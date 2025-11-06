Gigi Nețoiu: „Odată cu războiul din Ucraina, prețurile la cereale au scăzut la jumătate”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre modul în care implicațiile războiului din Ucraina au afectat agricultura românească. Acesta explică faptul că, din acest motiv, a renunțat la agricultură și a ales să facă noi investiții în domeniul energiei regenerabile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Prețurile la cereale au scăzut la jumătate”

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu a vorbit despre modul în care agricultura românească a fost afectată odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. De asemenea, susține omul de afaceri, lipsa restricțiilor pentru importurile din Ucraina ar fi reprezentat un motiv important pentru scăderea prețurilor la cerealele românești.

„Am vândut cultura mare și am investit în parcuri fotovoltaice și în stocare de baterii, de energie. Deci producem 70 de megawați și stocăm 14 megawați și dublăm. Deci și stocare și, fiind pasiunea mea, odată cu războiul din Ucraina, prețurile la cereale au scăzut la jumătate. Pentru că noi avem niște restricții vis-a-vis de cantitatea de azot, în timp ce ucrainenii nu respectau absolut nimic. Și atunci au avut cale liberă. Cantități foarte mari și preț la jumătate. N-am vândut pentru că primeau ordine. Noi primim ordine de la americani. Și atunci au distrus agricultura de când a început războiul.”

Gigi Nețoiu: „Importăm absolut tot, de la semințe la erbicide, iar costul de producție a crescut foarte mult”

Prețurile la cereale au scăzut dramatic, iar agricultorii nu au mai putut face față costurilor ridicate și unei piețe puternic influențate de importuri, susține acesta. Gigi Nețoiu afirmă că, personal, a preferat să-și vândă cultura și să investească în parcuri fotovoltaice, având în vedere costurile mari de producție și prețurile foarte mici la vânzarea cerealelor.