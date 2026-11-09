O firmă fără angajați, care vinde articole sanitare, furnizează indicatoare rutiere în Capitală. Compania Parking București a încredințat contractul unui SRL cu legături în fostul partid al lui Piedone

La începutul lunii aprilie, Compania Municipală Parking București a publicat un anunț prin care a cerut oferte pentru a cumpăra indicatoare rutiere. Societatea din subordinea Primăriei Capitalei a oferit peste 50.000 de euro pentru 950 indicatoare de informare, scrie buletin.de.

În doar 20 de minute, contractul a fost atribuit unui SRL fără angajați și cu venituri de aproximativ 26.000 de euro, cât jumătate din valoarea contractului primit, conform ultimului bilanț contabil disponibil.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

FIM Intermed Consulting a câștigat din 2018 și până în prezent 21 de contracte cu instituții publice. Toate au venit prin încredințare directă, iar 20 au fost pentru echipamente și articole sanitare. Singura excepție este contractul primit de la Compania Municipală Parking București.

Firma a fost înființată în 2008, iar după o lungă perioadă de inactivitate a fost repusă pe piață de Cristian Vasile Boca, partener în două firme cu Cristina Elena Ranzburg, fostă candidată la alegerile locale din 2024 din partea Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL), fondat de Dan Vociculescu și condus până de curând de Cristian Popescu Piedone.

Cristina Elena Ranzburg a fost până în toamna lui 2024 și membră în consiliul de administrație al Companiei Municipale Imobiliară, care alături de Administrația Fondului Imobiliar gestionează o parte din imobilele și terenurile publice ale Capitalei.

Soțul Cristinei Ranzburg a candidat la alegerile locale din partea PMP și a lucrat mai mulți ani într-o altă companie de stat înființată de Gabriela Firea.

Conexiunile Cristinei Ranzburg în politică sunt mult mai extinse de atât. Aceasta este administratorul firmei Best Achiziții SRL, patronată de Mihaela Neagu, cunoscută drept „Regina contractelor cu statul”, și susținătoare a fostului premier Marcel Ciolacu, conform Snoop.ro.

Compania Municipală Parking București este singura societate publică care are și în prezent același director ca în mandatul Gabrielei Firea, apropiată de partidul lui Dan Vociulescu, după cum a arătat Buletin de București în trecut.

Curtea de Conturi a cerut oficial în iunie 2025 suspendarea directorului general Constantin Olaru, în baza unui audit de conformitate desfășurat pentru perioada 2018–2024 ce a identificat mai multe nereguli majore, inclusiv încălcări ale legislației privind achizițiile publice. În urma unui proces câștigat de Compania de Parking, directorul a fost repus în funcție.

În toamna anului trecut, Buletin de Bucureștia arătat și cum Compania de Parking București a contractat, tot prin încredințare directă, un SRL cu un singur angajat și patron octogenar să monteze mii de indicatoare rutiere în Capitală.

Contactat de reporterii Buletin de București, patronul FIM Intermed Consulting a declarat că firma sa are în prezent 3 angajați, iar în 2025 a avut o cifră de afaceri de aproximativ un milion de lei. Datele nu apar pe Ministerul de Finanțe, iar afaceristul nu a furnizat niciun document care să susțină declarația.

Mihaela Neagu a declarat reporterilor Buletin de București că poziția de administrator la Best Achiziții SRL este ocupată de Cristina Ranzburg de doar trei luni și încă este în probă, însă se cunosc de mai bine de șapte ani. Aceasta a mai precizat și că Ranzburg nu mai ocupă vreo funcție în CA-ul companiei municipale din 2024.

„Regina contractelor cu statul” a transmis reporterilor Buletin de București că la dezbaterea electorală a lui Marcel Ciolacu, candidat la prezidențiale la vremea respectivă, a fost invitată de către conducerea Partidului Social Democrat. Invitația sa avea alocat un loc în primul rând, între cei mai importanți și influenți lideri din PSD.

