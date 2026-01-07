Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”

Mai multe bancnote euro, puse în circulație în Bulgaria, au fost inscripționate cu mesaje de revoltă la adresa Uniunii Europene, la doar câteva zile, după ce moneda oficială a fost introdusă în țara vecină. Unul dintre cei care și-au exprimat dezacordul față de trecerea la moneda euro este chiar Konstantin Konstantinov, liderul partidului extremist de dreapta „Renașterea”.

Politicianul ultranaționalist Konstantin Konstantinov a transmis un mesaj virulent pe Facebook la adresa Uniunii Europene, după introducerea monedei euro în Bulgaria. Acesta a postat pe Facebook imaginea unei bancnote de 20 de euro pe care era scris de mână, în limba engleză, limba oficială a UE, „Nu monedei Euro”.

„Totuși, noi, bulgarii, suntem oameni de cultură. Iată, cineva a scris un mesaj pe „shitcoin” în limba bulgară. Un alt compatriot de-al nostru (scrisul de mână este diferit) l-a scris în engleză – pentru că eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi și nu știu să vorbească sau să scrie în bulgară”

„Toată zona de shitcoin va citi mesajele din îndepărtata Bulgaria”

Politicianul a lansat o adevărată tiradă la adresa Uniunii Europene în care i-a ironizat pe membrii statelor din Europa de Vest pe care i-a numir „eurobarbari”.

„Așa se face! Cultural, cu finețe și tact. Acum toată zona de shitcoin va citi mesajele din îndepărtata Bulgaria, care se află deja în inima Europei, deși, judecând după situația actuală din țară, e mai degrabă în colon în drum spre… ați ghicit. Cel mai interesant lucru este că oamenilor noștri le-a luat exact 6 zile să descopere secretul shitcoin-urilor. Cu aceste inscripții, acestea nu devin invalide ci au curs legal de plată în întreaga zonă shitcoin”, a precizat Konstantinov.

„Shitcoin-ul devine o mică broșură cu un mesaj politic”

Konstantin Konstantinov a sugerat că bancnotele euro cu mesaj anti UE devin o formă de manifest politic. Cunoscut pentru discursurile sale extremiste, liderul politic nu a ezitat să încheie mesajul într-o tentă homofobă, cu referire la persoanele de altă orientare sexuală.

„Pe de altă parte, însă, shitcoin-ul devine o mică broșură cu un mesaj politic 🙂 Și am văzut deja un mesaj și mai radical scris pe shitcoin – LA FIERARE DE EURO 🙂 Am un sentiment ciudat că inscripțiile cu mesaje de pe shitcoins se vor înmulți 🙂 Simt că vor exista și mesaje personale – atât către anumiți ieniceri bulgari, cât și către eurogay-i protejați și de rasă pură :)”, a conchis Konstantinov.

FOTO: Facebook

