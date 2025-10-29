Fostul președinte al Comisiei ITRE și actual membru Management Board al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a avertizat, în cadrul Health EU Summit 2025, un eveniment Europa Connect promovat de platforma Gândul, asupra riscurilor bugetare și cere menținerea investițiilor în sănătate și accesul pacienților la terapii inovatoare.

„România se pregătește pentru un an extrem de complicat din punct de vedere financiar, comparabil cu perioada de austeritate 2010–2011”, avertizează europarlamentarul Cristian Bușoi, fost președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European și, în prezent, membru al Boardului de Management al Agenției Europene a Medicamentului (EMA).

„E posibil să fie nevoie de măsuri mai dure, dar trebuie să păstrăm echilibrul în sistemul de sănătate”, a declarat Bușoi, la o dezbatere privind politicile europene în domeniul sănătății, la care au participat și ministrul Sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Reducerea cheltuielilor nu trebuie să însemne restricționarea accesului pacienților”

Cristian Bușoi a subliniat că, deși România nu a ajuns încă la media europeană privind accesul pacienților la medicamente inovatoare, „s-au făcut progrese semnificative în ultimii ani”, iar acestea „nu trebuie anulate de tăieri bugetare”.

„Anumite reduceri de bugete nu trebuie să restricționeze accesul pacienților la tratamente care pot salva vieți. România trebuie să rămână conectată la trendurile europene și internaționale din domeniul cercetării medicale”, a afirmat europarlamentarul.

Fostul europarlamentar a amintit de investițiile majore în cercetare, dezvoltarea de noi terapii și de faptul că „lupta împotriva cancerului rămâne o prioritate europeană” care trebuie reflectată și în politicile naționale.

Echilibrul între sistemul public și cel privat, o condiție pentru sustenabilitate

Bușoi a pledat pentru o abordare complementară între sistemul public și cel privat de sănătate, apreciind că „cele două sisteme “nu trebuie puse în opoziție”.

„Dacă vom face reduceri de cheltuieli, nu trebuie să restricționăm accesul furnizorilor privați la bugetul CNAS. Sistemul privat acoperă investiții, salarii, materiale sanitare – totul din tarifele primite, în timp ce sistemul public primește salariile separat. Aceasta creează o situație dezechilibrată”, a explicat Cristian Bușoi.

El a salutat, de asemenea, intenția președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, de a introduce criterii de eficientizare și de a corela tarifele cu costurile reale, inclusiv cele salariale.

„Este momentul pentru asigurările private complementare”

Una dintre cele mai importante propuneri meționate de Cristian Bușoi a fost introducerea asigurărilor private complementare de sănătate, idee susținută și de ministrul Sănătății și de președintele CNAS.

„Cred că acum este momentul să începem implementarea asigurărilor private complementare. Românii au început să înțeleagă că bugetul este limitat și că sistemul trebuie eficientizat. O parte din contribuție ar putea fi dedusă fiscal, iar o parte plătită direct de cetățean. În schimb, ar beneficia de servicii mai bune, iar sistemul ar câștiga bani suplimentari”, a explicat Bușoi.

Potrivit acestuia, un astfel de mecanism ar aduce transparență și presiune pozitivă asupra furnizorilor de servicii medicale, pentru a reduce costurile nejustificate și internările inutile.

Cristian Bușoi a lansat și un apel la mobilizare către toate părțile implicate – autorități, asociații de pacienți, furnizori de servicii medicale și industrie farmaceutică – pentru a susține acest model mixt de finanțare.

„Nu vom mai avea un alt moment, poate după anul 2026, și cred că ar trebui să ne mobilizăm cu toții pentru a introduce acest sistem care ar aduce beneficii certe pentru toată lumea”, a încheiat europarlamentarul.