Cristina Ranzburg a declarat pentru Buletin de București că mai este parteneră cu Cristian Boca într-o singură firmă. Pe patronul FIM Intermed Consulting SRL îl cunoaște de aproximativ doi ani. Aceasta a explicat și că din 2 septembrie 2024 nu mai deține vreo funcție în Compania Municipală Imobiliară, singura funcție pe care o are fiind în cadrul Best Achiziții SRL.

Zeci de mii de euro de la Compania Parking București pentru 950 de indicatoare rutiere de la o firmă fără angajați. Firma vinde, în general, echipamente și articole sanitare

Pe 2 aprilie, Compania Municipală de Parking București, societatea publică îinființată de Gabriela Firea și care gestionează parcările deținute de Primăria Capitalei (delimitate cu linii albastre), a publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) un anunț pentru achiziționarea de indicatoare rutiere de informare, cu diverse mesaje.

În 20 de minute, contractul a fost încredințat direct unui SRL fără angajați, cu sediul într-un sat din comuna Corbeanca, județul Ilfov. Firma câștigătoare este FMI Intermed Consulting SRL, înființată în 2008. Ultimul bilanț contabil, aferent lui 2024, arată că societatea a avut venituri în valoare de aproximativ 26.000 de euro.

Contractul pe care l-a primit de la compania din subordinea PMB este în valoare de 52.000 de euro, dublu față de veniturile totale încasate de firma ilfoveană pe perioada întregului an 2024.

Extrasul cu numărul mediu de angajați și cu veniturile declarate de SRL la Ministerul Finanțelor Publice.

Din descrierea achiziției publice reiese că de acești bani Compania Municipală Parking București cumpără 950 de indicatoare rutiere de informare cu mesaje variabile, după cum urmează:

350 indicatoare de parcare pentru persoane cu handicap, cu dimensiunile de 500x650mm, prevăzute cu sistem de prindere tip clemă echipată cu știft antirotație, inclusiv șuruburi și piulițe (2 seturi pentru fiecare indicator).

600 indicatoare de informare personalizate, cu dimensiunile de 650 x 850 mm, prevăzute cu sistem de prindere tip clemă echipată cu știft antirotație, inclusiv șuruburi și piulițe (2 seturi pentru fiecare indicator). Indicatorul este de formă dreptunghiulară, realizat din tablă de oțel galvanizat cu grosimea de 1 mm, având colțurile rotunjite și finisaj prin vopsire în câmp electrostatic. Suprafața este acoperită cu folie nereflectorizantă clasa 1.

Prețul fiecărui indicator diferă în funcție de tipul acestuia. Cele pentru parcare persoane cu handicap costă 198 de lei bucata, în timp ce indicatoarele cu mesaje personalizate se ridică la nu mai puțin de 324 de lei bucata.

Reporterii Buletin de București au analizat toate contractele publice primite în ultimii opt ani de FMI Intermed Consulting SRL prin intermediul SEAP. În perioada 2018-2026 firma nu a participat la nicio licitație, singurele contracte publice primite au fost prin încredințare directă.

În total, SRL-ul a primit 21 de contracte publice. Dintre acestea, 20 sunt de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” București, cea mai mare maternitate din țară, pentru livrarea de diverse articole sanitare precum: materiale chirurgie polizu, halat vizitator UF sau materiale sanitare tei.

Singura excepție de la această regulă o reprezintă contractul pentru indicatoare rutiere primit de la Compania Municipală Parking București.

Patronul SRL-ului, partener în două firme cu o fostă candidată PUSL la Consilul Local Sector 4. Soțul, candidat PMP

FMI Intermed Consulting SRL este patronată de o singură persoană, Cristian Vasile Boca. Născut în Suceava și în prezent locuitor al județului care înconjoară Capitala, Boca este asociat și administrator în mai multe firme.

În două dintre acestea, Quick Med Solutions SRL și Quick Clean Solutions SRL, este partener cu Cristina Elena Ranzburg. Inculsiv pe contul său de Linkedin, Boca susține că este patron al uneia dintre aceste companii.

Pagina de Linkedin a lui Cristian Boca, în care a declarat că de aproape 2 ani este patron la Quick Clean Solutions SRL, firmă deținută împreună cu Cristina Elena Ranzburg.

