ANAF anchetează un posibil contract fictiv de 40.000 de lei între firma Marsala Koncept și Cristela, soția lui Călin Georgescu

Ies la iveală legături primejdioase între soția lui Călin Georgescu și o firmă cu sediu de afaceri în Portul Constanța. ANAF investighează legalitatea unui contract cu Cristela Georgescu, neexistând însă și dovada prestațiilor acesteia pentru suma de 40.000 de lei primită de la firma Marsala Koncept.

Această plată a fost făcută prin intermediul unui PFA al soției fostului candidat la prezidențiale. Lisa dovezilor reiese dintr-un raport al administratorului judiciar care are în lucru această companie după ce a intrat în insolvență. Compania este specializată în comerțul cu combustibili și are datorii care se ridică la peste 25 milioane lei, iar cifra de afaceri este în scădere.

Patronul firmei este Elbis Osman, persoană acuzată de deturnări financiare și administrare frauduloasă, iar Marsala Koncept a fost implicată în mai multe scandaluri legate de exporturi de motorină către Tiraspol.

Ce legături există între Cristela Georgescu și o firmă cu sediul de afaceri în Portul Constanța

La această oră, ANAF investighează acum legalitatea plăților către PFA Georgescu, având în vedere și legăturile cu apropiați ai lui Călin Georgescu. Venitul de 40.000 de lei nu apare în declarațiile de avere ale acestuia, ceea ce ridică suspiciuni suplimentare.

Conform site-ului Fanatik.ro, care a citat administratorul judiciar responsabil de insolvența firmei Marsala Koncept, “dezastrul financiar din compania de comerț cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi și gazoși ar fi rezultatul conjugat al «deturnării contractuale majore sistematice și administrării frauduloase și fiscale neregulamentare»”.

Din același document reiese că ”organele de control fiscal au evidențiat de asemenea și contractul de prestări servicii în urma căruia PFA Georgescu Cristela-Elena a facturat și încasat suma de 40.000,00 lei pentru care nu s-a putut face dovada prestației”. Cu alte cuvinte, este posibil ca între firma Marsala Koncept și Cristela Georgescu să fi fost semnat și onorat un contract fictiv. Ancheta la ANAF este în plină desfășurare.

Pe de altă parte, din raportul administratorului judiciar reiese că patronul Marsala, Elbis Osman ”a ridicat din casieria unității și din conturile bancare ale debitoarei suma de 1.107.617,25 lei” (sumă stinsă printr-o simplă notă contabilă) și ar fi investit sume mari în contracte de leasing pentru automobile de lux (Mercedes Benz S5804 Matic, Porsche 911 Carrera, Audi Q8, BMW M5 Competition sau Jaguar XKR Coupe).

În total, peste 40 de automobile ar fi fost contractate pentru a fi oferite spre folosință unor persoane apropiate. În 2024, firma avea un singur angajat. Până în 2023, firma a fost controlată de Elbis, în coparteneriat cu Ionel Rusen, acesta din urmă fiind identificat în plângerea făcută de un om de afaceri din Brașov și de Ioan Niculae la DIICOT, în legătură cu sume mari de bani cu care cei doi reclamanți ar fi fost escrocați.

Dosarul acesta e în faza in rem din ianuarie 2025. Rusen a decis să-i cedeze părțile asociatului său Elbis în urmă cu doi ani și este susținător al lui Călin Georgescu. În luna august a acestui an, în spațiul public au apărut imagini ale unor paparazzi cu cei doi având o discuție în mașina lui Rusen în zona parcului Herăstrău din Capitală.

AUTORUL RECOMANDĂ: