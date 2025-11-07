Omul de afaceri și politicianul Gigi Nețoiu și-a lansat, vineri, candidatura la Primăria Capitalei, alături de sute de prieteni și apropiați. În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Nețoiu a criticat modul în care autoritățile tratează agricultura, susținând că, deși România are un potențial uriaș de producție, țara continuă să se bazeze masiv pe importuri.

Gigi Nețoiu a abandonat lumea fotbalului și s-a axat pe afacerile din agricultură și din zootehnie. Cunoscutul om de afaceri a investit puternic tot în zona Olteniei, unde are pământ și deține ferme de animale. Omul de afaceri are peste 600 de oi și peste 200 de capre, în afara celor 1.500 de vite Black Angus. De asemenea, fostul acționar din fotbal are în plan să cumpere încă 3.000 de viței. În cadrul emsiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu spune că România are un potențial agricol uriaș, care ar putea hrăni 100 de milioane de oameni, doar că alocările bugetare sunt mult prea mici pentru acest sector strategic.

„România poate să dea pentru 100 de milioane. Noi suntem, după Polonia, a doua țară. Eu resimt mai greu impulsurile de la fotovoltaice. Și atunci am zis, de ce să mai vând grâu? Hai să îl regăsim în creșterea animalelor, unde atunci, practic, dublezi prețul.”, a spus Gigi Nețoiu în emisiunea „Marius Tucă Show”.

Românii mănâncă prea multă hrană importată

Proaspătul candidat la alegerile de la Primăria Capitalei susține că România duce lipsă de hrană bio, motiv pentru care procentul populației care mănâncă sănătos este redus. De asemenea, a criticat și faptul că românii au prea puțin acces la hrana produsă local pentru că piața este dominată de produsele importate. „Dacă n-ai o mâncare sănătoasă, ceea ce noi nu mai avem de mult, poate procentul e 10–15% dintre oamenii care reușesc să mai mănânce o mâncare sănătoasă. Restul importăm.”