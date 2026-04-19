Charlize Theron spune că Timothée Chalamet va fi înlocuit de inteligența artificială. „În zece ani…”

Charlize Theron este sigură că, „în 10 ani, AI va putea să facă” tot ce face Timothée Chalamet, dar nu va putea să înlocuiască un spectacol de balet.

Declarațiile celebrei actrițe survin după ce Chalamet a făcut afirmația că „nimănui nu îi pasă” de balet, scrie Variety.

Opiniile tânărului actor Chalamet ar fi „cântărit” greu și asupra șansei sale la Oscar, pentru rolul din „Marty Supreme”, statueta fiind câștigată de Michael B. Jordan („Sinners”).

Theron: „AI îl va înlocui pe Chalamet”

Când Theron, laureată cu Oscar pentru rolul din „Monster” (2003), unde a interpretat-o pe criminala în serie Aileen Wuornos, a fost întrebată de provocările din carieră, aceasta a spus: „Dansul este cel mai greu lucru pe care l-am făcut. Dansatorii sunt supereroi. E incredibil la ce își supun corpurile, în deplină tăcere”.

Theron a fost întrebată și ce părere are despre afirmațiile despre „operă și balet” ale lui Chalamet: „Sper să dau ochii cu el într-o bună zi. A fost un comentariu fără noimă la adresa a două forme de artă, pe care trebuie să le ridicăm la rang înalt, pentru că, da, dansatorii o duc greu. Dar în 10 ani, AI va înlocui meseria lui Timothée, dar nu va putea înlocui o persoană care dansează pe scenă”.