Cristina Ranzburg a candidat la alegerile locale din 2024 pentru un post în Consiliul Local al Sectorului 4 din partea Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL), formațiune politică fondată de Dan Voiculescu și condusă până de curând de fostul primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone.

Ultima declarație de interese depusă, cea aferentă anului 2024, arată că Ranzburg a fost membră și în PUSL, partidul care a susținut-o la ultimele alegeri locale.

De asemenea, declarația de avere depusă în același an arată că aceasta a fost și membră în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Imobiliară București (CMIB), care alături de Administrația Fondului Imobiliar (AFI) gestionează o parte din imobilele și terenurile publice ale Capitalei.

CMIB este una dintre cele mai controversate societăți publice din Capitală. La începutul acestui an, Consiliul General al Capitalei a adoptat o hotărâre dizolvare și lichidare a companiei care, în realitate, dubla activitatea AFI.

Un alt document arată că Ranzburg a ocupat această poziție încă din 2022, iar numele său apare și în prezent pe site-ul societății care urmează să fie dizolvată.

Pagina în care este afișată conducerea și persoanele care fac parte din Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Imobiliară București. Numele Cristinei Ranzburg și CV-ul acesteia apar încă pe pagina oficială a societății publice.

Partidul care a susținut-o pe Cristina Elena Ranzburg este apropiat de Gabriela Firea, fost primar general, cea care a înființat companiile municipale ale Capitalei.

Soțul acesteia, Adrian Florian Ranzburg, a fost și el în trecut angajat la una dintre companiile municipale înființate de Gabriela Firea. O declarație de avere din 2022 arată că era șeful coloanei auto a Companiei Municipale de Întreținerea Arborilor și Spațiilor Verzi București.

Mai mult, și acesta a cochetat cu politica locală din Capitală. În 2020, a fost pus pe listele Partidului Mișcarea Populară (PMP) pentru un loc în Consiliul Local al Sectorului 1.

Gabriela Firea, punctul comun dintre Compania Municipală Parking București și PUSL

Compania Municipală de Parking București este singura societate publică din Capitală care are și în prezent același director ca în mandatul Gabrielei Firea, când a fost înființat întregul holding de companii municipale.

Constantin Olaru conduce Compania Municipală Parking București încă din primul an de existență a societății publice. Prima declarație de avere din poziția de director a fost depusă în iulie 2018, când singurele venituri ale acestuia veneau din cele patru firme în care avea calitatea de asociat.

Cele patru firme în care Constantin Olaru era asociat înainte de a primi funcția de director general al Companiei Municipale Parking București.

Constantin Olaru era considerat una dintre persoanele de încredere ale Gabrielei Firea. Drept dovadă, în perioada mandatului de primar al social-democratei, a fost și administrator la Compania Municipală de Afișaj Stradal și Publicitate, o altă societate din holdingul Primăriei Generale.

Olaru a fost suspendat din funcția de director general al Companiei de Parking București în baza unui audit de conformitate desfășurat pentru perioada 2018–2024, care a identificat mai multe nereguli majore, inclusiv încălcări ale legislației privind achizițiile publice. Societatea a contestat în instanță auditul, a câștigat, iar directorul a fost repus în funcție anul trecut.

Totodată, Buletin de București a arătat în trecut și că Gabriela Firea este apropiată de Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL), fondat de Dan Voiculescu și condus până de curând de Cristian Popescu Piedone.

Din partea PUSL a candidat la alegerile locale din 2024 Cristina Ranzburg, al cărei partener de afaceri a beneficiat de contractul de zeci de mii de euro din partea Companiei Municipală Parking București.

Cristina Ranzburg, apropiată de „Regina contractelor cu statul” și susținătoarea fostului premier Marcel Ciolacu

Conexiunile Cristinei Ranzburg în politică sunt mult mai extinse de atât. Mai multe documente de la Registrul Comerțului din România, ajunse în posesia Buletin de București, arată că este administratorul firmei Best achiziții SRL.

A fost numită în această poziție la începutul lui 2026, iar mandatul său expiră la final de 2026, conform datelor de la instituția menționată mai sus.

