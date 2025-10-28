Prima pagină » Economic » Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune

Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune

28 oct. 2025, 13:32, Economic
Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune

Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață. Deși cifra de afaceri a crescut la 12,5 mld. de lei, francezii vor să renunțe la lanțurile de magazine din țară. Acum Carrefour își accelerează extinderea pe piaţa produselor bio și achiziționează lanţul francez Le Grand Panier Bio.

După ce a abandonat 13 țări în ultimii ani, Carrefour încearcă să-și facă simțită prezența pe piața produselor organice. Retailerul francez vrea să achiziționeze lanțul francez de supermarketuri ecologice Le Grand Panier Bio. Tranzacția presupune preluarea a 15 magazine situate în regiunile Auvernia și Bretania prin intermediul filialei So.bio, achiziționată de Carrefour în 2018.

Prin această achiziție, Carrefour vrea să își accelereze poziționarea pe piața produselor bio prin cele trei mărci pe care le deține, So.bio, Bio c’Bon și cea mai recentă achiziție, Le Grand Panier Bio.

Carrefour s-a retras de pe mai multe piețe în ultimele luni

Retailerul francez, al doilea cel mai mare la nivel global, s-a retras de pe mai multe piețe, inclusiv din Italia, Grecia, Singapore, Malaezia și Columbia și își planifică ieșirea și din Indonezia și Turcia, transmite publicația franceză LSA. Carrefour vrea să se retragă și din România după 24 de ani de prezență pe piață și o cifră de afaceri netă care a crescut de la 3,9 la 12,5 mld. lei.

Ieșirea de pe mai multe piețe și extinderea către zona de produse bio ar avea la bază noua strategie a directorului general Georges Plassat. Noul CEO are o reputație când vine vorba de reducerea costurilor fără concesii și își dorește modernizarea hipermarketurilor din piețele-cheie din Franța și Europa de Vest.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Carrefour dispare din România. Retailerul francez a mandatat banca BNP să caute cumpărător

Consiliul Concurenței a descins la cele mai mari supermarketuri din țară. Produsele lactate, în vizorul inspectorilor. Retailerii riscă amenzi uriașe

Mediafax
Când se virează pensiile, indemnizațiile, alocațiile și ajutoarele sociale: Modificări în calendarul plăților!
Digi24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Cancan.ro
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”
Mediafax
Boala de iarnă ignorată care afectează milioane de persoane: „Nu este doar tristețe”
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Brandul german care alimentează mașinile diesel cu ulei vegetal în loc de motorină
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
De ce o pagină de pe Wikipedia a fost blocată pentru editare
ACTUALITATE Valentin Stan: Sunt anumite personaje în EUROPA care vor ca războiul să continue
13:55
Valentin Stan: Sunt anumite personaje în EUROPA care vor ca războiul să continue
FINANCIAR Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
13:54
Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități
CINEMA Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
13:50
Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit”
EXTERNE Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul
13:38
Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul
POLITICĂ S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
13:29
S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole
SPORT Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană
13:29
Cine preia Juventus Torino? Igor Tudor a fost DEMIS de la gruparea italiană