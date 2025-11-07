Prima pagină » EXCLUSIV » România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură

România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură

07 nov. 2025, 20:17, EXCLUSIV
România, grânarul Europei, poate hrăni 100 de milioane de oameni. Ce spune Gigi Nețoiu, investitor în agricultură

Omul de afaceri și politicianul Gigi Nețoiu și-a lansat, vineri, candidatura la Primăria Capitalei, alături de sute de prieteni și apropiați. În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Nețoiu a criticat modul în care autoritățile tratează agricultura, susținând că, deși România are un potențial uriaș de producție, țara continuă să se bazeze masiv pe importuri.

Gigi Nețoiu a abandonat lumea fotbalului și s-a axat pe afacerile din agricultură și din zootehnie. Cunoscutul om de afaceri a investit puternic tot în zona Olteniei, unde are pământ și deține ferme de animale. Omul de afaceri are peste 600 de oi și peste 200 de capre, în afara celor 1.500 de vite Black Angus. De asemenea, fostul acționar din fotbal are în plan să cumpere încă 3.000 de viței. În cadrul emsiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu spune că România are un potențial agricol uriaș, care ar putea hrăni 100 de milioane de oameni, doar că alocările bugetare sunt mult prea mici pentru acest sector strategic.

„România poate să dea pentru 100 de milioane. Noi suntem, după Polonia, a doua țară. Eu resimt mai greu impulsurile de la fotovoltaice. Și atunci am zis, de ce să mai vând grâu? Hai să îl regăsim în creșterea animalelor, unde atunci, practic, dublezi prețul.”, a spus Gigi Nețoiu în emisiunea „Marius Tucă Show”.

Românii mănâncă prea multă hrană importată

Proaspătul candidat la alegerile de la Primăria Capitalei susține că România duce lipsă de hrană bio, motiv pentru care procentul populației care mănâncă sănătos este redus. De asemenea, a criticat și faptul că românii au prea puțin acces la hrana produsă local pentru că piața este dominată de produsele importate. „Dacă n-ai o mâncare sănătoasă, ceea ce noi nu mai avem de mult, poate procentul e 10–15% dintre oamenii care reușesc să mai mănânce o mâncare sănătoasă. Restul importăm.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Încă un nume pentru Primăria Capitalei. Gigi Nețoiu candidează și el. Anunțul a fost făcut la „Cetatea” lui Dinescu, pe malul Dunării, în compania lui Țociu și Palade, cu lăutari, voie bună și berbecuți la proțap

Gigi Nețoiu: „Am construit cea mai modernă fermă de vaci ANGUS din Europa. Lucrez cu doar 7 oameni. Totul este automatizat”

Citește și

ACTUALITATE Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
15:41
Frank Loeffler (General Manager, Roche România), la Health EU Summit 2025: „Speranța și inovația nu trebuie să cunoască granițe: toți pacienții europeni merită același drept la sănătate”
ACTUALITATE Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical
11:28
Europa Connect – Health EU Summit – Dezbateri despre direcțiile strategice privind finanțarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale în domeniul medical
EXCLUSIV De la comemorare, la sărbătoare! Organizatorul Marșului – 10 ani de Colectiv a fost surprins alături de președintele Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă
10:00
De la comemorare, la sărbătoare! Organizatorul Marșului – 10 ani de Colectiv a fost surprins alături de președintele Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă
ANALIZĂ EXCLUSIV Cazul primarului care și-a hărțuit sexual angajata. Psiholog, în exclusivitate pentru GÂNDUL: „Este una dintre cele mai grave forme de ABUZ de PUTERE”
05:00
Cazul primarului care și-a hărțuit sexual angajata. Psiholog, în exclusivitate pentru GÂNDUL: „Este una dintre cele mai grave forme de ABUZ de PUTERE”
EXCLUSIV Părinții a zeci de elevi ai unei școli din Ialomița sunt anchetați pentru pornografie infantilă. Ce postaseră adulții pe grupul de WhatsApp al clasei
05:00
Părinții a zeci de elevi ai unei școli din Ialomița sunt anchetați pentru pornografie infantilă. Ce postaseră adulții pe grupul de WhatsApp al clasei
EXCLUSIV Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”
16:24, 06 Nov 2025
Scandal între foști și actuali USR-iști. Vlad Gheorghe îl acuză pe Cătălin Drulă că i-a furat programul pentru București. A mers chiar la OSIM: lucrul ONEST de făcut este ca fiecare să aibă grijă de ideile proprii/să nu mai “pesedească”
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!”
LIVE Viktor Orban la Casa Albă. Trump îl laudă pe premierul maghiar: „Este un lider extraordinar!” Orban, la a doua vizită, România încă așteaptă
19:42
Viktor Orban la Casa Albă. Trump îl laudă pe premierul maghiar: „Este un lider extraordinar!” Orban, la a doua vizită, România încă așteaptă
VIDEO Mobilizare la URNE. Alegătorii din Dobromir și Lumina, Constanța, nevoiți să voteze din nou din cauza deceselor primarilor deja aleși
19:39
Mobilizare la URNE. Alegătorii din Dobromir și Lumina, Constanța, nevoiți să voteze din nou din cauza deceselor primarilor deja aleși
UTILE Fructele care ar trebui cumpărate în formă congelată. Experții spun că sunt mai bune așa
19:14
Fructele care ar trebui cumpărate în formă congelată. Experții spun că sunt mai bune așa
VIDEO Record! Cel mai scump loc de parcare de reședință. Orașul care spulberă rezonabilul
19:10
Record! Cel mai scump loc de parcare de reședință. Orașul care spulberă rezonabilul