James Tolkan a murit la 94 de ani. Actorul era cunoscut din filme precum „Back to the Future” și „Top Gun”

James Tolkan a murit la 94 de ani

Fanii seriei „Back to the Future” deplâng moartea lui James Tolkan, care a jucat rolul memorabil al lui Gerard Strickland în aceste filme.

Decesul actorului s-a produs în data de 26 martie, a anunțat un reprezentant al familiei.

James Tolkan avea 94 de ani, scrie eonline.com. A devenit celebru pentru rolul directorului adjunct al Hill Valley High School, din filmele „Back to the Future” din 1985, respectiv 1989, în care a jucat alături de Michael J. Fox, Christopher Lloyd și Lea Thompson.

În al treilea film din serie, James a revenit în rolul bunicului lui Gerard Strickland.

Dincolo de „Back to the Future”, James Tolkan a putut fi văzut într-un alt film celebru, „Top Gun” (1986), în compania unor staruri precum Tom Cruise, Val Kilmer și Meg Ryan.

