„George Constanza”, apariție rară la Los Angeles. Cum arată acum Jason Alexander, starul din „Seinfeld”

Jason Alexander, starul din „Seinfeld”, a fost fotografiat, în weekend, pe străzile din Los Angeles.

Actorul în vârstă de 66 de ani, interpretul celebrului „George Constanza” din serialul-cult „Seinfeld”, s-a relaxat la o plimbare prin L.A., scrie dailymail.com.

Alexander s-a născut în New Jersey și a devenit un megastar după rolul lui „George”, prietenul lui Jerry Seinfeld, în serialul de comedie „Seinfeld”.

Actorul a fost văzut ultima oară în public în decembrie 2025. Potrivit lui Alexander, cel mai memorabil episod i s-a părut cel în care „Constanza” s-a îndrăgosit de femeia de serviciu de la birou (sezonul 3, episodul intitulat „Red Dot”).

Sitcom-ul „Seinfeld” a fost difuzat între anii 1989-1998, iar Alexander l-a jucat pe „Constanza” în toate cele 9 sezoane.

Rolul lui „George Constanza” i-a adus un Premiu Screen Actors Guild pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie.

De asemenea, Jason Alexander a fost nominalizat de șapte ori la Premiile Emmy și de patru ori la Globul de Aur.

Ulterior, Jason a avut un rol „cameo” în sezonul 2 al serialului „Curb Your Enthsiasm”, realizat de Larry David, creatorul serialului „Seinfeld”.

Alexander a mai jucat în filme precum „Pretty Woman” (1990), „Scara lui Iacob” (1990), „Coneheads” (1993) și „Shallow Hal” (2001).

