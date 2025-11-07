Prima pagină » Știri politice » Încă un nume pentru Primăria Capitalei. Gigi Nețoiu candidează și el. Anunțul a fost făcut la „Cetatea” lui Dinescu, pe malul Dunării, în compania lui Țociu și Palade, cu lăutari, voie bună și berbecuți la proțap

07 nov. 2025, 16:55, Știri politice
Omul de afaceri Gheorghe (Gigi) Nețoiu și-a lansat, vineri, candidatura la Primăria Capitalei, alături de sute de prieteni și apropiați, la Port Cultural Cetate, acolo unde gazda evenimentului a fost poetul Mircea Dinescu. Într-o atmosferă superbă de toamnă, la malul Dunării, forfota pentru acestă ocazie a început încă de la orele dimineții.

Sub directa „baghetă” a poetului Mircea Dinescu, pregătirea pentru acest eveniment de lansare a candidaturii la Primăria Capitalei a omului de afaceri Gigi Nețoiu (66 de ani) a început încă de dimineață, pe o ceață năprasnică ce s-a ridicat apoi spre orele prânzului, lăsând cerul să lumineze superbele culori de toamnă de la „Cetatea” de pe malul Dunării. Gigi Nețoiu a invitat la acest eveniment, alături de buni prieteni, și localnici din Cetate, aproximativ 200 de persoane, pe care i-a așezat la mese, ca la o adevărată nuntă.

„Nu am uitat niciodată unde m-am născut. Primul meu loc de muncă a fost la Cetate. Sunt 48 de ani de atunci. Ce a contribuit să mă întorc a fost domnul primar (…) Eu nu am nevoie de voturile dumneavoastră, că nu votați la București. Dar aveți copii, care știți foarte buine, că nu mai au locuri de muncă. Satul românesc s-a distrus. Muncitori, oameni care o duc cel mai greu, nu-i mai bagă nimeni în seamă. Acum este era „scapă cine poate”. Primăria Capitalei nu administrează averea ei, sunt de fapt bani din contribuțiile și impozitele dumneavoastră. Ori, în utimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. La experiența pe care o am în București, stând în București de 45 de ani, cred că pot să fac niște lucruri și pentru oameni, și pentru interesele lor”, a precizat Gigi Nețoiu, care a mai spus că este prieten cu Mircea Dinescu „de o viață”.

De la eveniment nu lipsesc lăutarii, berbecuții la proțap, dar și delicioasele plăcinte cu brânză, coapte afară, după rețeta poeteului și stropite de meseni cu celebrele deja vinuri „Pantera neagră” și „Pantera roze”. Toată această atmosferă a fost presărată și cu umorul celebrilor actori Romică Țociu și Cornel Palade. Chiar aici, în Cetate, foarte aproape de localitatea în care s-a născut, Gigi Nețoiu, fost acționar de la Dinamo și conducător la Universitatea Craiova și Rocar a demarat, la începutul acestui an, o nouă afacere în zootehnie. Este vorba de aproape 200 de hectare pe care crește vite Black Angus și oi de rasă, investiție de suflet care-l ține ocupat zi-lumină lângă malul Dunării, într-o zonă în care vara temperaturile ajung la 48 de grade, iar iarna vântul ascuțit taie obrazul.

Gigi Nețoiu: „Văd PRIMĂRIA ca o societate pe acțiuni, unde acționarii sunt cetățenii”

