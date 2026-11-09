Lucian Bode se apără și spune că nu a semnat niciun contract care să îndatoreze PNL: ”L-am întrebat direct pe Ilie Bolojan”

Lucian Bode, fostul Secretar General al PNL în perioada în care Nicolae Ciucă era președintele partidului, a reacționat după ce liberalii au decis în ședința de duminică seară, organizată la Vila Lac, să inițieze acțiuni în instanță atât împotriva sa, a fostului lider al partidului Nicolae Ciucă, dar și a altor membri ai vechii conduceri. Bode spune că l-a întrebat direct pe Ilie Bolojan dacă decizia se referă la contractele semnate de el în perioada în care era Secretar General al PNL, iar fostul premier al României ar fi negat acest lucru.

„Așa cum știți, niciodată nu am comentat informații pe surse. L-am întrebat pe Ilie Bolojan dacă decizia luată ieri…. care se referă la contracte semnate în afara cadrului statutar și la facturi acceptate la plată fără a avea acoperire. Eu, în calitate de secretar general, nu am semnat niciodată un contract care să nu respecte legea, iar de facturi nu m-am ocupat eu.

Întrebându-l astăzi, aici, dacă se referă la secretarul general Lucian Bode, a spus clar că nu, că nu a făcut trimitere la nicio persoană și la nicio funcție”, a declarat Lucian Bode.

Dan Motreanu, actualul Secretar General al PNL : ”Problema nu este cine a condus partidul la un moment dat, ci cine a negociat, aprobat și gestionat contractele”

Decizia liberalilor vine în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o hotărâre definitivă în procesul dintre PNL și Autoritatea Electorală Permanentă. În urma verdictului, partidul trebuie să returneze la bugetul de stat peste 14 milioane de lei.

Dan Motreanu, prim-vicepreședinte al PNL în perioada în care Nicolae Ciucă conducea partidul și actualul secretar general al formațiunii, a fost contactat de Gândul pentru a clarifica situația din interiorul partidului. Fost șef al campaniei prezidențiale a lui Nicolae Ciucă și actual membru al echipei Bolojan, Motreanu susține că vrea să afle cum au fost cheltuiți banii partidului și cine a negociat contractele care au generat obligațiile financiare.

„Cele mai importante sunt datoriile de la filiale și de la europarlamentare. Decizia BPN nu este îndreptată împotriva foștilor președinți ai PNL, a foștilor lideri de filiale sau a altor responsabili politici.

Este vorba despre clarificarea responsabilităților administrative și contractuale care au generat penalități foarte mari pentru partid.

Problema nu este cine a condus partidul la un moment dat, ci cine a negociat, aprobat și gestionat contractele.

(n.r. Cine a semnat contractele?) La centru a semnat fostul secretar general, iar la filiale vom vedea cine le-a semnat. Trebuie stabilit cum au fost acceptate clauze care prevăd penalități de întârziere de 0,5% până la 1% pe zi și cum eșalonăm aceste penalități. S-a dat un termen pentru eșalonare și abia apoi vorbim despre alte eventuale măsuri. Termenul este de două săptămâni”, a declarat Dan Motreanu pentru Gândul.