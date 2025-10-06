Prima pagină » EXCLUSIV » Noii oameni ai președintelui, Orban și Tomac, pentru GÂNDUL: „Voi face ceea ce trebuie să fac”/ „Ne cunoaștem de mulți ani”

06 oct. 2025, 18:46, EXCLUSIV
Fostul premier Ludovic Orban și europarlamentarul Eugen Tomac au fost numiți oficial, luni, în funcții de consilieri ai președintelui Nicușor Dan. Orban, în calitate de consilier prezidențial pentru politică internă, iar Tomac, consilier onorific. Ambii au oferit reacții în exclusivitate pentru GÂNDUL, vorbind despre colaborarea cu șeful statului și planurile pentru perioada următoare.

Fostul premier a spus pentru Gândul că relația sa cu președintele Nicușor Dan nu este una nouă, ci bazată pe o colaborare care durează de mai mulți ani. Ludovic Orban l-a sprijinit pe Nicușor Dan în alegerile pentru Primăria Capitalei din 2020, pe vremea când era șef al PNL, iar în 2025 și-a pus partidul, Forța Dreptei, să-i facă campanie președintelui.

Între mine și domnul președinte e o relație mai veche, de colaborare, de susținere reciprocă și, într-un fel, prin susținerea care i-am acordat-o în campania electorală, am și un angajament în fața românilor de a pune umărul la un mandat de succes al președintelui Nicușor Dan, care să fie benefic pentru România”, a declarat Ludovic Orban, în exclusivitate pentru Gândul.

În ceea ce privește rolul său la Cotroceni, Ludovic Orban spune că va „face ceea ce trebuie să facă” din poziția de consilier politic, adică „să aibă relații cât mai corecte cu toți actorii politici”. 

„Voi face ceea ce trebuie să fac ca consilier politic. Să aibă relații cât mai corecte cu toți actorii politici, partide politice, tot ce înseamnă zona politică, să facă analize, evaluări, prognoze și să îi pun la dispoziție președintelui toată expertiza pe care o am în domeniul acesta. Acțiunea mea va fi conformă cu poziția președintelui”, a mai precizat Ludovic Orban.

Eugen Tomac: Îl voi ajuta pe președinte în relația cu Republica Moldova”

Europarlamentarul Eugen Tomac a fost desemnat consilier onorific al președintelui Nicușor Dan. O funcție neremunerată, în condițiile în care își continuă activitatea la Parlamentul European.

„Ne cunoaștem de foarte mulți ani, cunoaște expertiza mea, am fost secretar de stat la românii de pretutindeni. Președintele Nicușor Dan are o relație specială cu Republica Moldova, îl voi ajuta în această direcție. Pe aceste două dosare sper să pot să-mi aduc contribuția – Republica Moldova și românii din întreaga lume”, a spus Tomac, în exclusivitate pentru Gândul.

În privința proiectelor de viitor, Eugen Tomac spune că intenționează să construiască o strategie clară pentru românii din diaspora și pentru comunitățile istorice.

„Facem o analiză pe necesități și pe așteptările românilor din afara țării. Una este atenția majoră pe comunitățile economice, dar avem și o comunitate extrem de importantă din jurul României, care nu este formată din cetățeni români, ci din etnici (sârbi, ucraineni n.red.), și pentru noi sunt foarte importanți. Vom lucra cu instituțiile statului român pentru a putea fundamenta o serie de propuneri și politici. Îmi doresc ca în următoarele două luni să avem o viziune completă a nevoilor românilor, ca să putem pune la punct o strategie pe care să o prezentăm public”, a declarat Eugen Tomac.

