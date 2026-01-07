Prima pagină » Știri externe » Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”

Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov: „Eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi”

Ruxandra Radulescu
07 ian. 2026, 17:41, Știri externe
Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE. Ultranaționalistul Konstantinov:
Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE

Mai multe bancnote euro, puse în circulație în Bulgaria, au fost inscripționate cu mesaje de revoltă la adresa Uniunii Europene, la doar câteva zile, după ce moneda oficială a fost introdusă în țara vecină. Unul dintre cei care și-au exprimat dezacordul față de trecerea la moneda euro este chiar Konstantin Konstantinov, liderul partidului extremist de dreapta „Renașterea”. 

Politicianul ultranaționalist Konstantin Konstantinov a transmis un mesaj virulent pe Facebook la adresa Uniunii Europene, după introducerea monedei euro în Bulgaria. Acesta a postat pe Facebook imaginea unei bancnote de 20 de euro pe care era scris de mână, în limba engleză, limba oficială a UE, „Nu monedei Euro”.

„Totuși, noi, bulgarii, suntem oameni de cultură. Iată, cineva a scris un mesaj pe „shitcoin” în limba bulgară. Un alt compatriot de-al nostru (scrisul de mână este diferit) l-a scris în engleză – pentru că eurobarbarii nu sunt alfabetizați ca noi și nu știu să vorbească sau să scrie în bulgară”

Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE

Bulgarii scriu pe bancnotele Euro mesaje de revoltă la adresa UE

„Toată zona de shitcoin va citi mesajele din îndepărtata Bulgaria”

Politicianul a lansat o adevărată tiradă la adresa Uniunii Europene în care i-a ironizat pe membrii statelor din Europa de Vest pe care i-a numir „eurobarbari”.

„Așa se face! Cultural, cu finețe și tact. Acum toată zona de shitcoin va citi mesajele din îndepărtata Bulgaria, care se află deja în inima Europei, deși, judecând după situația actuală din țară, e mai degrabă în colon în drum spre… ați ghicit.

Cel mai interesant lucru este că oamenilor noștri le-a luat exact 6 zile să descopere secretul shitcoin-urilor. Cu aceste inscripții, acestea nu devin invalide ci au curs legal de plată în întreaga zonă shitcoin”, a precizat Konstantinov.

„Shitcoin-ul devine o mică broșură cu un mesaj politic”

Konstantin Konstantinov a sugerat că bancnotele euro cu mesaj anti UE devin o formă de manifest politic. Cunoscut pentru discursurile sale extremiste, liderul politic nu a ezitat să încheie mesajul într-o tentă homofobă, cu referire la persoanele de altă orientare sexuală.

„Pe de altă parte, însă, shitcoin-ul devine o mică broșură cu un mesaj politic 🙂 Și am văzut deja un mesaj și mai radical scris pe shitcoin – LA FIERARE DE EURO 🙂

Am un sentiment ciudat că inscripțiile cu mesaje de pe shitcoins se vor înmulți 🙂 Simt că vor exista și mesaje personale – atât către anumiți ieniceri bulgari, cât și către eurogay-i protejați și de rasă pură :)”, a conchis Konstantinov.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

LIVE 🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
17:19
🚨 Tensiuni la cote maxime în Iran. Pe străzi au loc ciocniri majore cu protestatarii, regimul de la Teheran scoate blindatele în stradă
ULTIMA ORĂ Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
17:16
Într-un mesaj de ultimă oră, Trump spune că se consideră „o națiune”: „Singura națiune de care China și Rusia se tem este DJTrump”. Ce mesaj transmite NATO
ACUM Noi probleme petru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare pe liderul Venezuelei, într-un proces separat
17:12
Noi probleme petru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare pe liderul Venezuelei, într-un proces separat
INEDIT Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
15:43
Cum este viața la -30 de grade Celsius fără centrală termică. Metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
ULTIMA ORĂ 🚨 SUA impun blocadă mondială pe petrolul Venezuelei. Operațiuni în forță ale Armatei: confiscă petrolierul rusesc „Marinera” și „Sophia”, navă panameză
15:28
🚨 SUA impun blocadă mondială pe petrolul Venezuelei. Operațiuni în forță ale Armatei: confiscă petrolierul rusesc „Marinera” și „Sophia”, navă panameză
VIDEO Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
15:23
Momentul prăbușirii. Doi oameni au murit, după ce un elicopter s-a prăbușit în Rusia
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Digi24
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
Cancan.ro
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Click
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el de Revelion 2026
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Un studiu a descoperit cel mai frumos mod prin care să-ți menții creierul tânăr
ACTUALITATE Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
16:52
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
UTILE Tarife pentru parcarea de reședință în București 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut
16:43
Tarife pentru parcarea de reședință în București 2026. Cu cât plătesc mai mult bucureștenii față de anul trecut
INEDIT În Olanda, o nuntă este anulată din cauza unui discurs… generat de ChatGPT
16:20
În Olanda, o nuntă este anulată din cauza unui discurs… generat de ChatGPT
CONTROVERSĂ UE în pericol de colaps din cauza finanțării Ucrainei? „Planul ascuns” al Bruxelles-ului ar putea afecta toate țările membre
16:15
UE în pericol de colaps din cauza finanțării Ucrainei? „Planul ascuns” al Bruxelles-ului ar putea afecta toate țările membre
ACTUALITATE O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile
16:04
O confuzie teribilă. Doi părinți din Anglia au aflat că fiul lor „mort în accident” trăiește chiar în momentul în care îi pregăteau funeraliile

Cele mai noi

Trimite acest link pe