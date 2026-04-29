Documentarul de pe Netflix care îi va șoca pe abonați. Protagonistul ascunde un secret teribil.

Când patologul Caroline Muirhead a spus „Da” în fața întrebării iubitului ei, după câteva luni de la prima întâlnire, credea că norocul îi surâde.

Bucuria ei se va transforma rapid într-un șoc, scrie independent.co.uk. Logodnicul ei, Alexander „Sandy” McKellar, ascundea un secret teribil: în urmă cu mai mulți ani, acesta omorâse un biciclist și l-a îngropat, ajutat fiind de fratele său geamăn.

În 2023, frații scoțieni Alexander și Robert McKellar au fost condamnați pentru uciderea lui Tony Parsons, care a dispărut în timp ce pedala între Bridge of Orchy și Tyndrum în Scoția, în urmă cu șase ani (2017).

Alexander McKellar a recunoscut faptele și a spus că l-a lovit pe Parsons cu mașina, l-a lăsat să moară și apoi l-a îngropat pe moșia vânătorească unde lucra.

Rolul lui Muirhead, esențial în anchetă

Nu a știut însă că Muirhead, logodnica lui, va juca un rol important în arestarea sa.

Patologul a anunțat poliția cu privire la locul în care se afla cadavrul lui Parsons, lăsând o doză de Red Bull în acea zonă, în timpul unei vizite cu McKellar.

Femeia și-a riscat viața, deoarece McKellar avea asupra lui o armă de vânătoare.

Poliția s-a mișcat greu

Povestea lui Muirhead l-a șocat pe regizorul Josh Allott, care a realizat documentarul „Should I Marry A Murderer?”, difuzat acum de Netflix.

Documentarul în trei părți cuprinde chinurile prin care a trecut logodnica ucigașului McKellar.

În timp ce Muirhead a mers la poliție, la câteva săptămâni distanță după ce McKellar îi mărturisise crima, autoritățile au avut nevoie de un an pentru a-i pune sub acuzare pe gemeni.

În tot acest timp, femeia a realizat propria investigație – a înregistrat în secret convorbirile cu McKellar, fără să ridice suspiciuni.

După ce au găsit doza de Red Bull lăsată de Muirhead, polițiștii au dezgropat cadavrul lui Parsons și l-au dus la morgă, unde chiar Muirhead lucra de 11 ani.

În cele din urmă, frații ucigași au fost arestați. Muirhead a fost amenințată cu închisoarea, dacă nu va depune mărturie împotriva lor.

În ziua procesului, femeia s-a panicat și nu s-a prezentat la tribunal, fiind arestată.

Cum a fost ucis Tony Parsons

Prin urmare, procuratura a abandonat acuzația de crimă împotriva lui Alexander McKellar și a solicitat modificarea acesteia în acuzația mai puțin gravă de omor din culpă. Acesta a acceptat pledoaria, iar Muirhead a fost eliberat din arest fără antecedente penale.

Alexander McKellar a fost condamnat la 12 ani de închisoare, iar fratele său geamăn, Robert, la cinci ani și trei luni, după ce au recunoscut crima. Amândoi sunt încarcerați în Scoția.

Fostul ofițer de marină Parsons, în vârstă de 63 de ani, se deplasa într-o cursă caritabilă cu bicicleta, între Fort William și casa sa din Tillicoultry, când a fost lovit cu mașina de McKellar. Bunicul strângea bani pentru o fundație pentru a preveni cancerul de prostată, boală de care se vindecase chiar el.

Martorul-cheie, neîndreptățit de autorități

„Îl adoram în uniformă. Îl vedeam în uniformă și se lumina”, povestește Margaret, soția lui Parsons, pentru BBC, în documentarul „Murder Case”.

„Eram foarte mândră de Tony. Foarte mândră de ce a făcut”.

Chiar dacă regizorul Allott nu a putut vorbi cu familia Parsons, el consideră că povestea lui Muirhead a meritat să fie spusă. „Cred că dacă s-ar fi purtat altfel cu Muirhead în timpul procesului, altul ar fi fost nivelul de dreptate pentru familia lui Parsons”.

