USR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor

Deputatul USR Alexandru Dimitriu și deputatul PNL Alexandru Muraru au criticat luni, 9 noiembrie, în cadrul unor declarații de presă, transmise pe pagina USR Facebook, proiectul de modificare a legislației partidelor politice, propus de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), pe motiv că s-ar încerca blocarea unei posibile alianțe între liberali și Uniunea Salvați România.

„Vă rog să retrageți această lege, în caz contrar vom depune plângere penală pentru delapidare”, a spus deputatul Alexandru Dimitriu.

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„Țuțuianu, un PSD-ist până la ultimul oscior, vrea să hotărască el dacă USR are voie să facă alianță cu PNL, vrea el și pixul lui să aibă drept de viață și de moarte asupra partidelor politice”, a mai declarat deputatul USR.

Acesta a lansat acuzații grave la adresa șefului Autorității Electorale Permanente, despre care susține că ar utiliza „fondurile Autorității Electorale Permanente în scopul de a ajuta PSD”. Deputatul USR l-a amenințat pe Țuțuianu că va suporta toate „rigorile legii”, dacă nu renunță la proiectul de lege, ce vizează partidele politice.

Deputatul USR: „Să retragă, de urgență, acest proiect”

Dimitru susține că Autoritatea Electorală Permanentă nu ar avea competența de a modifica Legea partidelor politice și nici de a interveni în organizarea internă a partidelor politice.

„Îi sugerez domnului Țuțuianu să retragă, de urgență, acest proiect și să lase Parlamentul să hotărască cum și în ce fel ar trebui să fie modificată această legislație”, a mai precizat deputatul USR.

Alexandru Muraru: „Au înțeles care este capacitatea acestei alianțe de câștiga alegerile parlamentare în 2028”

Și liberalul Alexandru Muraru îl acuză pe președintele AEP, Adrian Țuțuianu, că proiectul ar reprezenta o încercare de a împiedica formarea unei alianțe între PNL și USR. Muraru susțină că la baza proiectului de lege de modificare a Legii Partidelor ar exista motivații politice.

„Vor să blocheze alianța PNL – USR. Adrian Țuțuianu și-a pus în cap această ofensivă de blocare a inițativei PNl USR pentru că ei au înțeles care este capacitatea acestei alianțe de câștiga alegerile parlamentare în 2028.”, a declarat Muraru.

Ambițiile USR-PNL, contrazise de realitatea din teren

Afirmațiile lui Alexandru Muraru privind succesul electoral pe care l-ar avea alianța PNL-USR, în contextul alegerilor parlamentare din 2028, avansează un scenariu care nu cadrează cu evoluția celor două formațiuni, în plan electoral.

Amintim că la scrutinul din 2024, Partidul Național Liberal s-a clasat pe locul trei cu 14% din voturi, la mare distanță de primul loc, ocupat de PSD, cu 22%. La același tur de scrutin, USR s-a clasat pe locul 4, cu 12% dintre voturi.

O configurație similară arată și un sondaj CURS recent, privind viitoarele alegeri Parlamentare, PSD ar obține 26% dintre voturi, în timp ce PNL ar acumula doar 16%, iar USR doar 8%.