Ordine europene de anchetă şi comisii rogatorii în dosarul DIICOT care vizează escrocarea afaceristului Ioan Niculae de către un prieten al lui Călin Georgescu

De mai bine de 10 luni, la DIICOT a fost deschis un dosar legat de escrocarea a doi afacerişti de către Ionel Rusen, un apropiat şi susţinător al lui Călin Georgescu. Ce se mai întâmplă în acest dosar, reiese din răspunsul dat de DIICOT la solicitarea Gândul.

Omul de afaceri Ioan Niculae a confirmat, încă din februarie 2025, că a depus documente la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen și a lui Francisc Dokonal, acesta din urmă susţinând că Georgescu ar fi cerut 50 de milioane de euro pentru finanțarea campaniei electorale, dar nu a fost de acord şi că nu este vinovat de vreo înşelăciune.

Pe de altă parte, afaceristul Ioan Niculae a declarat public că Rusen și Dokonal l-au înșelat cu o sumă de peste 400.000 euro în perioada 2019-2020.

„Escrocul care a fost tot timpul în față a fost Ionel Rusen. Am dus toate documentele, inclusiv ordinul de plată, extrasele de cont, contractul pe care l-am avut cu Dokonal, semnat de Dokonal, polița de asigurare prin care ne-a asigurat că dă banii înapoi dacă nu face finanțare’’, a susţinut Ioan Nicolae.

Ioan Niculae a depus plângere

Ioan Niculae depus o plângere în fața procurorilor după ce, spune el, în 2019-2020 ar fi fost convins de Ionel Rusen să îi dea 450.000 euro avans pentru obținerea unui credit de la o bancă elvețiană, credit în valoare de 200 de milioane de euro.

Creditul ar fi urmat să finanțeze construirea unei fabrici de substanțe chimice undeva pe teritoriul României. Niculae a dat acești bani, 450.000 euro, însă linia de credit nu a mai fost obținută. Afacerea a picat, dar Niculae se plânge că nu și-a mai văzut avansul înapoi.

O altă plângere a fost depusă la DIICOT, tot atunci, de un alt om de afaceri, Răzvan Leu, din Buzău. Conform răspunsului dat de DIICOT la solicitarea noastră de a afla ce proceduri judiciare au avut loc în acest dosar în care părea că ancheta a încremenit, toţi cei implicaţi în dosar au fost audiaţi.

Mai mult, DIICOT a transmis pentru Gândul că „sunt în curs de executare ordine europene de anchetă şi comisii rogatorii internaţionale. De asemenea, organele de urmărire penală efectuează analize ale tranzacţiilor financiare şi datelor informatice’’.

Totuşi, până acum dosarul a rămas în faza de debut, nefiind încă pus nimeni sub acuzare.

