Zeci de mii de oameni s-au vindecat de dependența de jocurile de noroc. Șeful ONJN dă „rețeta”: „Mecanismul de autoexcludere, măsură esențială de protecție socială”

Vlad-Cristian Soare a preluat mandatul de președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc din România (ONJN) în urmă cu 5 luni. În spațiul public, de mai mult timp, instituția pe care o conduce nu stă foarte bine la capitolul „percepție”.
Există semne de întrebare la care, încă, nu s-a răspuns, nelămuriri legate de fenomenul de autoexcludere, degete acuzatoare îndreptate către conducerea instuției din cauză că nu se iau toate măsurile necesare, la nivel legislativ, pentru ca dependența de jocurile de noroc să fie învinsă.
În exclusivitate pentru Gândul, Vlad-Cristian Soare a oferit explicații legate de aceste teme „fierbinți” și a punctat că, prin toate acțiunile pe care le-a demarat după ce a preluat funcția de președinte al ONJN, speră ca nivelul de încredere în instituția pe care o conduce să crească.
Această autoexcludere – ca mecanism pentru protecția jucătorilor – a ridicat, la rândul ei, alte câteva întrebări. Și asta cu atât mai mult cu cât au existat informații potrivit cărora existau, cu câteva luni în urmă, aproximativ 30.000 de cereri de autoexcludere, formulate de jucători împătimiți, care nici măcar nu fuseseră protejate.
În exclusivitate pentru Gândul, președintele ONJN a declarat că un proiect foarte important al mandatului său este chiar „mecanismul de autoexcludere”, modalitatea prin care un jucător poate solicita întreruperea accesului său la jocurile de noroc, pentru protejarea propriei sănătăți emoționale, financiare și sociale.
„Unul dintre cele mai importante proiecte ale mandatului meu, care a început în data de 25 aprilie 2025, este și rămâne mecanismul de autoexcludere.
Astăzi, avem o bază de date unică, criptată, care funcționează în timp real, o aplicație web modernă aflată în stadiu de lansare (noiembrie 2025) și un proiect amplu, în curs de achiziție, care va duce autoexcluderea la standarde europene prin integrarea de tehnologii KYC și interacțiune digitală directă.
Mai mult, am eliminat practicile abuzive din trecut și am reglementat clar procedura, astfel încât protecția persoanelor vulnerabile să nu fie doar o promisiune, ci o realitate.
Pentru mine, autoexcluderea nu este doar o obligație legală, ci o măsură esențială de protecție socială. Tocmai de aceea, lupt în continuare pentru modificarea legislației, astfel încât să eliminăm inechitățile existente între retail și online, dar și pentru a introduce perioade de protecție reală («cool-off»), care să împiedice retragerile făcute sub presiunea emoțiilor.
În doar cinci luni am reușit să trecem de la haos la un sistem funcțional, în limitele tehnice avute la dispoziție. Urmează să consolidăm acest mecanism și să îl perfecționăm, astfel încât ONJN să devină un model european de responsabilitate socială și protecție a jucătorilor vulnerabili”, a declarat președintele ONJN, în exclusivitate pentru Gândul.
La momentul preluării mandatului de către Vlad-Cristian Soare – 25 aprilie 2025 -, procedura de autoexcludere era inexistentă. Public, se comunicase că există un program informatic în lucru, numai că în realitate nu fusese demarată nici măcar procedura de achiziție publică.
„Acum 5 luni, situația era extrem de gravă: existau peste 30.000 de cereri de autoexcludere neprocesate, unele în așteptare de mai bine de patru luni, iar baza de date era gestionată prin simple tabele Excel, cu dubluri de CNP-uri, lipsă de verificări și fără confirmări către solicitant. Practic, mecanismul de protecție nu funcționa.
În fața acestei situații critice, am decis implementarea unui plan în trei etape, pentru a asigura atât funcționalitatea imediată, cât și modernizarea pe termen lung:
În paralel, am emis Ordinul nr. 79/2025, care a reglementat clar procedura de depunere și procesare a cererilor, a stabilit canalele oficiale, a introdus confirmări automate și a redus birocrația excesivă.
