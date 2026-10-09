Reizbucnește scandalul deșeurilor în Ploiești. Firma Brantner, cu care primarul a încheiat un contract controversat în 2024, fără autorizație de mediu, intră din nou în scenă. Întâlnire de urgență la Ministerul Mediului cu primarul și firma. Cine a mai participat

În luna decembrie a anului 2024, Consiliul Local Ploieşti a votat ieşirea oraşului din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deşeuri Prahova. Ulterior, în luna februarie 2025, Mihai-Laurențiu Polițeanu – primarul localității – a anunțat încheierea unui contract direct de salubrizare cu compania Brantner. Activitatea efectivă urma să înceapă în data de 17 februarie 2025, numai că scandalul deșeurilor din Ploiești a izbucnit brusc și a luat amploare. Compania Bratner nu a putut intra cu utilajele pe străzi. Nu primise autorizaţia de mediu din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Prahova. Primarul Polițeanu a lansat acuzații dure, iar din discursul său nu a lipsit sintagma „mafia deșeurilor”. Timpul a trecut, compania Brantner nu a reușit să intre în schema serviciului de salubritate din Ploiești, însă nici nu a depus „armele”.

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, compania Brantner – beneficiara a unui contract direct încheiat cu Primăria Ploiești – a demarat deja o acțiune („informală”, la acest moment) și ar urma să solicite, din nou, emiterea unei autorizații de mediu care să îi permită să preia serviciile de salubritate în Ploiești.

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Mai mult, conform surselor Gândul , la sediul Ministerului Mediului o întâlnire solicitată chiar de primarul Polițeanu . Subiectul întâlnirii – situația colectării deșeurilor municipale din Ploiești.

, . Subiectul întâlnirii – situația colectării deșeurilor municipale din Ploiești. Ar fi participat, conform acelorași surse, secretarul de stat Flavia Boghiu, conducerea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANMP) și a AMP, Administratorul Public Ploiești – Cristian Ardelean –, dar și un reprezentant al firmei Brantner, omul de afaceri Cătălin Ioniță.

Întâlnirea ar fi fost urmată, miercuri – 7 octombrie 2026 – și de o teleconferință în aceeași „formație”.

Gândul a solicitat un punct de vedere referitor la această situație Dianei Buzoianu – ministrul Mediului

a solicitat un punct de vedere referitor la această situație De asemenea, până la această oră, primarul Lucian Polițeanu nu a putut fi contactat telefonic.

Primarul din Ploiești: „E procedură legală!”

Mihai-Laurențiu Polițeanu a devenit primar al Municipiului Ploiești în anul 2024, atunci când a candidat ca independent.

Până în anul 2022, a fost membru USR, dar a demisionat în luna octombrie a acelui an.

În perioada decembrie 2020 – octombrie 2024 a fost deputat în Parlamentul României

Atunci când a fost încheiat contractul cu Brantner, primarul din Ploiești a spus că a fost vorba despre o „procedură legală”.

„Procedura de achiziție a fost notificare fără publicitate – cunoscută ca NFP, e procedură legală, având în vedere riscul major și iminent de a rămâne fără servicii de salubritate în condițiile în care, deși contractul cu fostul operator a expirat, ADI Deșeuri nu a inițiat vreo procedură de achiziție nici până azi”, declara primarul Mihai-Laurențiu Polițeanu în februarie 2025.

Până în data de 17 februarie 2025, în Ploiești acționa operatorul de salubritate Bin Go Solutions (fostă UWS/Rosal).

Brantner este o companie cu origine austriacă și are sediul central pentru operațiunile din România la Cluj-Napoca. În anul 2025, Brantner a avut o cifră de afaceri de 135,027,931 lei și un profit de 1,403,986. Potrivit termene.ro are 31 de ani de activitate și 583 de angajați.

Brantner ar urma să reia procedura pentru obținerea autorizației de mediu

Potrivit informațiilor obținute de Gândul, primarul Polițeanu dorește readucerea firmei Brantner, dar deocamdată ar fi vorba numai despre discuții și despre o intenție.

Acest contract a fost încheiat cu un an și jumătatea în urmă, numai că s-a pus problema dacă este valid sau nu.

La vremea respectivă, Brantner nu a obținut autorizația de mediu , toate actele adiționale fiind atacate în instanță.

, toate actele adiționale fiind atacate în instanță. Primăria Ploiești și reprezentanții Brantner susțin acum că acel contract este viabil , cu atât mai mult cu cât primăria a ieșit din ADI.

, cu atât mai mult cu cât primăria a ieșit din ADI. Documentele furnizate de Brantner urmează a fi analizate, potrivit surselor Gândul .

. Brantner ar urma să reia procedura pentru obținerea autorizației de mediu.

Acum, prin contractul cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Deşeuri Prahova, deșeurile municipale sunt colectate de societatea Bin Go Solutions (fostă UWS/Rosal), care activase și anterior în Ploiești.

Numai că primarul Polițeanu și firma Brantner, spun sursele Gândul , contestă acest contract.