Best Achiziții SRL este o companie patronată de Mihaela Neagu, cunoscută drept „Regina contractelor cu statul”. Jurnaliștii de la Snoop.ro au arătat într-o investigație că Mihaela Neagu se afla în prima linie de susținători ai lui Marcel CIolacu la o dezbatere televizată cu candidatul PSD la alegerile prezidențiale de la vremea respectivă.

Fotografia publicată de Snoop.ro cu „Regina contractelor publice” în primul rând la dezbaterea televizată cu Marcel Ciolacu din 2024.

Invitat de Sebastian Zachmann la Prima TV, Marcel Ciolacu a declarat, la scurt timp după eveniment, că nu o cunoaște pe Mihaela Neagu și că aceasta ar fi fost rugată să plece din primul rând „de șase persoane”, însă nu a vrut.

Pe 8 martie 2026, Mihaela Neagu a participat la un podcast moderat de Vlad Mercori, unde a declarat că participarea la acel eveniment a fost cea mai mare greșeală făcută în ultimii cinci ani și că a fost invitată de oameni politici care ocupă și în prezent funcții publice.

„A fost cea mai mare greșeală pe care eu am făcut-o în ultimii 5 ani. Nu-mi doresc să o mai repet niciodată, o spun cu mâna pe inimă. Am fost, ca să spun așa, puțin naivă că am mers. Pot să spun că și astăzi sunt repercursiuni atât personale, cât și profesionale. Cei care m-au invitat sunt și astăzi în funcții publice, în politică”, a declarat Mihaela Neagu la podcastul moderat de Vlad Mercori.

De asemenea, relația dintre Cristina Ranzburg și Mihaela Neagu poate fi văzută și pe rețelele sociale, unde cea care ocupă funcția de administrator a firmei Best Achiziții SRL distribuie regulat fotografii, apariții media sau declarații făcute de Mihaela Neagu, patroana aceleiași firme.

De asemenea, Cristina Ranzburg a distribuit multiple mesaje ale AGRO TV, o televiziune axată pe emisiuni despre agricultură, în al cărui acționariat a intrat și Mihaela Neagu.

Câteva dintre postările distribuite de Cristina Ranzburg care au legătură cu Mihaela Neagu sau televiziunea AGRO TV, în a cărui acționariat se află „Regina contractelor cu statul”.

Cum comentează oamenii de afaceri: „Asocierea nu a funcționat”

Contactat de reporterii Buletin de București, patronul firmei FIM Intermed Consulting SRL, Cristian Boca, a declarat că SRL-ul pe care-l conduce „comercializează diverse produse”, nu doar articole sanitare. Acesta mai susține și că în 2025 a avut o cifră de afaceri de aproximativ un milion de lei și trei angajați.

„Firma mea se ocupă cu comercializarea diverselor produse, inclusiv materiale sanitare. Ofertăm către instituții publice și către firme private, ca orice agent economic care activează pe o piață liberă. Firma a avut anul trecut o cifră de afaceri care depășește un milion de lei, având în prezent trei angajați. Faptul că nu a avut activitate în trecut este legat de răspunsul la ultima întrebare”, a replicat Cristian Boca, șeful FIM Intermed Consulting SRL.

Mai mult, Boca susține și că „asocierea” cu Cristina Ranzburg nu a funcționat, iar în prezent niciuna dintre cele două firme în care a colaborat cu aceasta nu mai au activitate și sunt „în curs de închidere”. Legat de asocierea politică a Cristinei Ranzburg și de funcția sa din Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Imobiliară București, Boca susține că nu știa de aceste lucruri.

„Cu doamna Cristina Ranzburg am fost asociat în două firme care în momentul de față nu mai au activitate, ambele fiind în curs de închidere. Asocierea nu a funcționat, iar faptul că doamna este în CA-ul unei companii municipale nu are nici o relevanță, deoarece nu mai avem vreo relație de afaceri sau de orice altă natură. Ca o paranteză, acest aspect este nou pentru mine, nu știam că mai ocupă vreo funcție în respectivul CA și nici nu m-a interesat vreodată acest subiect”, a mai spus Cristian Boca pentru Buletin de București.