În prezent există 37.317 persoane autoexcluse înscrise în baza de date, în vreme ce numărul persoanelor care au ales să își retragă consimțământul este de 2.586 persoane”, a mai precizat Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN.
Pe grupurile de jucători existau, de-a lungul timpului, liste cu persoane autoexcluse, aceasta fiind o problemă foarte gravă. Vlad-Cristian Soare spune că problema a fost identificată, iar explicația era aceea că „datele cu caracter personal ale persoanelor autoexcluse erau transmise către operatorii de jocuri de noroc sub formă de tabele Excel, fără nicio protecție sau elemente de siguranță”.
„Aceasta a fost una dintre cele mai grave probleme identificate la preluarea mandatului meu. În trecut, datele cu caracter personal ale persoanelor autoexcluse erau transmise către operatorii de jocuri de noroc sub formă de tabele Excel, fără nicio protecție sau elemente de siguranță. Din această cauză, s-a ajuns la situații absolut reprobabile: liste cu persoane autoexcluse au circulat pe grupuri de jucători sau de avocați.
Imediat după constatarea acestor probleme, am renunțat complet la transmiterea listelor în format Excel și am introdus un sistem criptat, în care baza de date este actualizată în timp real și poate fi interogată doar punctual. Astfel, lucrătorii din sălile de jocuri de noroc nu mai au acces la date brute, ci doar la un răspuns simplu – pozitiv sau negativ – în funcție de existența persoanei în registru.
În plus, prin Ordinul 79/2025 am reglementat modalitățile oficiale de depunere a cererilor și am introdus verificări suplimentare, astfel încât identitatea persoanei să fie verificată, urmând ca în etapa a treia, sistemul informatic să includă și o procedură completă de tip KYC (Know Your Customer) la distanță, astfel încât să extindem și mai mult modalitatea de procesare a cererilor de autoexcludere.
Astfel, am eliminat două vulnerabilități majore – lipsa protecției datelor și lipsa verificării identității – și am creat premisele pentru ca mecanismul de autoexcludere să funcționeze în mod sigur și credibil”, a mai precizat președintele ONJN.
Există, totuși, nemulțumiri exprimate privind posibilitatea persoanelor de a renunța la autoexcludere. În condițiile în care dispozițiile din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal permit retragerea consimțământului, se pune întrebarea dacă autoexcluderea poate fi un mecanism de protecție real.
„Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) prevede în mod expres că persoanele care își dau consimțământul pentru procesarea datelor, au dreptul să îl retragă. Acest principiu se aplică și în cazul autoexcluderii – nu putem obliga pe nimeni să rămână permanent autoexclus, într-o bază de date, în lipsa unui temei juridic de nivel primar”, spune Vlad-Cristian Soare.
Totuși, modul în care această prevedere a fost aplicată în practică a generat probleme majore.
Această practică este abuzivă și contrară standardelor minime de protecție a jucătorilor vulnerabili.
În momente de maximă slăbiciune, când mecanismul ar trebui să îi protejeze, oamenii erau puși să renunțe «la cald», sub presiune emoțională, fără să aibă timp să reflecteze la consecințe.
De aceea, am emis Ordinul nr. 79/2025, prin care am interzis expres depunerea cererilor de renunțare la autoexcludere prin intermediul organizatorilor.
În prezent, retragerea consimțământului se poate face doar prin următoarele modalități:
Această modificare a eliminat complet posibilitatea ca operatorii să profite de vulnerabilitatea jucătorilor pentru a-i readuce în sălile de joc.
Cu toate acestea, am considerat necesar să existe și o perioadă de cool off, adică un interval în care persoana autoexclusă să nu poată renunța imediat la decizie. Această măsură ar oferi o protecție reală, pentru că i-ar da persoanei răgazul necesar să reflecteze în afara contextului presiunii de joc.
