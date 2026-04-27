Prima pagină » Actualitate » PSD contraatacă în războiul privatizărilor companiilor de stat ale guvernului Bolojan. Ce prevede proiectul intrat în procedură de urgență

Olga Borșcevschi
O serie de parlamentari PSD au inițiat în Senat proiectul de lege „privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică”, inițiativă care ar putea da peste cap planurile premierului Ilie Bolojan de vânzare a pachetelor minoritare la mai multe companii de stat.

Legea depusă liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, prevede:

  • „Se interzice, până la data de 31 decembrie 2027, înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice alta societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținuta.
  • Dispozițiile nu se aplica acțiunilor deținute de stat la companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv, sau pentru care a fost declanșată, prim hotărâre judecătorească definitiva, procedura de insolvență, precum și acțiunilor a căror valoare totala,1 a data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte.
  • Se suspendă, pana la data de 31 decembrie 2027, orice operațiuni privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile §i societățile naționale, precum si la alte societali la care statul are calitatea de acționar, aflate in curs de realizare.
  • Dispozițiile alin. (1) nu se aplica operațiunilor postprivatizare și operațiunilor specifice privatizării, in cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra participațiilor deținute de stat s-a realizat”.

Proiectul de lege are deja avizul favorabil al Consiliului Legislativ și urmează să primească avizele mai multor comisii ale Senatului.

Senatori participa la sedinta in plen a Senatului, la Palatul Parlamentului, in Bucuresti, luni, 14 aprilie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

Proiectul de interzicere a vânzării activelor statului la companii strategice

Social-democrații subliniază că au depus legea tocmai din cauza intențiilor Guvernului Ilie Bolojan.

„Intenția Executivului de a lista la bursa companii de stat din domenii strategice, printre care CEC Bank, Administrația Porturilor Maritime Constanța, Compania Aeroporturi Bucureștii, Posta Romana, Romarm, Salrom sau Loteria Romana, apare ca inoportuna, in contextul economic si geopolitic anterior descris.

De asemenea, intenția de a lista suplimentar noi pachete minoritare de acțiuni de la companiile care sunt deja listate, cum ar fi Hidroelectrica sau Romgaz, in contextul unei acute crize energetice persistente la nivel european și global, reprezintă o măsură pe care o evaluăm ca fiind inoportuna, in deplina contradicție cu logica economica sau cu deciziile altor state din întreaga Europă. Vânzarea activelor strategice ale statului, la companii profitabile cu rol esențial în securitatea energetică a României, chiar și în pachete minoritare, vulnerabilizează capacitatea de intervenție a statului în eventualitatea apariției unor crize majore ori a prelungirii presiunilor deja existente.

O astfel de decizie, într-o perioadă de incertitudine geopolitică, energetică și financiară, mai ales la cele mai importante companii din sectorul energetic, a căror valoare se estimează că va crește semnificativ în următoarele 12-18 luni, este împotriva intereselor României”, precizează  inițiatorii proiectul de lege.

Parlamentarii social-democrați cred că o eventuală vânzare a pachetelor de acțiuni Hirdoelectrica, companie care „a fost ancora de stabilitate a sistemului energetic național, vulnerabilizează suplimentar capacitatea și dreptul românilor de a accesa energie ieftină”.

„A diminua controlul statului asupra acestei companii, în contextul eliminării măsurii de plafonare a prețurilor, este nu doar inportun, poate fi catastrofal”, se arată în expunerea de motive.

Parlamentul României a adoptat o asemenea lege și în 2020, valabilă 2 ani. Documentul de atunci prevedea că, „la data intrării în vigoare a prezentei legi, se interzice, pentru o perioadă de doi ani, înstrăinarea participațiilor statului la companiile și societățile naționale, la bănci, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de participație deținută”.

Proiectul de lege privind interzicerea vânzării activelor statului la companii strategice a fost depus pe 20 aprilie. La acel moment, Daniel Zamfir susținea că în programul de guvernare nu există nicio referință cu privire la vânzarea activelor la CEC Bank, Portul Constanța, Compania Aeroporturi, Salrom, Romgaz, Transgaz și Hidroelectrica.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaților fiind decizională.