Reporterii Buletin de București au contactat-o și pe Mihaela Neagu, supranumită „regina contractelor cu statul”. Aceasta a declarat că poziția de administrator la Best Achiziții SRL este ocupată de Cristina Ranzburg de doar trei luni și încă este în probă, însă se cunosc de mai bine de șapte ani.

„Nu cunosc niciun fel de detaliu (n.r. despre contractul primit de firma FIM Intermed Consulting SRL), pentru că Cristina este la noi în societate de trei luni. A fost postul vacantat de fostul administrator, ea a aplicat și noi i-am dat o perioadă de grație. Nu știu dacă va rămâne pe acest post. Este încă în perioada de probă. O cunoșteam de dinainte. Ea făcea niște evenimente și noi, în trecut, acum vreo 7-8 ani de zile, ne-am intersectat cu dumneaei accidental. Nu suntem prietene”, a afirmat Mihalea Neagu.

Patroana Best Achiziții SRL a mai declarat și că Ranzburg lucrează în firmă de aproximativ un an de zile, începând pe o poziție mai mică. Neagu a punctat și că nu cunoaște detalii despre afilierea politică a angajatei sale, însă i-a fost transmis că nu mai ocupă o poziție în CA-ul Companiei Municipală Imobiliară din 2024.

„Am cunoscut-o prin intermediul serviciului. Am mai colaborat atunci când ea făcea evenimente. E normal să distribuie (n.r. activitatea Mihaelei Neagu pe Facebook), pentru că la început a venit pe un post în companie mai mic și pe urmă, când s-a vacantat, a aplicat pentru administrator. De vreun an de zile cred că lucrează la noi. Nu știu absolut nimic (n.r. de afilierea politică a Cristinei Ranzburg). Am întrebat-o astăzi și mi-a spus că nu mai este în nu știu ce Consiliu de Administrație din 2024, că i s-a închis mandatul”, a mai justificat Mihaela Neagu.

De asemenea, Mihaela Neagu a transmis reporterilor Buletin de București că la dezbaterea electorală a lui Marcel Ciolacu, candidat la prezidențiale la vremea respectivă, a fost invitată de către conducerea Partidului Social Democrat. Invitația sa avea alocat un loc în primul rând, între cei mai importanți și influenți lideri din PSD.

„Am fost invitată la acel eveniment în calitatea mea de om de afaceri. Am fost invitată de către PSD în calitatea mea de anteprenor. Am primit invitație de la conducerea partidului. La momentul respectiv, am primit de la secretariatul partidului invitație, cum au primit și alții, că erau în sală mai mulți oameni de afaceri. Faptul că am fost pusă în primul rând nu a fost alegerea mea, a fost a organizatorilor de acolo. Nu puteam eu să mă duc să spun că vreau acel loc”, a precizat Mihaela Neagu pentru Buletin de București.

Cristina Ranzburg a declarat pentru Buletin de București că mai este parteneră cu Cristian Boca într-o singură firmă. Pe patronul FIM Intermed Consulting SRL îl cunoaște de aproximativ doi ani.

„Nu sunt parteneră cu Cristian Boca, cu excepția societății Quick Med Solutions. Nu dețin informații și nu cunosc detalii despre societatea Fim Intermed Consulting. Îl cunosc pe Cristian Boca de aproximativ doi ani. Am încercat împreună să dezvoltăm un business, însă inițiativa nu a avut succes”, a mai spus aceasta.

Mai mult, Ranzburg susține și că din 2 septembrie 2024 nu mai deține vreo funcție în Compania Municipală Imobiliară, singura funcție pe care o are fiind în cadrul Best Achiziții SRL.

„Mandatul meu în Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Imobiliare a încetat la data de 2 septembrie 2024. În prezent, sunt administrator al societății Best Achiziții și nu desfășor activitate în cadrul altor companii. De asemenea, societatea în care sunt asociată cu Cristian Boca nu are, în acest moment, contracte cu statul”, a declarat Cristina Ranzburg pentru Buletin de București.