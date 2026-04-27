Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Ce a vrut neapărat să transmită

Elena Lasconi a postat un mesaj de ultimă oră, după luni de tăcere. Primărița orașului Câmpulung a anunțat pe pagina sa de Facebook ce fel de activități nu vor mai fi permise în municipiu.

Lasconi: Începând de astăzi jocurile de noroc sunt interzise în Câmpulung

„Începând de astăzi jocurile de noroc sunt interzise în Câmpulung.

Nu are rost să vă spun prin ce am trecut. Important este interesul cetățenilor. Știu că sunt și nemulțumiți, dar sunt convinsă că toți vor fi până la urmă de acord că măsura este în folosul comunității”, a precizat Elena Lasconi pe pagina sa de Facebook.

Decizia a fost luată în urma unei ședințe extraordinare. Există și o excepție, și anume, agențiile loto, astfel Municipiul Câmpulung a devenit una dintre puținele localități din România care a impus restricții ferme în acest domeniu. Măsura afectează imediat operatorii economici locali, dar și veniturile bugetului local, în timp ce susținătorii ei sunt de părere că protecția socială și reducerea fenomenelor asociate dependenței de jocuri de noroc primează.

În municipiul Câmpulung Moldovenesc funcționează în prezent 6 săli de jocuri de noroc tip slot – machine, 2 agenții loto și 2 săli de pariuri sportive, care au și jocuri de noroc tip slot – machine, cu un număr total de 40 angajați.

