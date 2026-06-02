Reuters: Siria profită neașteptat pe urma războiului din Iran. După ani de zile, companiile aeriene îi traversează din nou spațiul aerian

Conflictul din Iran a produs un efect secundar neașteptat în Siria. Spațiul aerian, evitat timp de peste un deceniu din cauza războiului civil, a redevenit o rută intens folosită de companiile aeriene. Traficul survol s-a multiplicat în ultimele luni, iar autoritățile de la Damasc ar putea încasa milioane de dolari din taxe, în timp ce operatorii încearcă să reducă timpii de zbor și costurile cu combustibilul, scrie Reuters.

Siria profită neașteptat pe urma războiului din Iran

Siria a înregistrat aproape 12.000 de tranzite aeriene în luna mai, după ce numeroase companii din regiune și-au modificat traseele pentru a evita spațiile aeriene afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Datele Autorității Generale pentru Aviație Civilă din Siria arată că 11.801 aeronave au traversat spațiul aerian sirian în luna mai, un salt puternic comparativ cu februarie, când au fost raportate doar 4.267 de survoluri, ultima lună completă înainte ca războiul din Iran să afecteze traficul aerian regional.

Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, creșterea este de aproximativ 375%.

Timp de 14 ani, spațiul aerian al Siriei a fost evitat de majoritatea companiilor aeriene din cauza răboiuliu civil, încheiat după înlăturarea liderului fostului președinte Bashar al-Assad, la finalul lui 2024.

Milioane de dolari din taxe pentru Damasc

Creșterea numărului de zboruri reprezintă și o oportunitate financiară pentru Siria, care a majorat taxele de survol la începutul acestui an.

Potrivit calculelor Reuters, aplicarea unei taxe fixe de 499 de dolari pentru fiecare zbor ar fi putut aduce statului sirian venituri de până la 5,9 milioane de dolari doar în luna mai.

Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă a refuzat să ofere comentarii privint sumele estimate sau politica noilor taxe.

Cum a schimbat războiul din Iran traseele avioanelor

Comapniile aeriene au fost nevoite să-și regândească rutele după ce atacurile americane și israeliene au declanșat războiul din Iran pe 28 februarie, iar spațiile aeriene deasupra Irakului și Golfului , folosite intens până atunci, au fost închise în martie.

Deși armistițiul din aprilie a permis reluarea traficului în unele zone, multe curse dintre Europa și marile hub-uri aeriene din Dubai și Doha au început să traverseze centrul Siriei, în locul Irakului, potrivit datelor furnizate de serviciile de monitorizare Flightradar24 și AirNav.

Pentru operatori, această alegere aduce avantaje economice clare: rutele sunt mai scurte, consumul de combustibil scade, iar impactul creșterii prețului petrolului, influențat de tensiunile regionale, este diminuat.

Spațiul aerian sirian rămâne însă considerat riscant

În paralel cu relansarea traficului, Siria a încercat să-și modernizeze infrastructura aviatică. Aeroportul Internațional Damasc a fost echipat cu sisteme radar și de navigație primite din Turcia la sfârșitul anului trecut, potrivit ministrului turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu.

Totuși, specialiștii avertizează că spațiul aerian sirian continuă să fie perceput drept unul cu risc ridicat. Organizația de consultanță aviatică OPSGroup susține că în Siria funcționează încă un sistem de „control procedural”, considerat nivelul minim de coordonare a traficului aerian.

În plus, volumul actual de zboruri rămâne sub jumătate din nivelurile anterioare războiului civil.

Majoritatea survolurilor suplimentare provin în special din partea transportatorilor din Golf, în timp ce Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației continuă să recomande evitarea spațiului aerian sirian și a unor zone din regiune pe fondul conflictului din Iran. Transportatorii din Asia și America de Nord evită, de asemenea, în mare parte cerul Orientului Mijlociu.

Autoritățile siriene văd începutul unei schimbări

Șeful Autorității Generale pentru Aviație Civilă, Omar al-Hosari, a declarat pentru Reuters că majorarea traficului indică o schimbare de percepție în rândul companiilor aeriene.

Potrivit acestuia, Siria începe să fie privită din nou ca o rută funcțională și de încredere în rețeaua regională de trafic aerian.

Al-Hosari spune că autoritățile au revizuit traseele aeriene, au actualizat modelele de trafic și au consolidat sistemele de navigație, supraveghere și control, folosind evaluări de siguranță bazate pe risc și standardele Organizației Aviației Civile Internaționale.

În paralel, Damasc a modificat și mecanismul de colectare a taxelor de survol, delegând procesul unor agenți de handling sirieni, dar și unor companii precum OPSGroup și International Flight Planning Solutions, o firmă libaneză specializată în planificarea zborurilor.

Cât costă astăzi traversarea spațiului aerian sirian

Noua taxă standard este de 499 de dolari pentru fiecare zbor, indiferent de dimensiunea aeronavei sau tipul operațiunii. Suma include o taxă de bază de 430 de dolari și un tarif de comunicații de 69 de dolari.

În perioada regimului Assad, costurile erau mult mai reduse: aproximativ 75 de dolari pentru aeronavele mici sau între unu și 1,25 dolari pe tonă metrică pentru avioanele mari, potrivit datelor citate de OPSGroup și unui oficial sirian din domeniul aviației.

Documentele analizate de Reuters arată însă și excepții: zborurile interne și aeronavele înregistrate în Siria beneficiază de reduceri de 50%, iar aeronavele folosite de șefi de stat, delegații oficiale sau misiuni de căutare și salvare sunt exceptate integral de la plată.

Recomandarea autorului: