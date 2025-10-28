Prima pagină » Actualitate » ANAF anchetează un posibil contract fictiv de 40.000 de lei între firma Marsala Koncept și Cristela, soția lui Călin Georgescu

ANAF anchetează un posibil contract fictiv de 40.000 de lei între firma Marsala Koncept și Cristela, soția lui Călin Georgescu

Adina Anghelescu
28 oct. 2025, 17:19, Actualitate
ANAF anchetează un posibil contract fictiv de 40.000 de lei între firma Marsala Koncept și Cristela, soția lui Călin Georgescu

Ies la iveală legături primejdioase între soția lui Călin Georgescu și o firmă cu sediu de afaceri în Portul Constanța. ANAF investighează legalitatea unui contract cu Cristela Georgescu, neexistând însă și dovada prestațiilor acesteia pentru suma de 40.000 de lei primită de la firma Marsala Koncept. 

Această plată a fost făcută prin intermediul unui PFA al soției fostului candidat la prezidențiale. Lisa dovezilor reiese dintr-un raport al administratorului judiciar care are în lucru această companie după ce a intrat în insolvență. Compania este specializată în comerțul cu combustibili și are datorii care se ridică la peste 25 milioane lei, iar cifra de afaceri este în scădere.

Patronul firmei este Elbis Osman, persoană acuzată de deturnări financiare și administrare frauduloasă, iar Marsala Koncept a fost implicată în mai multe scandaluri legate de exporturi de motorină către Tiraspol.

Ce legături există între Cristela Georgescu și o firmă cu sediul de afaceri în Portul Constanța

La această oră, ANAF investighează acum legalitatea plăților către PFA Georgescu, având în vedere și legăturile cu apropiați ai lui Călin Georgescu. Venitul de 40.000 de lei nu apare în declarațiile de avere ale acestuia, ceea ce ridică suspiciuni suplimentare.

Conform site-ului Fanatik.ro, care a citat administratorul judiciar responsabil de insolvența firmei Marsala Koncept, “dezastrul financiar din compania de comerț cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi și gazoși ar fi rezultatul conjugat al «deturnării contractuale majore sistematice și administrării frauduloase și fiscale neregulamentare»”.

Din același document reiese că ”organele de control fiscal au evidențiat de asemenea și contractul de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela-Elena a facturat și încasat suma de 40.000,00 lei pentru care nu s-a putut face dovada prestației”. Cu alte cuvinte, este posibil ca între firma Marsala Koncept și Cristela Georgescu să fi fost semnat și onorat un contract fictiv. Ancheta la ANAF este în plină desfășurare.

Pe de altă parte, din raportul administratorului judiciar reiese că patronul Marsala, Elbis Osman ”a ridicat din casieria unității și din conturile bancare ale debitoarei suma de 1.107.617,25 lei” (sumă stinsă printr-o simplă notă contabilă) și ar fi investit sume mari în contracte de leasing pentru automobile de lux (Mercedes Benz S5804 Matic, Porsche 911 Carrera, Audi Q8, BMW M5 Competition sau Jaguar XKR Coupe).

În total, peste 40 de automobile ar fi fost contractate pentru a fi oferite spre folosință unor persoane apropiate. În 2024, firma avea un singur angajat. Până în 2023, firma a fost controlată de Elbis, în coparteneriat cu Ionel Rusen, acesta din urmă fiind identificat în plângerea făcută de un om de afaceri din Brașov și de Ioan Niculae la DIICOT, în legătură cu sume mari de bani cu care cei doi reclamanți ar fi fost escrocați.

Dosarul acesta e în faza in rem din ianuarie 2025. Rusen a decis să-i cedeze părțile asociatului său Elbis în urmă cu doi ani și este susținător al lui Călin Georgescu. În luna august a acestui an, în spațiul public au apărut imagini ale unor paparazzi cu cei doi având o discuție în mașina lui Rusen în zona parcului Herăstrău din Capitală.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

CONTROVERSĂ Doctorița găsită moartă fusese ATACATĂ, în trecut, de un șef de secție de la Floreasca, în timpul unei operații: „Mi-a provocat o rană sângerândă”
17:01
Doctorița găsită moartă fusese ATACATĂ, în trecut, de un șef de secție de la Floreasca, în timpul unei operații: „Mi-a provocat o rană sângerândă”
EXTERNE Nicolas Sarkozy are tratament „special“ la închisoare. Pe lângă protecția continuă, vizitele se țin lanț. Cine vrea să-l vadă pe fostul președinte
16:25
Nicolas Sarkozy are tratament „special“ la închisoare. Pe lângă protecția continuă, vizitele se țin lanț. Cine vrea să-l vadă pe fostul președinte
ULTIMA ORĂ Fără precedent: CSM acuză Guvernul Bolojan și pe Kelemen Hunor că au afectat independența Curții Constituționale. Justiția îi cere lui Bolojan și CCR să spună ADEVĂRUL despre discuțiile subterane purtate pe tema pensiilor magistraților
16:15
Fără precedent: CSM acuză Guvernul Bolojan și pe Kelemen Hunor că au afectat independența Curții Constituționale. Justiția îi cere lui Bolojan și CCR să spună ADEVĂRUL despre discuțiile subterane purtate pe tema pensiilor magistraților
UPDATE Bolojan refuză calea parlamentară cerută de PSD pentru pensiile magistraților. Dombrovskis spune „nu” prelungirii jalonului PNRR – SURSE
16:00
Bolojan refuză calea parlamentară cerută de PSD pentru pensiile magistraților. Dombrovskis spune „nu” prelungirii jalonului PNRR – SURSE
Mediafax
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Click
Directorul unei școli s-a stins din viață subit, la 35 de ani. Cutremurător ce mesaj a transmis înainte de moarte: „Lupți pentru 5 minute de viață”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Legătura dintre ochi, îmbătrânire și riscul cardiovascular a fost, în sfârșit, descoperită
VIDEO George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
18:46
George Simion compromite orice alianță politică cu PSD. Lia Olguța Vasilescu: „Nu am încredere în el”
LEGE Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările
18:45
Categoriile de angajați care vor avea pensiile mărite cu 50% după recalculare. Când se vor face actualizările
ULTIMA ORĂ 🚨 „Pacea” lui Trump din Gaza este pe cale să se prăbușească: Hamas, acuzat că trage în IDF. Netanyahu ordonă „lovituri puternice” în Fâșia Gaza
18:44
🚨 „Pacea” lui Trump din Gaza este pe cale să se prăbușească: Hamas, acuzat că trage în IDF. Netanyahu ordonă „lovituri puternice” în Fâșia Gaza
VIDEO EXCLUSIV Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”
18:40
Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”
EXTERNE Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin
18:31
Trump invită liderii Asiei Centrale la Washington. Printre invitați se numără Tokayev, președintele Kazahstanului și ALIAT al lui Putin
SĂNĂTATE Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal
18:21
Prima reacție a lui Alexandru Rogobete în cazul morții medicului Ștefania Szabo: Așteptăm raportul medico-legal