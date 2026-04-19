Prima pagină » Film » Charlize Theron spune că Timothée Chalamet va fi înlocuit de inteligența artificială. „În zece ani…”

Charlize Theron spune că Timothée Chalamet va fi înlocuit de inteligența artificială. „În zece ani…”

Gandul Film
Charlize Theron spune că Timothée Chalamet va fi înlocuit de inteligența artificială. „În zece ani...”

Charlize Theron spune că Timothée Chalamet va fi înlocuit de inteligența artificială. „În zece ani…”

Charlize Theron spune că Timothée Chalamet va fi înlocuit de inteligența artificială. „În zece ani…”

Charlize Theron este sigură că, „în 10 ani, AI va putea să facă” tot ce face Timothée Chalamet, dar nu va putea să înlocuiască un spectacol de balet.

Declarațiile celebrei actrițe survin după ce Chalamet a făcut afirmația că „nimănui nu îi pasă” de balet, scrie Variety.

Opiniile tânărului actor Chalamet ar fi „cântărit” greu și asupra șansei sale la Oscar, pentru rolul din „Marty Supreme”, statueta fiind câștigată de Michael B. Jordan („Sinners”).

Image: 1080218691, License: Rights-managed, Restrictions: Usage restrictions: Advertising and promotion,Commercial electronic,Consumer goods,Direct mail and brochures,Indoor display,Internal business usage,Personal use, Model Release: no, Credit line: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Actorul Timothee Chalamet / FOTO – Profimedia

Theron: „AI îl va înlocui pe Chalamet”

Când Theron, laureată cu Oscar pentru rolul din „Monster” (2003), unde a interpretat-o pe criminala în serie Aileen Wuornos, a fost întrebată de provocările din carieră, aceasta a spus: „Dansul este cel mai greu lucru pe care l-am făcut. Dansatorii sunt supereroi. E incredibil la ce își supun corpurile, în deplină tăcere”.

Theron a fost întrebată și ce părere are despre afirmațiile despre „operă și balet” ale lui Chalamet: „Sper să dau ochii cu el într-o bună zi. A fost un comentariu fără noimă la adresa a două forme de artă, pe care trebuie să le ridicăm la rang înalt, pentru că, da, dansatorii o duc greu. Dar în 10 ani, AI va înlocui meseria lui Timothée, dar nu va putea înlocui o persoană care dansează pe scenă”.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

FILM „Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026
10:26, 15 Apr 2026
„Jurnalul unei cameriste” de Radu Jude este unul dintre cele 18 lungmetraje incluse în selecţia Quinzaine des Cinéastes la Cannes 2026
CINEMA Cum arată „Vladimir Putin” în filmul american „Vrăjitorul de la Kremlin”. Cine îl joacă pe președintele rus
20:13, 14 Apr 2026
Cum arată „Vladimir Putin” în filmul american „Vrăjitorul de la Kremlin”. Cine îl joacă pe președintele rus
CINEMA Tranzacția de 110 miliarde de dolari pe care vedetele de la Hollywood încearcă să o blocheze. 1000 de staruri au semnat împotriva „afacerii secolului”
09:30, 14 Apr 2026
Tranzacția de 110 miliarde de dolari pe care vedetele de la Hollywood încearcă să o blocheze. 1000 de staruri au semnat împotriva „afacerii secolului”
FILM A cumpărat 30 de casete VHS second hand de pe Ebay pentru a filma un horror. Provocarea unui regizor excentric
12:10, 07 Apr 2026
A cumpărat 30 de casete VHS second hand de pe Ebay pentru a filma un horror. Provocarea unui regizor excentric
DECES James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
18:26, 28 Mar 2026
James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”
CINEMA Schimbare majoră la Gala Premiilor Oscar. Academia de Arte și Științe Cinematografice a făcut anunțul
10:41, 27 Mar 2026
Schimbare majoră la Gala Premiilor Oscar. Academia de Arte și Științe Cinematografice a făcut anunțul
Mediafax
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Propunerea șefului AIE pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz
Click
Cum se descurcă Andreea Antonescu în America. Dezvăluiri emoționante despre viața de mamă singură
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Delia la începutul carierei sale în muzică! Transformarea prin care a trecut artista este uimitoare. Se poza numai în ipostaze sexy
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Musca digitală. Cât de aproape suntem de simularea unui creier?
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu: Dacă partidul va decide să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni
21:20
Sorin Grindeanu: Dacă partidul va decide să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan, marți sau miercuri vor exista consultări la Cotroceni
MESAJ Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
20:59
Vasile Dîncu, mesaj către colegii de coaliție: „Ori ne tratați ca parteneri egali, ori alegem alt drum”
FLASH NEWS Opt minori, uciși într-un atac armat în Louisiana. Suspectul a fost ucis de poliție în timp ce a încercat să fugă
20:44
Opt minori, uciși într-un atac armat în Louisiana. Suspectul a fost ucis de poliție în timp ce a încercat să fugă
VIDEO Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx
19:59
Primarul Mamdani și fostul președinte Obama au cântat și le-au citit povești copiilor de la un centru din Bronx
SCANDAL Un fost realizator TVR1 atacă noile vedete care se alătură postului public: Unul lucrează la cabinetul lui Dan Barna / Altul lucrează la UM Digi
19:31
Un fost realizator TVR1 atacă noile vedete care se alătură postului public: Unul lucrează la cabinetul lui Dan Barna / Altul lucrează la UM Digi
Deși Nicușor Dan a anunțat că nu va numi un premier care să facă un guvern PSD-AUR, realitatea parlamentară l-ar putea forța. AUR și PSD ar putea aduna destule voturi că-și impună guvernul. Gândul a făcut calculele
19:30
Deși Nicușor Dan a anunțat că nu va numi un premier care să facă un guvern PSD-AUR, realitatea parlamentară l-ar putea forța. AUR și PSD ar putea aduna destule voturi că-și impună guvernul. Gândul a făcut calculele

Cele mai noi

Trimite acest link pe