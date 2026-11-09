Premierul Luca Niculescu a discutat cu omologul grec, Kyriakos Mitsotakis. Proiectele energetice și de transport, pe lista subiectelor. Ce au convenit România și Grecia

În cursul zilei de luni, 9 noiembrie, premierul Luca Niculescu a purtat discuții telefonice cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis. Printre subiectele abordate se află dezvoltarea cooperării bilaterale în energie, transporturi și fiscalitate.

Luca Niculescu și Kyriakos Mitsotakis au discutat despre dezvoltarea relațiilor dintre România și Grecia, precum și accelerarea proiectelor comune din energie și transporturi.

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„O conversație telefonică aprofundată cu premierul Greciei privind consolidarea cooperării noastre pentru a avansa proiecte bilaterale și regionale, cu un accent deosebit pe conectivitatea în domeniile energiei și transporturilor.

Grecia este un partener-cheie pentru România, atât la nivel bilateral, cât și în Europa de Sud-Est. Țările noastre au relații excelente și mențin o coordonare strânsă în cadrul UE și NATO”, a transmis Luca Niculescu, într-o postare pe X.

Schimburile comerciale între cele 2 state au atins 3,6 miliarde de euro, anul trecut

Schimburile comerciale dintre România și Grecia au atins 3,6 miliarde de euro în 2025. Premierul a evidențiat și contribuția investitorilor greci în energie, comerț, transporturi și infrastructură feroviară.

„Cooperarea noastră economică continuă să se dezvolte, schimburile comerciale bilaterale atingând 3,6 miliarde de euro în 2025. De asemenea, investitorii greci joacă, de asemenea, un rol important în România, în special în domeniile energiei, surselor regenerabile, comerțului cu amănuntul, agroalimentarului, transporturilor și infrastructurii feroviare”, mai transmite premierul României.

Cei doi premieri au discutat și despre cooperarea fiscală, prin schimb de expertiză și bune practici. Luca Niculescu a apreciat experiența Greciei în acest domeniu și a mulțumit pentru sprijinul acordat aderării României la OCDE.

„Am discutat, de asemenea, despre o cooperare mai strânsă între ministerele noastre de finanțe și autoritățile fiscale, în vederea schimbului de expertiză și de bune practici, în special în domeniile consolidării fiscale și al administrației fiscale. Experiența Greciei în aceste domenii este deosebit de valoroasă pentru România.

I-am mulțumit, totodată, prim-ministrului Mitsotakis pentru sprijinul acordat de Grecia aderării României la OCDE”, se mai arată în mesajul postat pe X.

Sursă foto: X, Mediafax Foto