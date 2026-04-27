O parte a Ucrainei va înceta să fie ucraineană dacă Kievul vrea să adere la UE. Ce spune cancelarul german despre pacea din Ucraina

Prețul unui acord de pace între Ucraina și Rusia și o eventuală aderare la Uniunea Europeană a Kievului trebuie să constea în cedări teritoriale. Cancelarul german Friedrich Merz a precizat că ucrainenii trebuie să accepte că o parte din teritoriul lor ar putea rămâne în afara controlului Kievului, scrie Reuters.

„La un moment dat, Ucraina va semna un acord de încetare a focului. La un moment dat, sperăm, va exista un tratat de pace cu Rusia. Atunci, poate, o parte a teritoriului Ucrainei va înceta să mai fie ucrainean”, a declarat Friedrich Merz.

Potrivit cancelarului german, dacă Volodimir Zelenski dorește să-i informeze pe ucraineni despre acest lucru și să obțină sprijinul majorității, atunci ar trebui organizat un referendum pe această temă. „Ar trebui să le spună simultan oamenilor: «V-am deschis calea către Europa»”, a spus Merz.

În același timp, Merz le-a precizat ucrainenilor să nu aibă speranțe prea mari pentru o aderare rapidă la UE, deoarece Ucraina nu poate adera la bloc cât timp războiul este în desfășurare și nu are un acord de pace cu toți vecinii săi. Pe lângă acest impediment, Kievul trebuie să îndeplinească „criterii stricte, inclusiv cele legate de statul de drept și lupta împotriva corupției”, a completat cancelarul german.

„Zelenski a avut ideea de a adera la UE la 1 ianuarie 2027. Nu va funcționa. Chiar și 1 ianuarie 2028 este nerealist”, a spus Merz.

