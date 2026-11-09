Prima pagină » Știri externe » Cum a transformat compania Mechatronik un Mercedes-Benz clasic din anii 1980 într-o operă de artă cu motor AMG. Prețul mașinii a rămas un mister, însă modele similare s-au vândut cu sute de mii de euro

Cum a transformat compania Mechatronik un Mercedes-Benz clasic din anii 1980 într-o operă de artă cu motor AMG. Prețul mașinii a rămas un mister, însă modele similare s-au vândut cu sute de mii de euro

Cum a transformat compania Mechatronik un Mercedes-Benz clasic din anii 1980 într-o operă de artă cu motor AMG. Prețul mașinii a rămas un mister, însă modele similare s-au vândut cu sute de mii de euro
Galerie Foto 17
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Una dintre cele mai spectaculoase restaurări din istoria auto a fost dezvăluită oficial în Germania, acolo unde legendarul Mercedes-Benz SEC a renăscut sub semnătura specialiștilor de la Mechatronik. Pentru a celebra 30 de ani de activitate, atelierul german a transformat coupe-ul din anii 1980 într-un monstru cu caroserie widebody din carbon, sub capota căruia au pus faimosul motor V8 aspirat de 6,2 litri de la AMG, relatează Top Gear.

Pentru a celebra 30 de ani de activitate, compania Mechatronik a lucrat 4 ani la dezvoltarea acestui model. Rezultatul combină una dintre cele mai elegante siluete din istoria Mercedes-Benz, coupe-ul C126 SEC din anii 1980, cu cel mai iubit motor aspirat din istoria modernă a AMG.

Au fost produse doar 30 de exemplare pentru cea de-a 30-a aniversare, însă toate au fost vândute la un preț pe care Mechatronik a ales să nu-l facă public. Toate exemplarele sunt vândute, iar doar proprietarii lor pot cunoaște prețul. Cu toate acestea, licitațiile anterioare ne pot sugera un preț de referință. Un exemplar 560 SEC AMG 6.0 Widebody din 1990 s-a vândut cu 149.500 de euro la licitația RM Sotheby’s de la Essen în aprilie 2019, iar un exemplar din 1987 cu 24.000 de km s-a vândut cu aproximativ 680.000 de euro în Miami, în decembrie 2022. Auto Bild precizează că ofertele pentru asemenea exemplare originale depășesc acum cu mult 500.000 de euro.

Sub capotă a fost montat motorul V8 aspirat natural de 6.208 cmc, cunoscut sub codul M156. Acesta este primul motor dezvoltat integral de AMG în perioada 2007 – 2015 și a echipat modele celebre precum C63 AMG sau SLS AMG. Motorul dezvoltă 500 cai-putere și are un cuplu de 630 Nm. Mechatronik a ales în mod deliberat să nu modifice puterea pentru mai mulți cai, pentru a-i păstra caracterul pur și fiabilitatea.

Puterea este transmisă către puntea spate printr-o cutie automată AMG SpeedShift 7G-Tronic cu 7 trepte. Cu pachetul opțional „GT-Package”, mașina cântărește doar 1.624 kg și are o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 4,0 secunde.

Designul exterior a fost inspirat din modelele AMG Widebody din anii 1980, însă proporțiile nu sunt exagerate. Barele de protecție din față și spate, aripile față, pragurile laterale, panourile ușilor și eleronul discret sunt fabricate integral din fibră de carbon pentru a reduce greutatea mașinii.