Astfel, chiar dacă GDPR permite retragerea consimțământului, prin măsurile luate am transformat procedura într-una mai sigură, care nu lasă loc pentru abuzuri și care oferă posibilitatea jucătorului de a face o alegere conștientă”, mai precizează președintele ONJN.
Legislația actuală creează o diferență între retail și online în aplicarea autoexcluderii, ceea ce generează confuzie și nemulțumiri.
„Într-adevăr, cadrul legislativ actual creează o diferență importantă între retail și online, care generează confuzie atât în rândul jucătorilor, cât și al operatorilor.
Concret:
Această dublă procedură afectează protecția reală a jucătorilor. Pentru a fi complet protejat, un jucător ar trebui să se autoexcludă și la ONJN și individual pe fiecare platformă online. Evident, acest sistem fragmentat creează confuzie și nemulțumiri, lucru confirmat de numeroasele petiții primite de instituție.
De aceea, am făcut mai mulți pași pentru uniformizare:
Scopul nostru este foarte clar: să eliminăm această fractură legislativă și să asigurăm un mecanism unic, simplu și eficient, prin care jucătorii să fie protejați în mod real, indiferent dacă vorbim de săli de joc sau de platforme online”, a explicat Vlad-Cristian Soare, în exclusivitate pentru Gândul.
Întrebat dacă s-au aplicat sancțiuni pentru nerespectarea autoexcluderii, președintele ONJN a răspuns afirmativ, completând prin a spune că acest aspect este tratat „cu maximă seriozitate”.
„Da, am aplicat sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind autoexcluderea. Este un aspect pe care îl tratăm cu maximă seriozitate, pentru că mecanismul nu are valoare reală dacă nu este respectat de operatori.
Totodată, aș dori să menționez și care este viziunea cu privire la această instituție, care ani de zile pare că a fost lăsată să devină una slabă, aspecte semnalate inclusiv prin Raportul Curții de Conturi.
Deși au trecut doar cinci luni de când sunt președinte al instituției, am încercat să reformez rapid instituția, însă, în lipsa unor sisteme informatice majore, aspectele semnalate de către Curtea de Conturi vor fi prea puțin îmbunătățite.
Prin urmare, în mandatul meu, mi-am asumat o viziune mai amplă de reformă, modernizare și responsabilitate în industria jocurilor de noroc.
Primul lucru pe care l-am făcut, a fost acela de a obține finanțarea necesară pentru realizarea acestor sisteme informatice, aspect care s-a reglat prin Legea 141/2025, intrată în vigoare la 1 august. Pasul următor a fost să generăm un plan de digitalizare și să începem demersurile pentru realizarea achizițiilor publice”, a mai spus Vlad-Cristian Soare.
Președintele ONJN a menționat și câteva dintre cele mai importante proiecte de digitalizare.
„Prin acest registru vom combate în mod eficient piața neagră și absolut toată lumea va avea acces la aceste date. Registrul urmează să fie în următoarele două săptămâni”, afirmă președintele ONJN.
„Acest proiect este imperios necesar, întrucât este inadmisibil ca o instituție cum este ONJN să nu poată să realizeze o monitorizare reală la nivelul organizatorilor de jocuri de noroc online. În lipsa acestui sistem, orice constatare a Curții de Conturi va fi similară cu cea din martie”, explică Vlad-Cristian Soare.
„În acest sens, au fost redactate documentele privind metodologia și ghidul solicitantului pentru finanțări nerambursabile, urmând să le punem în transparență publică în următoarea săptămână. Astfel, încă din această toamnă de dorim să demarăm primele proiecte de responsabilitate socială și primele campanii de comunicare.
Aceste proiecte fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care ONJN devine nu doar un colector de taxe, ci o instituție modernă, digitală și activ implicată în protecția jucătorilor și în reglementarea unei industrii complexe.
În următoarea perioadă vom continua să întărim aceste direcții, astfel încât să aducem ONJN la standarde europene reale de eficiență și responsabilitate”, a încheiat Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN.
