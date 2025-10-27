Prima pagină » Economic » De ce pleacă de fapt Carrefour din România?

De ce pleacă de fapt Carrefour din România?

27 oct. 2025, 18:05, Economic
De ce pleacă de fapt Carrefour din România?
FOTO - Caracter ilustrativ

Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață. Deși vânzările din România s-au apropiat de 2,3 mld. euro după primele 9 luni ale anului, iar cifra de afaceri netă a crescut de la 3,9 la 12,5 mld. lei, economistul Cristian Păun spune că taxele mărite ar putea duce la dispariția magazinelor Carrefour din țară. 

Guvernele au luat sau au păstrat de-a lungul timpului decizii de plafonare a adaosurilor comerciale la zeci de produse. Marii retaileri au fost obligați și să vândă tot mai multe mărfuri de proveniență locală, iar Carrefour a început procesul de retragere de pe piața din România. Retailerul se află pe piața din țară de 24 de ani iar cifra de afaceri netă a crescut de la aproximativ 3,9 mld. lei la 12,5 mld. lei. Cea mai bună perioadă de expansiune a avut loc între 2019 și 2024, când veniturile au sărit de la 8,16 mld. lei la 12,54 mld. lei.

Carrefour se retrage deși taxele din România sunt mici

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, economistul Cristian Păun a vorbit despre decizia Carrefour de a se retrage de pe piața din România. Acesta a subliniat că retailerii nu pot rămâne într-o piață dacă mediul de afaceri devine dificil. Totuși, România are unele dintre cele mai mici taxe la impozitul pe profit, de 16%, în timp ce Franța, țara de origine a Carrefour are un impozit de 26,5% pe profit. De asemenea, impozitul pe venit în România este de doar 10%, iar în Franța impozitul este de de 25%.

„Desigur, problema nu este deloc taxarea aberantă, stupidă a acestui sector. După ce i-am umplut de taxe (pe stâlp, pe cifră de afaceri, pe „supraprofit”, pe valoarea adăugată), clar nu pleacă din acest motiv. După ce i-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor, de ce ar mai sta pe aici”.

Oficialii celor de la Carrefour au spus, alături de rezultatele la nouă luni ale companiei că, în cazul României, măsurile de austeritate au afectat piața de retail și au dus la scăderea încrederii consumatorilor, ceea ce afectează consumul.

