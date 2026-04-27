Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: ”Suntem într-un moment în care mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată”

Oana Zvobodă
Secretarul de stat, fost președinte al Comisiei ITRE, Critian Bușoi, a anunțat, în cadrul conferinței Gândul „ENERGY NOW 2026, ediția a IV-a că România se află într-un moment critic, în care mizele europene sunt mai importante ca niciodată, iar deciziile din sectorul energetic devin esențiale.

Conferința Gândul „ENERGY NOW 2026, ediția a IV-a – Politici europene în domeniul energiei și impactul lor asupra României și-a propus să aducă în prim-plan principalele direcții ale politicilor europene în domeniul energiei, oportunitățile de finanțare și provocările legislative care influențează dezvoltarea sectorului energetic din România.

Potrivit lui Cristian Bușoi, situația globală rămâne volatilă, iar evoluțiile din Oritenul Mijlociu continuă să influențeze piața energetică, chiar dacă tensiunile par în scădere.

„Situația din Orientul Mijlociu a fost dintotdeauna extrem de imprevizibilă. Cu atât mai mult astăzi, în aceste momente, pentru că încă nu a fost găsită o soluție durabilă, chiar dacă încă o dată lucrurile sunt mult mai calme și cu speranță decât acum câteva săptămâni.”, a explicat Bușoi.

În acest context, sunt analizate, la nivel european, măsuri concrete pentru limitarea efectelor crizei, atât din punct de vedere al costurilor de transport suportate de consumatori, cât și eventuale probleme de aprovizionare. Secretarul de stat a subliniat că România este implicată activ în aceste discuții și colaborează cu instituțiile europene pentru a indentifica soluții comune.

„S-au propus câteva măsuri la nivel european, s-au sugerat statelor membre câteva  pentru a limita efectele crizei internaționale, atât în ceea ce privește prețurile mari, cât și pe combustibilul pentru aviație. La un moment dat părea chiar că și pentru combustibilul clasic, motorina și benzina, ar exista dificultăți. Suntem în contact cu Comisia Europeană, cu toți actorii europeni pentru a contribui la anumite decizii pe care le putem lua împreună.”, a declarat secretarul de stat.

Despre proiectul „EUROPA CONNECT”

Proiectul „EUROPA CONNECT” are ca scop promovarea și înțelegerea aprofundată a politicilor europene în rândul decidenților din București și facilitarea dialogului cu instituțiile europene. Seria include monitorizarea inițiativelor UE, comunicare prin Gândul.ro și organizarea de evenimente anuale la București și Bruxelles.

Partenerii conferinței „ENERGY NOW 2026, ediția a IV-a”, comunicată de Gândul au fost:

Electrica
Romgaz
Hidroelectrica
Transgaz
Nuclearelectrica
Transelectrica
Enel /PPC
Engie
Evryo
Adrem
E-Infra
Electromontaj
Aukera
Alive Capital

Gândul de Vreme Temperaturile scad dramatic. De la aproape 30 de grade la 10 grade. Cum explică meteorologii diferențele uriașe de temperatură de la o zi la alta
11:04
Temperaturile scad dramatic. De la aproape 30 de grade la 10 grade. Cum explică meteorologii diferențele uriașe de temperatură de la o zi la alta
CONTROVERSĂ Cine decide, de fapt, în România. Votul sau „linia roșie” trasată de influenceri și președinte? Cazul alianței interzise, PSD-AUR, explicat de specialiști
12:13, 26 Apr 2026
Cine decide, de fapt, în România. Votul sau „linia roșie” trasată de influenceri și președinte? Cazul alianței interzise, PSD-AUR, explicat de specialiști
VIDEO EXCLUSIV Drama cumplită a unui om de afaceri din Timiș căruia i-au pierit ambele fiice. Denisa a murit în mod misterios, în Malta, în 2023. Nici azi nu se știe cauza decesului, iar povestea pare desprinsă din filmele cu Mafia
09:00, 25 Apr 2026
Drama cumplită a unui om de afaceri din Timiș căruia i-au pierit ambele fiice. Denisa a murit în mod misterios, în Malta, în 2023. Nici azi nu se știe cauza decesului, iar povestea pare desprinsă din filmele cu Mafia
EXCLUSIV Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
05:00, 24 Apr 2026
Dealerii de stupefiante își fac publicitate în puncte-cheie din centrul Bucureștiului. Polițiștii antidrog sunt în alertă
CONTROVERSĂ Nu doar alegerile se anulează fără explicații, ci și concursurile de angajare din MAE. Sute de candidați au aflat că au dat degeaba interviul din cauza unui „incident tehnic”/ Sursele Gândul dezvăluie motivul uluitor pentru care concursurile au fost anulate
05:00, 22 Apr 2026
Nu doar alegerile se anulează fără explicații, ci și concursurile de angajare din MAE. Sute de candidați au aflat că au dat degeaba interviul din cauza unui „incident tehnic”/ Sursele Gândul dezvăluie motivul uluitor pentru care concursurile au fost anulate
EXCLUSIV „Măcelarul lui Bebino”, ținta unei tentative de asasinat. Sângerosul Mahomed a fost înjunghiat în fața casei
05:00, 21 Apr 2026
„Măcelarul lui Bebino”, ținta unei tentative de asasinat. Sângerosul Mahomed a fost înjunghiat în fața casei
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Maimuțele din Gibraltar mănâncă pământ pentru a-și proteja stomacul după ce primesc alimente nesănătoase de la turiști
ECONOMIE Rezervele de valută ale BNR au crescut cu 2 miliarde de euro. Ce „muniție” de apărare a leului are Isărescu
16:00
Rezervele de valută ale BNR au crescut cu 2 miliarde de euro. Ce „muniție” de apărare a leului are Isărescu
REACȚIE Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop”
15:59
Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop”
ULTIMA ORĂ Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”
15:58
Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci”
ENERGIE Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
15:52
Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026”, ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani”
ECONOMIE Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină
15:49
Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină
VIDEO Ion Cristoiu comentează moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva lui Bolojan: „Nu mă așteptam. Un moment istoric”
15:41
Ion Cristoiu comentează moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva lui Bolojan: „Nu mă așteptam. Un moment istoric”