, contestă acest contract. Nu a fost declanșată o procedură oficială, însă fricțiunile – și un nou scandal al deșeurilor – pot apărea în orice moment.

Presiuni de la vârful Ministerului Mediului pentru ca Brantner să obțină autorizația de mediu?

Aceleași surse avertizează că primarul Polițeanu ar avea chiar sprijinul Dianei Buzoianu, ministrul Mediului. Astfel, s-ar face presiuni de la vârful ministerului pentru ca Brantner să primească, totuși, autorizație de mediu și să preia contractul de preluare a deșeurilor din municipiul Ploiești.

„În ultima lună, aceasta exercită presiuni asupra a numeroși funcționari din ministerul Mediului, angajați ai Agenției de Mediu si ai Agenției de Mediu Prahova, pentru a acorda autorizație ilegală de mediu către o firmă privată, cu scopul ca acesteia sa i se acorde, fără licitație, contractul de preluare a deșeurilor din municipiul Ploiești”, dezvăluie sursele Gândul, în exclusivitate.

Mai mult, sursele noastre atrag atenția că presiunile ar continua.

„Au existat mai mult de 4 ședințe în care ministra Mediului, direct sau prin intermediari, ar fi exercitat presiuni directe asupra funcționarilor care refuzau să acorde ilegal aceasta autorizație. Presiunile continuă!”, spun sursele Gândul.

În acest context, spun aceleași surse, două întrebări ar trebui să primească răspunsuri rapide:

Ce caută primarul din Ploiești, împreună cu reprezentanți ai Ministerul Mediului, alături de un om de afaceri – reprezentant Brantner, chiar în ședințele prin care societatea menționată – interesată direct în această speță – solicită sa i se acorde autorizație de mediu? De ce facilitează Diana Buzoianu, ministrul Mediului, întâlniri între un privat – cu interese directe, respectiv Brantner – cu funcționari din Ministerul Mediului?

Cronologia unui blocaj administrativ major în Ploiești

După semnarea contractului direct dintre Primăria Ploiești și noul operator Brantner – în februarie 2025 – municipiul a intrat într-un blocaj administrativ major.

Orașul Ploiești a rămas, timp de peste o săptămână, cu gunoiul neridicat. Conflictul s-a purtat între Primărie, ADI Deșeuri și Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Prahova.

Primarul Polițeanu a cerut chiar instituirea stării de alertă sanitară în Ploiești. Solicitarea a fost respinsă de Prefectura Prahova, care a considerat criza ca fiind una „creată artificial” de deciziile administrative locale.

„AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA, prin adresa nr. 2947/24.02.2025 a comunicat faptul că S.C. BRANTNER ECOLOGICE -S.C. ROECO S.R.L. NU DEȚINE ÎN PREZENT AUTORIZAȚIE DE MEDIU PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRITATE PE RAZA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI”, s-a precizat în comunicatul de presă transmis de prefectură.

24–26 februarie 2025 – Agenţia pentru Protecţia Mediului și Prefectura Prahova BRANTNER/ROECO nu deţine încă autorizaţia de mediu actualizată pentru prestarea serviciului pe raza municipiului .

. Bin Go Solutions – operator de salubritate – anunţă reluarea serviciului.

5 iunie 2025 — Decizia CNSC (nr. 1549/C3/1182) respinge contestația ca nefondată și respinge solicitarea de cheltuieli de judecată; decizia precizează că procedura organizată de ADI Deșeuri nu impune anularea atribuţiei. CNSC menţine astfel legalitatea procedurii folosite.

și respinge solicitarea de cheltuieli de judecată; decizia precizează că procedura organizată de ADI Deșeuri nu impune anularea atribuţiei. CNSC menţine astfel legalitatea procedurii folosite. După decizia CNSC, ROECO a formulat plângere în contencios administrativ.

Curtea de Apel Ploiești a respins definitiv – în octombrie 2025 – plângerea formulată de firma ROECO S.R.L. (parteneră în asociere cu Brantner Servicii Ecologice), confirmând astfel decizia anterioară a CNSC prin care asocierea a pierdut litigiul împotriva ADI Deșeuri.

În dosarul nr. 579/42/2025, Secția de contencios administrativ și fiscal a pronunţat, în 22 octombrie 2025, hotărârea prin care: respinge plângerea ca nefondată, respinge cererile de intervenție, obligă petenta și intervenienții la plata în mod egal a 5.445 lei către ADI Deșeuri (cheltuieli de judecată). Hotărârea este definitivă.

În prezent, serviciul de ridicare a gunoiului în Ploiești funcționează conform programului stabil de salubritate gestionat prin parteneriatul cu ADI Deșeuri Prahova.

Totuși, deși a pierdut serviciul de salubritate municipal din Ploiești, grupul Brantner continuă să aibă o prezență în județul Prahova.

Brantner s-a reorientat strategic și deservește clienți comerciali și industriali, prin soluții integrate de management al deșeurilor, închiriere de containere și transport specializat pentru fabrici, depozite și alte companii private din Prahova.