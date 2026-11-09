Anunțul a fost făcut luni, 9 noiembrie, printr-o postare publicată de ministru pe Facebook. Barbu susține că au fost deblocate decontările pentru lucrările executate și că finanțarea suplimentară va permite continuarea proiectelor de modernizare a sistemului de irigații.

Plățile restante și finanțarea suplimentară

Ministrul a prezentat două cifre: 50,6 milioane de lei, deja achitate în octombrie, și 133 de milioane de lei, alocate în plus pentru continuarea investițiilor.

„Investițiile în irigații continuă! Am deblocat proiecte vitale pentru agricultura românească și asigurăm finanțarea necesară pentru ca fermierii noștri să producă în continuare”, a transmis Florin Barbu.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca lucrările de modernizare a infrastructurii să continue fără întreruperi, iar suprafețele agricole să beneficieze de sisteme de irigații funcționale.

Ministrul a mai precizat că va continua vizitele pe șantiere pentru a verifica respectarea termenelor de execuție.

Nu este clar când ajung banii suplimentari la firme

Deși anunțul vorbește despre o alocare de 133 de milioane de lei, Ministerul Agriculturii nu a precizat de unde provin fondurile suplimentare și nici când vor ajunge acestea în conturile firmelor care execută lucrările pentru ANIF.

Suma achitată în octombrie este însă modestă în raport cu valoarea contractelor derulate anual pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații, potrivit publicației Agrointeligența, care calculează că plata de 50,6 milioane de lei reprezintă aproximativ 9,47 milioane de euro, la cursul BNR din 9 noiembrie.

România urmărește extinderea suprafețelor irigate

Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații este derulat prin ANIF și urmărește modernizarea canalelor, a amenajărilor hidrotehnice și a stațiilor de pompare. La începutul lunii noiembrie, Florin Barbu anunța că 1,4 milioane de hectare au fost reabilitate prin program, iar ținta este extinderea suprafeței la 2,7 milioane de hectare.

Investițiile sunt importante pentru reducerea pierderilor provocate de secetă și pentru asigurarea unei producții agricole mai stabile. Totuși, pentru firmele care execută lucrările, ritmul decontărilor și disponibilitatea fondurilor rămân esențiale pentru continuarea proiectelor.