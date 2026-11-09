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Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală

Melania Agiu
Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală
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Celebrul actor și comediant britanic Russell Brand a fost condamnat, luni, la zece ani și șase luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, relatează Sky News.

Brand a fost găsit vinovat de o acuzație de viol și de trei acuzații de agresiune sexuală, în urma unui proces de patru săptămâni desfășurat la Southwark Crown Court din Londra. Infracțiunile au fost comise împotriva a patru femei diferite între anii 2004 și 2009.  Acuzațiile de abuz sexual au fost făcute publice  după difuzarea, în 2023, a unui documentar din seria „Dispatches” despre Brand.

Actorul în vârstă de 51 de ani, care este și fostul șot al cântăreței americane Katy Perry, s-a aflat în boxa acuzaților la Tribunalul Southwark Crown din Londra, în timp ce judecătorul Joel Bennathan l-a condamnat la 10 ani și șase luni, precizând că va executa două treimi din pedeapsă în detenție, înainte de a fi eliberat condiționat.

Brand este un prădător sexual care credea că „faima înseamnă că poți să te comporți cum vrei, când vrei, fără să fii împiedicat de regulile după care trăiesc oamenii decenți”, i-a spus Bennathan lui Brand.

Brand i-a șoptit soției sale „Te iubesc” înainte de a fi preluat de ofițerii și dus în celule.

Avocatul lui Brand, Ian Winter, a declarat că Brand – care a vorbit pe larg despre recuperarea sa după dependența de alcool și droguri și despre noua sa credință creștină – este „o persoană fundamental diferită astăzi și așa este de foarte mult timp”.

Poliția Metropolitană din Londra a declarat că Brand este anchetat în legătură cu alte două presupuse violuri, unul dintre ele implicând o fată de 16 ani. Șeful poliției a afirmat vineri că „nu ar fi surprins dacă ar mai apărea multe alte plângeri”.

Brand, care a jucat în filme precum „Forgetting Sarah Marshall”, „Get Him to the Greek” și „Arthur”, a negat că ar fi avut vreodată relații sexuale fără consimțământ. El a fost achitat de alte două acuzații de viol și de o tentativă de agresiune sexuală.

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