Campania de vaccinare a animalelor împotriva antraxului înregistrează întârzieri în mai multe zone ale țării. La 9 octombrie, șase județe nu dispuneau încă de vaccinul necesar pentru demararea imunizării, în timp ce în alte 24 de județe campania era în desfășurare, după ce dozele au fost achiziționate cu întârziere, informează Agro TV.

Informațiile au fost prezentate de Viorel Andronie, președintele Colegiului Medicilor Veterinari, în emisiunea „Agricultura la Raport”, difuzată de AGRO TV. Potrivit acestuia, în 11 județe vaccinarea a început încă din primăvară și a fost finalizată conform calendarului stabilit de autorități.

Probleme de aprovizionare și întârzieri în achiziții

Viorel Andronie a atras atenția că întârzierile pot avea cauze diferite, de la lipsa fondurilor până la dificultățile de procurare a vaccinurilor. Acesta a subliniat că producătorii au nevoie de timp pentru a fabrica dozele solicitate, motiv pentru care necesarul trebuie estimat și comenzile lansate din timp.

În opinia reprezentantului Colegiului Medicilor Veterinari, o mai bună planificare a achizițiilor ar putea preveni situațiile în care campaniile de imunizare sunt amânate din motive administrative.

Antraxul poate afecta atât animalele, cât și oamenii

Antraxul este o boală infecțioasă gravă, provocată de bacteria Bacillus anthracis. Aceasta poate afecta mai multe specii de animale și se poate transmite și la oameni, în special prin contactul cu animale infectate sau cu produse contaminate.

Vaccinarea preventivă este una dintre măsurile importante pentru reducerea riscului de îmbolnăvire a animalelor. Normele sanitar-veterinare prevăd, de asemenea, măsuri speciale în cazul suspiciunilor sau al confirmării bolii, inclusiv izolarea animalelor afectate și restricții privind deplasarea animalelor din exploatațiile vizate.

Întârzierile semnalate readuc în atenție necesitatea asigurării din timp a vaccinurilor și a coordonării campaniilor de imunizare, pentru a limita riscurile sanitare în sectorul zootehnic.