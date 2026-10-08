A murit Nana Patekar, veteran al cinematografiei indiene. Avea 75 de ani

Celebrul actor indian Nana Patekar, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei de la Bollywood și ale teatrului indian, a murit, joi, la 75 de ani. Potrivit presei locale, starul a fost găsit mort în casa sa din Goa.

Medicii chemați la domiciliul acestuia nu au reușit să-l resusciteze, transmite BBC. Potrivit acestora, Nana Patekar ar fi murit în urma unui stop cardiac.

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Cine a fost Nana Patekar

Pe numele său adevărat Vishawanath Patekar, actorul a debutat pe scena teatrului în limba marathi, vorbită în Maharashtra, statul în care s-a născut și una din regiunile centrale ale industriei bollywoodiene.

Nana Patekar s-a remarcat inițial în cinematografia de autor din India, în anii 1970 și 1980.

Printre filmele în care a jucat s-a numărat și „Salaam Bombay”, regizat de Mira Nair și recompensat cu mai multe premii.

Ulterior, actorul a jucat în numeroase producții comerciale, unde a interpretat personaje complexe, fie în roluri dramatice, fie în cele de comedie.

Patekar a jucat cu nume mari precum Amitabh Bachchan și Shah Rukh Khan. Actorul a fost apreciat pentru stilul său puternic de interpretare.

Acesta a câștigat numeroase premii și distincții ale cinematografiei indiene.

Moartea actorului a îndurerat industria cinematografică de la Bollywood. Actorul Ashay Kumar, care a jucat în multe filme alături de Nana Patekar, a transmis un mesaj emoționant.

„A fost unul dintre acei actori rari care nu aveau nevoie să facă prea multe pentru a te face să te așezi și să-l urmărești. Vocea aceea, intensitatea aceea, sinceritatea aceea din fiecare interpretare… era complet el însuşi”, a declarat Akshay Kumar.

În urma lui Nana Patekar rămân o soție, de care era despărțit, și un fiu, transmite sursa citată.