09 sept. 2025, 12:40, Economic
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „La PFA, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit”

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a explicat care ar fi ce mai bună variantă: PFA sau SRL? A prezentat un scenariu și îl regăsiți mai jos. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

„Ce opțiune rămâne mai avantajoasă în 2026: PFA sau SRL? Dacă privim strict la nivelul taxelor”, a întrebat Adrian Artene.

„Depinde. Depinde de marje, depinde de ce venituri estimez că voi avea, depinde dacă voi avea sau nu angajați. Avem niște calcule în cazul unor venituri de 200.000 de lei. Aș vrea să discutăm pe un caz concret. În cazul în care ai avea 200.000 de lei venituri anuale”, a spus Alexandru Chirilă.

Dividende de 16% din ianuarie 2026

Din ianuarie 2026, dividendele urcă la 16%, potrivit noii legislații. O altă schimbare majoră reprezintă majorare, și anume modificarea CASS-ului maxim de la 60 de salarii brute la 90 de salarii minime brute.

„Avem un scenariu cu servicii cu marjă bună. Adică am niște venituri de 200.000 de lei anual, costuri de 20%, rezultă că am un profit operațional de 160.000 de lei. Costurile astea pot fi costuri de transport, hrană, pentru a cumpăra diverse bunuri prin care îmi desfășor activitatea.

În cazul PFA-ului, avem de plătit CAS, CASS și impozit pe venit. CAS-ul este 25% din 24 de salarii minime. (…) Plătesc, apoi, un CASS de 10% la 24 de salarii minime. Mai plătesc un impozit pe venit de 10%”, a continuat Alexandru Chirilă.

Exemplu de scenariu pentru PFA: venituri anuale de 200.000 de lei

  • Venituri de 200.000 de lei pe an + costuri de 20% (40.000 de lei) – Profit operațional de 160.000 de lei

PFA (sistem real) – orientativ
*SM = salarii minime

  • CAS 25% (pensie) la 24 SM (24×3.700 = 88.800 de lei) – 22.200 de lei
  • CASS 10% (sănătate) la 24 SM = 8.800 de lei
  • Impozit pe venit 10% aplicat după cum urmează:
    (profit – CAS – CASS) = 10% x (160.000 – 22.200 – 8.800 lei) = 12.892 de lei.
  • Total povară fiscală = circa 43.972 de lei
  • Efectiv din profit = circa 27,5%

Emisiunea poate fi urmărită integral, aici, pe YouTube „Mediafax Ro

Emisiunea „Pastila Financiară by Mediafax” poate fi urmărită săptămânal, în fiecare marți dimineață, de la ora 08:00, pe mediafax.ro și gandul.ro.

