președinta Organizației de Femei a PSD din Videle l-ar fi sunat pe șeful de atunci al Poliției orășenești și l-ar fi anunțat că persoane necunoscute au furat toate caloriferele din sediul organizației politice.

Anchetatorii din Videle s-au mobilizat imediat și cum caloriferele erau din fontă, primele verificări s-au făcut la centrele pentru colectarea fierului vechi de la marginea orașului. Bănuiala avea să se confirme în scurt timp, în condițiile în care administratorul unui astfel de centru a recunoscut că a achiziționat mai multe calorifere care au fost aduse chiar de către șoferul Vioricăi Dăncilă.

Ce s-a întâmplat, în final, cu hoțul de calorifere

Sursele Gândul au menționat că Viorica Dăncilă s-ar fi speriat atunci când a aflat cine i-a jefuit biroul. Aceasta ar fi intrat în panică, mai ales că urma să plece în Belgia, la Bruxelles, iar hoțul trebuia s-o ducă la aeroport.

Ca urmare, sfătuită și de polițiști, președinta Organizației de Femei a PSD din Videle s-ar fi prefăcut că totul este în ordine până în momentul în care a ajuns la destinație și a dat jos din autoturism și ultimul bagaj, după care l-a anunțat pe făptaș că este concediat.

Atunci i-a spus bărbatului să se întoarcă la Videle și să meargă direct la biroul ei, ca să lase cheia și actele autoturismului.

Sursele Gândul au precizat că Viorica Dăncilă a preferat să nu-l dea pe hoț pe mâna Justiției și să lase povestea îngropată pentru totdeauna între pereții fostului ei birou parlamentar, devenit, peste ani, sediul unui magazin chinezesc.

