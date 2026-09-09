Virusul pestei porcine africane (PPA) a reapărut în județul Buzău după o perioadă de vară în care nu fusese raportat niciun focar. În ultimele zile, autoritățile sanitar-veterinare au confirmat alte trei cazuri în gospodării, ceea ce ridică la cinci numărul focarelor active din județ. Cele mai recente situații au fost semnalate în comunele Ziduri, Săgeata și Padina, potrivit Agrointeligența.

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La Săgeata, controalele efectuate în gospodărie au dus la identificarea a trei porci afectați. Unul dintre animale a murit, iar celelalte două au fost sacrificate.

Un alt caz a fost confirmat la Pădina, unde porcul depistat pozitiv a fost, de asemenea, sacrificat.

Se înmulțesc focarele de pestă porcină africană

Aceste focare se adaugă altor două cazuri descoperite recent în județ, astfel că numărul focarelor active de pestă porcină africană a ajuns la cinci.

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit zone de protecție și supraveghere în jurul gospodăriilor afectate. Sunt desfășurate anchete epidemiologice pentru stabilirea modului în care virusul a ajuns în aceste exploatații.

Cum trebuie să procedeze crscătorii de animale

Proprietarii de porci sunt sfătuiți să anunțe imediat medicul veterinar atunci când animalele prezintă semne de boală și să respecte regulile de biosecuritate. De asemenea, este recomandată limitarea deplasărilor animalelor, igienizarea adăposturilor și evitarea folosirii resturilor alimentare pentru hrănirea porcilor.

Autoritățile monitorizează în continuare situația pentru a limita răspândirea pestei porcine africane către alte gospodării și exploatații din județ.