De asemenea, interiorul a rămas cel clasic, desenat de Bruno Sacco, împrospătat cu materiale premium precum piele nappa sau Alcantara, dar și scaune Recaro inspirate din modelele AMG Black Series.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂComediantul și actorul britanic Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală
16:33
Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală
FLASH NEWSProcurorii polonezi oferă noi detalii despre familiei lui Michał Oksiński, autorul atacului din Cracovia. Cum ar fi fost găsiti părinții și sora tânărului în locuința lor
15:44
Procurorii polonezi oferă noi detalii despre familiei lui Michał Oksiński, autorul atacului din Cracovia. Cum ar fi fost găsiti părinții și sora tânărului în locuința lor
FLASH NEWSFriedrich Merz o susține pe Ilse Aigner pentru președinția Germaniei. Șefa parlamentului regional din Bavaria și cancelarul sunt „prieteni apropiați“ de 25 de ani
14:33
Friedrich Merz o susține pe Ilse Aigner pentru președinția Germaniei. Șefa parlamentului regional din Bavaria și cancelarul sunt „prieteni apropiați“ de 25 de ani
ULTIMA ORĂ🚨 Alertă în Turcia. O explozie violentă a avut loc la o fabrică de oțel din Izmir: 6 morți, 13 răniți. 8 muncitori sunt prinși sub dărâmături. Cum s-ar fi produs tragedia
13:38
🚨 Alertă în Turcia. O explozie violentă a avut loc la o fabrică de oțel din Izmir: 6 morți, 13 răniți. 8 muncitori sunt prinși sub dărâmături. Cum s-ar fi produs tragedia
FLASH NEWSDonald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping săptămâna viitoare. Unde ar avea loc și ce intenționează să discute cu cei doi președinți
13:15
Donald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Vladimir Putin și Xi Jinping săptămâna viitoare. Unde ar avea loc și ce intenționează să discute cu cei doi președinți
CONTROVERSĂScandal în Ungaria: Fratele fostului prim-ministru, Viktor Orbán, ar fi fost reținut pentru trafic de persoane. Anunțul a fost făcut de actualul premier, Péter Magyar. Reacția lui Viktor Orban
12:47
Scandal în Ungaria: Fratele fostului prim-ministru, Viktor Orbán, ar fi fost reținut pentru trafic de persoane. Anunțul a fost făcut de actualul premier, Péter Magyar. Reacția lui Viktor Orban
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă
Digi24
Cum va fi vremea de Crăciun. Ce spun meteorologii ANM
Cancan.ro
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă ani grei de ÎNCHISOARE
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Pământul și-ar fi produs propria apă în urmă cu 4,5 miliarde de ani, indică noi descoperiri
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
ULTIMA ORĂUrsula von der Leyen, primul mesaj de la București. Șefa Comisiei Europene promite sprijin din partea UE pentru România în contextul incursiunilor cu drone în Marea Neagră
16:55
Ursula von der Leyen, primul mesaj de la București. Șefa Comisiei Europene promite sprijin din partea UE pentru România în contextul incursiunilor cu drone în Marea Neagră
INEDITO femeie din Canada a cumpărat o canapea la licitație, cu 25 de dolari. Patru ani mai târziu, în timp ce-și căuta telefonul, a descoperit în mobilier un ceas Rolex de 191.000 de dolari
16:54
O femeie din Canada a cumpărat o canapea la licitație, cu 25 de dolari. Patru ani mai târziu, în timp ce-și căuta telefonul, a descoperit în mobilier un ceas Rolex de 191.000 de dolari
REACȚIELucian Bode se apără și spune că nu a semnat niciun contract care să îndatoreze PNL: ”L-am întrebat direct pe Ilie Bolojan”
16:48
Lucian Bode se apără și spune că nu a semnat niciun contract care să îndatoreze PNL: ”L-am întrebat direct pe Ilie Bolojan”
AGRICULTURĂANIF a plătit 9,47 milioane de euro pentru lucrările de irigații în octombrie. Florin Barbu anunță alte 133 de milioane de lei pentru investiții
16:38
ANIF a plătit 9,47 milioane de euro pentru lucrările de irigații în octombrie. Florin Barbu anunță alte 133 de milioane de lei pentru investiții
FLASH NEWSPremierul Luca Niculescu a discutat cu omologul grec, Kyriakos Mitsotakis. Proiectele energetice și de transport, pe lista subiectelor. Ce au convenit România și Grecia
16:36
Premierul Luca Niculescu a discutat cu omologul grec, Kyriakos Mitsotakis. Proiectele energetice și de transport, pe lista subiectelor. Ce au convenit România și Grecia
REACȚIEUSR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor
16:27
USR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe