Cum a transformat compania Mechatronik un Mercedes-Benz clasic din anii 1980 într-o operă de artă cu motor AMG. Prețul mașinii a rămas un mister, însă modele similare s-au vândut cu sute de mii de euro

Una dintre cele mai spectaculoase restaurări din istoria auto a fost dezvăluită oficial în Germania, acolo unde legendarul Mercedes-Benz SEC a renăscut sub semnătura specialiștilor de la Mechatronik. Pentru a celebra 30 de ani de activitate, atelierul german a transformat coupe-ul din anii 1980 într-un monstru cu caroserie widebody din carbon, sub capota căruia au pus faimosul motor V8 aspirat de 6,2 litri de la AMG, relatează Top Gear.

Pentru a celebra 30 de ani de activitate, compania Mechatronik a lucrat 4 ani la dezvoltarea acestui model. Rezultatul combină una dintre cele mai elegante siluete din istoria Mercedes-Benz, coupe-ul C126 SEC din anii 1980, cu cel mai iubit motor aspirat din istoria modernă a AMG.

Au fost produse doar 30 de exemplare pentru cea de-a 30-a aniversare, însă toate au fost vândute la un preț pe care Mechatronik a ales să nu-l facă public. Toate exemplarele sunt vândute, iar doar proprietarii lor pot cunoaște prețul. Cu toate acestea, licitațiile anterioare ne pot sugera un preț de referință. Un exemplar 560 SEC AMG 6.0 Widebody din 1990 s-a vândut cu 149.500 de euro la licitația RM Sotheby’s de la Essen în aprilie 2019, iar un exemplar din 1987 cu 24.000 de km s-a vândut cu aproximativ 680.000 de euro în Miami, în decembrie 2022. Auto Bild precizează că ofertele pentru asemenea exemplare originale depășesc acum cu mult 500.000 de euro.

Sub capotă a fost montat motorul V8 aspirat natural de 6.208 cmc, cunoscut sub codul M156. Acesta este primul motor dezvoltat integral de AMG în perioada 2007 – 2015 și a echipat modele celebre precum C63 AMG sau SLS AMG. Motorul dezvoltă 500 cai-putere și are un cuplu de 630 Nm. Mechatronik a ales în mod deliberat să nu modifice puterea pentru mai mulți cai, pentru a-i păstra caracterul pur și fiabilitatea.

Puterea este transmisă către puntea spate printr-o cutie automată AMG SpeedShift 7G-Tronic cu 7 trepte. Cu pachetul opțional „GT-Package”, mașina cântărește doar 1.624 kg și are o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 4,0 secunde.

Designul exterior a fost inspirat din modelele AMG Widebody din anii 1980, însă proporțiile nu sunt exagerate. Barele de protecție din față și spate, aripile față, pragurile laterale, panourile ușilor și eleronul discret sunt fabricate integral din fibră de carbon pentru a reduce greutatea mașinii.

De asemenea, interiorul a rămas cel clasic, desenat de Bruno Sacco, împrospătat cu materiale premium precum piele nappa sau Alcantara, dar și scaune Recaro inspirate din modelele AMG Black Series.