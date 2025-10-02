„STOP campaniilor de promovare a homosexualității în comunitățile de romi!” Acesta este mesajul care i-a adus deputatului Nicolae Păun o serie de reclamații la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Într-un interviu exclusiv pentru Gândul, Nicolae Păun a explicat de ce e convins că declarațiile sale nu sunt „homofobe”.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, deputatul Nicolae Păun a lansat acuzații foarte grave și a precizat că în comunitățile de romi au fost demarate campanii de promovare a homosexualității prin ONG-uri din România finanțate chiar de miliardarul George Soros.

Cristian Jura, membru CNCD, a confirmat pentru Gândul , în exclusivitate, că pe adresa Consiliului au fost trimise trei sesizări care îl vizează pe deputatul Nicolae Păun.

CNCD nu a stabilit, încă, o dată pentru audierea deputatului.

„Și cei care nu suntem LGBTQ avem dreptul la opinie”

„Eu, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru Drepturilor Omului, Culte şi Problemele minorităţilor naţionale, respect minorităţile sexuale, dar nu mă poate obliga nimeni să stau la masă cu ei. Există o teorie după care funcţionez: «Dacă ţie nu-ţi place Iisus şi nu-l accepţi, nici eu nu te pot iubi şi accepta să stai la masă cu mine»”, a scris parlamentarul Nicolae Păun pe pagina sa de Facebook.

Contactat de Gândul, deputatul Nicolae Păun a declarat, în exclusivitate, că există dreptul la opinie, iar dacă se întâlnește pe stradă cu un homosexual sau cu o lesbiană nu are vreo reacție adversă.

„Sunt anumite persoane care sunt homosexuali. Că ei sunt de etnie romă, că sunt majoritari etc., să fie sănătoși. Aceasta este chiar o problemă a lor, personală. O problemă pe care eu nu o comentez. Nu pentru că mi-e teamă de cineva sau pentru că mi-e frică fiindcă mă reclamă la CNCD, sau îmi face dosar penal… E treaba lor.

„Am fost blamați că nu facem nimic în ceea ce privește căsătoriile între copii”

Problema este simplă, eu am spus așa. Dacă anumite persoane au asemenea deprinderi – fie că sunt lesbiene, fie că sunt homosexuali -, se comportă în societate cum vor ei și societatea este tolerantă, eu cred că și noi, ceilalți, care nu suntem homosexuali sau lesbinene sau nu facem parte din grupul LGBTQ, avem dreptul la opinie.

Eu sunt cetățean român de etnie romă și m-am născut într-un cartier unde pot să înțeleg mai greu acest fenomen. Dar asta nu înseamnă că dacă mă întâlnesc cu un homosexual pe stradă am vreo reacție adversă. Nu, face ce vrea, e viața lui, nu discut despre astfel de chestiuni…

În comunitățile de romi, noi am fost blamați ani de zile, și pe bună dreptate, că nu facem nimic în ceea ce privește căsătoriile între copii”, a declarat deputatul Nicolae Păun, în exclusivitate pentru Gândul.

„S-a spus că este o crimă să lăsăm copilașii, la vârsta de 8 – 9 – 10 – 12 ani să se căsătorească. Și am luat poziție. Am spus că nu sunt de acord cu așa ceva.

Copilul trebuie să fie lăsat să îți trăiască copilăria , iar dacă este un părinte responsabil, după ce copilul se maturizează, îl lași pe el să aleagă drumul lui.

Am dus niște lupte la baionetă, ca să zic așa, să convingem sute de comunități de romi să oprească acest fenomen.

Nu vă spun că acest fenomen nu mai există. Există, dar nu la scara la care era în urmă cu ceva ani. A intervenit un lucru extraordinar, religia. Romii noștri au înțeles că este bine să își lase copiii minim până la 15 – 16 ani fetele și 18 ani la băieți. Abia după aceea să aibă loc o primă înțelegere.

Repet, nu toți au înțeles acest lucru, dar – în mare proporție – au înțeles”, a mai declarat Nicolae Păun.

„Aceste persoane le spun copiilor că e bine să fie gay”

Deputatul a atras atenția, însă, că în ultima perioadă a apărut un nou fenomen în comunitățile de romi.

„În comunitățile de romi a apărut un alt fenomen acum. Anumite organizații non-guvernamentale, care sunt sprijinite financiar de către George Soros – vezi, Doamne, pentru sprijinul mișcării feministe sau alte teme, egalitate de șanse în educație, cunoaște-te pe tine, încearcă să-ți cunoști organismul etc. -, apar în comunitățile de romi și aceste persoane, care sunt membre LGBTQ, le spun copiilor, tinerilor, că e bine să fie gay, că e bine să fi lesbiană…

Eu le-am spus că am alte probleme mult mai mari, ca mai degrabă copiii noștri să se apropie de Biserică , să încercăm să fim altcumva.

Să încercăm să modernizăm comunitățile de romi, dar nu în sensul ăsta. Chiar dacă este un fenomen masiv, pe care îl întâlnim chiar la Bruxelles, îl întâlnim peste tot,

OK, sunt de acord, nimeni nu are o reacție adversă, fizică, față de ei.

Tu, Ministerul Educației și tu, societate, per ansamblu, îmi spui că este o forțare atunci când obligi copilul să meargă la ora de religie. Sunt de acord, spui «nu vreau să fiu creștin ortodox, nu vreau să fiu nici catolic, nu vreau să fiu nici penticostal… Sunt ateu». Putem fi de acord…

Dar nu mă poți obliga, în același timp, să permit campanie în comunități tradiționale de romi – unde cu greu încercăm să introducem alte concepte, alte idei de modernitate – să vină persoane cu bani, bine plătite și să facă asemenea promovări.

Abțineți-vă… Faceți ce vreți voi, dar nu puteți să promovați, din punctul meu de vedere, așa ceva”, a mai spus deputatul Nicolae Păun, în exclusivitate pentru Gândul.

„Eu nu sunt visceral împotriva comunității LGBTQ”

Deputatul Nicolae Păun a mai completat spunând că, în calitatea sa de președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, a primit sesizări la comisie din partea comuntății LGBTQ, iar acesta au fost analizate obiectiv.

În același timp, a mai declarat Nicolae Păun, „trebuie să apăr și cealaltă parte a societății”.

„Au invocat faptul că eu sunt președintele Comisiei pentru Drepturile Omului și că le încalc niște drepturi.

Nu le-am încălcat niciun drept. Drepturile mele sunt până acolo unde drepturile tale nu le încalcă pe ale mele. În aceeași măsură, eu trebui să-i apăr și pe ceilalți, trebuie să apăr și cealaltă parte a societății.

S-au adresat – (n.red. – reprezentanții LGBTQ) prin diferite petiții Comisiei pentru Drepturile Omului. Nu le-am cenzurat, le-am pus în discuție, dacă au avut dreptate, li s-a dat dreptate.

Eu nu sunt visceral împotriva comunității LGBTQ. Dar dați-mi voie să nu mă oblige nimeni să stau la masă cu o persoană care este de acest gen.

Nu din alte considerente, repet, n-o să fiu agresiv, dar nu vreau să stau la masă, este simplu ca bună ziua.

Sunt tată de copii, sunt creștinat, sunt botezat în biserica creștin-ortodoxă, am patru nepoți, asta este convingerea mea.

Nu vreau să dau bine în poză, pe mine nu mă interesează să dau bine în poză. E dreptul lor să mă dea în judecată, dacă CNCD-ul mă citează, am să mă prezint. Mi-am exprimat o opinie”, a încheiat deputatul Nicolae Păun, în exclusivitate pentru Gândul.

„Nu sunt homofob, sunt creștin”

Luni, 29 septembrie, tot pe pagina sa de Facebook, Nicolae Păun a postat un al mesaj.

A precizat – după ce a fost acuzat de homofobie – că nu este homofob, ci creștin și că și-a exprimat „dezacordul cu privire la campaniile unor ong-uri înființate și finanțate de Soroș care merg prin comunitațile de romi și îi corup/pervertesc pe tineri spre homosexualitate, am fost acuzat de homofobie”.

„Oameni buni, eu sunt creștin. Cred în bunul Dumnezeu. Așadar, nu pot urî alți oameni, chiar dacă ei sunt homosexuali. E dreptul lor să facă ce vor la ei acasă, în intimitatea lor. Dar să demarezi campanii în comunitațile de romi, în care să explici unor tineri cât de mișto e să fii gay și să faci dragoste cu persoane de același sex, e o chestie cu care nu pot fi de acord.

„Soroș să ne ajute să combatem abandonul școlar”

Dacă aveți copii, spuneți-mi dacă vi se pare în regulă ca un bărbat îmbrăcat în rochie de femeie, mulată, machiat și cu perucă, să explice unor tineri cât de cool e să fii gay.

Dacă Soroș vrea să ne ajute, atunci să facă o serie de campanii prin care să diminuăm abandonul școlar, să trimitem la grădiniță/școală/facultate cât mai mulți tineri romi, să-i ajutăm să-și găsească un loc de muncă, pentru a-i integra cât mai ușor în societate”, a scris deputatul Nicolae Păun pe Facebook.

