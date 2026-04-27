O parte a Ucrainei va înceta să fie ucraineană dacă Kievul vrea să adere la UE. Ce spune cancelarul german despre pacea din Ucraina

Prețul unui acord de pace între Ucraina și Rusia și o eventuală aderare la Uniunea Europeană a Kievului trebuie să constea în cedări teritoriale. Cancelarul german Friedrich Merz a precizat că ucrainenii trebuie să accepte că o parte din teritoriul lor ar putea rămâne în afara controlului Kievului, scrie Reuters.

„La un moment dat, Ucraina va semna un acord de încetare a focului. La un moment dat, sperăm, va exista un tratat de pace cu Rusia. Atunci, poate, o parte a teritoriului Ucrainei va înceta să mai fie ucrainean”, a declarat Friedrich Merz.

Potrivit cancelarului german, dacă Volodimir Zelenski dorește să-i informeze pe ucraineni despre acest lucru și să obțină sprijinul majorității, atunci ar trebui organizat un referendum pe această temă. „Ar trebui să le spună simultan oamenilor: «V-am deschis calea către Europa»”, a spus Merz.

În același timp, Merz le-a precizat ucrainenilor să nu aibă speranțe prea mari pentru o aderare rapidă la UE, deoarece Ucraina nu poate adera la bloc cât timp războiul este în desfășurare și nu are un acord de pace cu toți vecinii săi. Pe lângă acest impediment, Kievul trebuie să îndeplinească „criterii stricte, inclusiv cele legate de statul de drept și lupta împotriva corupției”, a completat cancelarul german.

„Zelenski a avut ideea de a adera la UE la 1 ianuarie 2027. Nu va funcționa. Chiar și 1 ianuarie 2028 este nerealist”, a spus Merz.

Filmul atacului. Gândul a analizat imaginile secvență cu secvență. Cum a ajuns Donald Trump ultimul evacuat în timpul atacului. Pe cine a scos din sală Secret Service prima dată

Declarația care a aprins teoriile conspirației. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus, înaintea evenimentului, că „se vor trage focuri de armă în sală”

Președinții americani, ținta celor mai multe atacuri de-a lungul istoriei. Care sunt cele mai notabile tentative de asasinat

METEO Furtună de zăpadă la Moscova în aprilie, la 2 săptămâni de la Paștele ortodox. Un meteorolog spune că nu s-a mai întâmplat „așa ceva” de 150 de ani
17:22
Furtună de zăpadă la Moscova în aprilie, la 2 săptămâni de la Paștele ortodox. Un meteorolog spune că nu s-a mai întâmplat „așa ceva” de 150 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA vrea să construiască baze permanente pe Lună. Cum arată planul ambițios al americanilor
17:06
NASA vrea să construiască baze permanente pe Lună. Cum arată planul ambițios al americanilor
FLASH NEWS Putin îl asigură pe ministrul iranian de Externe că Moscova va face „totul” pentru a restabili pacea în Orientul Mijlociu
16:56
Putin îl asigură pe ministrul iranian de Externe că Moscova va face „totul” pentru a restabili pacea în Orientul Mijlociu
CONTROVERSĂ Tensiunile dintre Trump și aliații NATO se adâncesc: Cancelarul german afirmă că Statele Unite sunt „umilite“ de conducerea Iranului
16:36
Tensiunile dintre Trump și aliații NATO se adâncesc: Cancelarul german afirmă că Statele Unite sunt „umilite“ de conducerea Iranului
TENSIUNI Iranul continuă să exporte petrol către China, la o săptămână după ce forțele SUA au capturat „benzinăria plutitoare” MT Tifani
16:23
Iranul continuă să exporte petrol către China, la o săptămână după ce forțele SUA au capturat „benzinăria plutitoare” MT Tifani
FLASH NEWS Trump a convocat o „reuniune de criză“ pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă
15:11
Trump a convocat o „reuniune de criză“ pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Cancan.ro
Ce a făcut Codruța Filip cu cei 24.000 euro primiți de la Pro TV pentru participarea la Desafio. Pe ce a 'spart' toți banii
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Adevarul
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Click
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Un fenomen mai puțin cunoscut a amplificat forța tsunamiului care a lovit Japonia în 2011
PROIECT DE LEGE PSD contraatacă în războiul privatizărilor companiilor de stat ale guvernului Bolojan. Ce prevede proiectul intrat în procedură de urgență
18:05
PSD contraatacă în războiul privatizărilor companiilor de stat ale guvernului Bolojan. Ce prevede proiectul intrat în procedură de urgență
FLASH NEWS Florin Manole explică situația lucrătorilor din sănătate: „Niciun venit nu va scădea”. Ce spune despre Noua Lege a Salarizării Bugetare
17:49
Florin Manole explică situația lucrătorilor din sănătate: „Niciun venit nu va scădea”. Ce spune despre Noua Lege a Salarizării Bugetare
FLASH NEWS Dominic Fritz, șeful USR, spune că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură fără știrea lui Nicușor Dan
17:32
Dominic Fritz, șeful USR, spune că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură fără știrea lui Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită
17:29
Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită
TURISM Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată
17:23
Destinațiile europene pe care toată lumea le va vizita vara aceasta. De ce trebuie să le vezi măcar o dată
REACȚIE Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Ţoiu în cazul dronei căzute la Galați: „Ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă”
17:20
Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Ţoiu în cazul dronei căzute la Galați: „Ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă”

